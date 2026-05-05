Boone: Sterling un gigante que lo hizo a su manera

NUEVA YORK – Durante las últimas temporadas, el manager de los New York Yankees, Aaron Boone, ha celebrado cada victoria con una frase familiar para los fanáticos del béisbol.

“Aún sigo haciendo esto, y mis entrenadores me miran como si estuviera loco”, dijo Boone el lunes. “Ni siquiera sé si saben lo que estoy haciendo. Pero tan pronto como se hace el último out y me levanto para estrechar la mano de los jugadores, digo, ‘¡Se acabó el partido! ¡Los Yankees ganan! ¡Los Yankees ganan!’ Y estoy estrechando la mano de todos mis entrenadores. Me pongo la piel de gallina al pensar en eso.”

John Sterling utilizó esa llamada para enfatizar cada victoria de los Yankees en el aire como la voz radiofónica del equipo durante 36 temporadas para completar una carrera en la transmisión que abarcó seis décadas. Se convirtió, junto con las llamadas personalizadas de jonrones de Sterling, en sinónimo de su estilo excéntrico. El querido locutor de juego por juego de radio falleció el lunes en un hospital de Nueva Jersey meses después de someterse a una cirugía cardíaca tras un ataque al corazón. Tenía 87 años.

“Un gigante en el deporte”, dijo Boone antes de que los Yankees se enfrentaran a los Baltimore Orioles. “Lo hizo a su manera. Caminaba al ritmo de su propio tambor tanto como podía y realmente único. Y un día triste, pero también uno en el que podemos celebrar a una figura icónica.”

Los Yankees, luciendo las iniciales “JS” de Sterling cosidas en la parte trasera de sus gorras, honraron a Sterling con un momento de silencio antes del juego del lunes. Michael Kay y Suzyn Waldman, dos de los compañeros de transmisión de Sterling a lo largo de los años, colocaron ramos de flores en el plato de home.

Sterling estuvo al aire para 5,426 juegos de temporada regular y 225 juegos de postemporada cuando se retiró en abril de 2024, antes de regresar para una última etapa durante la carrera de postemporada del club a la Serie Mundial ese año.

Estuvo en el micrófono para 5,060 juegos consecutivos desde septiembre de 1989 hasta julio de 2019. Narró 24 viajes de postemporada de los Yankees, ocho apariciones en la Serie Mundial y cinco títulos de la Serie Mundial. Estuvo presente en hitos monumentales, desde el hit número 3,000 de Derek Jeter hasta el jonrón número 500 de Alex Rodriguez y el 62º jonrón récord de Aaron Judge en 2022.

“Solo voy a recordar que trajo el teatro de Nueva York al campo”, dijo Judge el lunes. “Creo que es la mejor forma de describirlo. Simplemente traía tanta entusiasmo. Casi era un niño allí arriba en la transmisión.”

Cuando Judge conectó un jonrón en la primera entrada el lunes para su 14º jonrón líder en la liga, Kay rindió homenaje a Sterling con su llamada de jonrón: “¡Está alto! ¡Está lejos! ¡Se fue! ¡Aaron Judge! ¡Un estallido a lo Judge! ¡Aquí viene el Juez!”

“A él le encantaba este equipo, amaba esta franquicia, amaba a los aficionados”, dijo Judge sobre Sterling después. “Amaba a todo el mundo con quienes hablaba a diario. Así que, al hacer eso en la primera, estaba sonriendo mientras daba vueltas por las bases pensando en lo que probablemente estaría diciendo.”

Los Yankees reprodujeron la llamada distintiva de Sterling “¡Los Yankees ganan!” después del último out de su victoria por 12-1 sobre los Orioles antes de hacer la transición a “New York, New York” de Frank Sinatra.

Judge espera que sea una nueva tradición en el Bronx.

“Creo que sería un bonito gesto en honor a John y lo que significaba, tanto para esta franquicia como para esta base de aficionados. Creo que sería bastante genial”, dijo Judge.

Al igual que Judge, Boone espera que la voz de Sterling al final de las victorias se convierta en una rutina.

“Sí, me encantaría”, dijo el manager. “Directo hacia Frank.”

Boone escribió uno de los pocos momentos memorables que Sterling no narró cuando envió a los Yankees a la Serie Mundial con un jonrón decisivo contra los Boston Red Sox en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2003. Charley Steiner, compañero de Sterling en ese momento, estaba en el micrófono en entradas extras. Años más tarde, cuando Boone era locutor para ESPN, Waldman le dio a Boone una cinta con la llamada de Sterling.

“Lo cual es muy John”, dijo Boone con una sonrisa.

Boone dijo que sus recuerdos favoritos de Sterling fuera del campo fueron los comentarios “amables, divertidos y alentadores” que hacía regularmente cuando el equipo estaba viajando, ya sea en autobús o avión, y pasando por un mal momento.

Recordó la reacción “juvenile” de Sterling cuando fue golpeado por una bola foul mientras estaba al aire durante un juego en el Yankee Stadium en 2023.

Rememoró la voz resonante de Sterling sirviendo como la banda sonora de verano para generaciones de aficionados.

“Él era único”, dijo Boone. “Era original. Nunca antes, probablemente nunca habrá alguien como él en la forma en que lo hizo. Y lo aprecio. Y lo disfruté. Me encantó.”