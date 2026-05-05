Bebe Rexha Celebra haber encabezado dos listas de música dance después de ser independiente

Bebe Rexha está celebrando una nueva canción número uno en las listas de baile de Billboard, un logro que es especialmente significativo después de independizarse a principios de este año.

El martes 5 de mayo, Rexha anunció en Instagram que su sencillo “New Religion” había encabezado las listas de Dance/Airplay y U.S. Dance Radio de Billboard. “Primero quiero decir a los fanáticos que esto no es solo mi victoria. Esta es nuestra victoria”, escribió.

Como explicó Rexha, este logro significaba “más para mí que cualquier otro premio que haya recibido porque lo estoy haciendo en mis propios términos”. Continuó: “Hacerme independiente fue muy aterrador, honestamente pensé que se había acabado para mí. Sé que suena dramático, pero los últimos 7 años fueron una batalla y estaba sufriendo en silencio”.

Rexha disfrutó de una serie de éxitos pop EDM exitosos y colaboraciones a mediados de la década de 2010, pero en enero reveló que su sello discográfico de toda la vida, Warner Music, había decidido separarse de ella. Su publicación en Instagram hoy incluyó un video emotivo grabado a principios de este año, en el que reaccionó a la devastadora noticia y expresó incertidumbre sobre lo que vendría a continuación.

Después de separarse de Warner, Rexha firmó un acuerdo con Empire, una compañía de distribución independiente, que también ofrece algunos servicios discográficos y de publicación. En marzo, lanzó “New Religion”, su primer sencillo como artista independiente, mientras anunciaba un nuevo álbum, “Dirty Blonde” (disponible el 12 de junio).

Además de encabezar esas listas de baile, “New Religion” ha alcanzado el Top 40 en varias otras listas, incluidas las ventas digitales de canciones, la difusión de pop y las canciones de baile/pop más populares.

“Ahora estoy libre y estoy rodeado de personas que me celebran y me levantan”, escribió Rexha en Instagram. “Gracias @empire por ser mi apoyo. Esto se siente como un renacimiento y lo enfermo es que apenas estamos comenzando”.