Howard Lutnick se enfrenta a un enfrentamiento en el Congreso después de que los archivos de Epstein revelaran su visita a la isla

A lo largo de los años, los hogares del financiero neoyorquino Jeffrey Epstein y el empresario multimillonario Howard Lutnick, ahora secretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, se superpusieron de maneras aparentemente convencionales, como la necesidad de un buen pintor. En otra ocasión, Epstein recibió el currículum de la niñera de Lutnick.

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Después de todo, fueron vecinos durante más de una década en un enclave de élite del Upper East Side de Manhattan.

Pero sus vidas también se cruzaron de maneras mucho más influyentes o personales, como cuando en 2012 Lutnick, su esposa y sus cuatro hijos pequeños navegaron en un yate para almorzar con Epstein en su isla privada del Caribe. O siete meses después, cuando un asistente del entonces príncipe Andrés quería la opinión de Epstein sobre Lutnick, entonces director ejecutivo del banco de inversión y corretaje de Wall Street, Cantor Fitzgerald.

“¿Cuál es su opinión sobre Howard Lutnick? Acabo de reunirme con él con PA”, escribió el asistente, refiriéndose a Andrew, que estaba buscando hacer negocios con Cantor Fitzgerald.

“Mi vecino es inteligente”, respondió Epstein.

La relación entre Lutnick y Epstein abarca años antes y después de que Epstein fuera condenado en 2008 por solicitar la prostitución de un menor en Florida. Sus comunicaciones por correo electrónico, que fueron esporádicas, están incluidas en los millones de páginas de documentos de investigación de Epstein publicados por el Departamento de Justicia este año.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, en la Oficina Oval el 31 de marzo de 2026. Aaron Schwartz / Bloomberg a través de archivo de Getty Images

Los archivos muestran que Lutnick se acercó a Epstein ya en 2009 y lo contactó en 2018. Sus interacciones no fueron sólidas, pero se mantuvieron en contacto, incluso a través de llamadas telefónicas y galas benéficas.

Lutnick ha negado haber actuado mal. No ha sido acusado de ninguna irregularidad relacionada con Epstein.

Pero ha ofrecido versiones cambiantes sobre su relación, diciendo inicialmente en los últimos años que no tenía ninguna asociación con Epstein. Lutnick dijo que había cortado los lazos con su vecino en 2005 porque creía que era una “persona repugnante”. Luego, después de que se publicaron los archivos del Departamento de Justicia, reconoció haber visitado la isla de Epstein.

El alcance de la asociación personal de Lutnick con Epstein, quien se suicidó en una cárcel de la ciudad de Nueva York en 2019 mientras esperaba cargos federales por tráfico sexual, será el foco de una investigación en el Capitolio el miércoles.

Lutnick aceptó voluntariamente comparecer ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, dijo el representante James Comer, republicano por Kentucky, presidente del comité, lo que lo convierte en el último en testificar ante el panel bipartidista que investiga el manejo del caso contra Epstein por parte del gobierno federal.

Lutnick, quien dejó Cantor Fitzgerald el año pasado después de que Trump lo nombrara secretario de Comercio, se encuentra entre al menos media docena de altos funcionarios de la administración Trump, incluido el propio presidente, cuyos nombres aparecen en los archivos. Trump, que no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein y niega haber actuado mal, ha reconocido que era amigo de él antes de que se pelearan hace unas dos décadas, años antes de que Epstein se convirtiera en un delincuente sexual condenado.

Algunos demócratas del Congreso acusaron a Lutnick de mentir y le pidieron que dimitiera o sería despedido. Su aparición en los archivos también ha llevado a los estudiantes de Haverford College, el alma mater de Lutnick en Pensilvania, a exigir que su nombre sea eliminado de la biblioteca de la escuela privada de artes liberales.

Ni el Departamento de Comercio ni la Casa Blanca respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el testimonio pendiente de Lutnick, pero Lutnick dijo a Axios en marzo: “No he hecho nada malo y quiero dejar las cosas claras”.

Un portavoz de la Casa Blanca también defendió a Lutnick a principios de este año, diciendo: “El presidente Trump ha reunido el mejor y más transformador gabinete de la historia moderna”.

La oficina de Comer no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Una línea de tiempo inconsistente

Lutnick seguramente enfrentará dudas sobre su credibilidad, dijo Matt Dallek, historiador y profesor de gestión política en la Universidad George Washington.

“Es un asunto arriesgado para él presentarse ante el Congreso y testificar sobre Epstein”, dijo Dallek. “Porque, he aquí, visitó la isla con sus hijos”.

Trump, añadió, querrá saber cómo se desempeña Lutnick.

“Si Lutnick se muestra débil o ineficaz, Trump podría amargarlo”, dijo Dallek. “Especialmente si quiere un chivo expiatorio para la economía”.

Lutnick ha negado repetidamente haber tenido relaciones con Epstein.

En un perfil de Forbes de 2024, el portavoz de Lutnick le dijo a la revista que “nunca tuvo ninguna asociación con el Sr. Epstein”. Y en una entrevista en un podcast en octubre, Lutnick describió haber visitado la casa de Epstein con su esposa, Allison, en 2005 y haber visto una camilla de masajes en medio de una habitación llena de velas. Lutnick dijo que Epstein le dijo que recibía masajes “todos los días” y estuvo “extrañamente cerca” de decir “el tipo correcto de masaje”.

“En los seis a ocho pasos que se necesitan para llegar de su casa a la mía”, dijo Lutnick, “mi esposa y yo decidimos que nunca más volveríamos a estar en la habitación con esa persona repugnante”.

“Nunca estuve en la habitación con él socialmente, por negocios o incluso por filantropía”, añadió. “Si ese tipo estuviera allí, no iba, porque es asqueroso”.

También dijo en la entrevista del podcast que Epstein era el “mayor chantajista de todos los tiempos”.

Los demócratas de la Cámara de Representantes han dicho que quieren saber por qué Lutnick creía eso, especialmente después de que el Departamento de Justicia escribió en un memorando en julio pasado que “no se encontró evidencia creíble de que Epstein chantajeara a personas prominentes”.

¿Quién se reunirá con el comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre los archivos de Epstein? 18 de mayo: Tova Noel, ex guardia de prisión federal que se cree que fue la última persona que vio a Epstein con vida.

Tova Noel, ex guardia de prisión federal que se cree que fue la última persona que vio a Epstein con vida. 29 de mayo: Pam Bondi, la exfiscal general que supervisó la publicación de los archivos.

Pam Bondi, la exfiscal general que supervisó la publicación de los archivos. 9 de junio: Lesley Groff, secretaria de Epstein desde hace mucho tiempo.

Lesley Groff, secretaria de Epstein desde hace mucho tiempo. 10 de junio: Bill Gates, el cofundador de Microsoft que dice que fue un “gran error” asociarse con Epstein.

Bill Gates, el cofundador de Microsoft que dice que fue un “gran error” asociarse con Epstein. 26 de junio: Leon Black, el inversionista multimillonario y asociado de Epstein.

Leon Black, el inversionista multimillonario y asociado de Epstein. 15 de julio: Kathy Ruemmler, la abogada de Goldman Sachs que renunció después de que se publicara la correspondencia por correo electrónico con Epstein.

En cartas y en una audiencia presupuestaria en el Senado el mes pasado, los demócratas le preguntaron repetidamente a Lutnick sobre su relación con Epstein, incluido por qué en 2013 el contador de Epstein envió un correo electrónico: “Adjunto el currículum de la niñera de Lutnick” y dijo que se estaban haciendo arreglos “para que usted la conozca”.

Lutnick eludió las preguntas de los senadores en la audiencia, diciendo que “las respondería a todas” cuando compareciera ante el comité de Supervisión de la Cámara.

Una década de contacto

los archivos Describe el contacto ocasional por correo electrónico de Lutnick con Epstein durante casi una década.

Los correos electrónicos aparecen en 2009, un año después de la condena de Epstein. Epstein recibió un mensaje que decía: “A Lutnick le gustaría hablar con usted”.

Dos años después, estaban concertando llamadas telefónicas. Una noche, Epstein programó a Lutnick para “bebidas” antes de cenar con el director Woody Allen y la diseñadora de moda Vera Wang, según sus correos electrónicos. Al día siguiente, Epstein sugirió en un correo electrónico que Lutnick olvidó su teléfono.

En diciembre de 2012, Epstein tenía previsto asistir a una cena benéfica contra el cáncer de mama en el gran salón de baile de un hotel en la que los Lutnick estaban entre los copresidentes del evento. Y dos días antes de Navidad, los Lutnick y sus hijos, junto con otra familia con niños pequeños, planeaban visitar la casa de Epstein en las Islas Vírgenes de EE. UU., según muestran los correos electrónicos. El día después de la visita, el asistente de Epstein le escribió a Lutnick: “Jeffrey deseaba que le transmitiera lo siguiente: Encantado de verte”.

Cuando se le preguntó sobre la visita a la isla durante una audiencia del subcomité de Asignaciones del Senado en febrero, Lutnick dijo que no había nada “desagradable” en la interacción, pero dijo que no recordaba por qué su familia accedió a ir.

Los archivos también muestran intereses financieros mutuos.

Unos días después de la visita, ambos hombres se encontraban entre los firmantes de un acuerdo de compra de acciones en AdFin, una empresa de tecnología de publicidad digital.

Al año siguiente, comenzó a gestarse el posible acuerdo entre el entonces príncipe Andrés y Cantor Fitzgerald. El asistente de Andrew, David Stern, quería el consejo de Epstein.

Epstein llamó a Lutnick “inteligente”, pero advirtió a Stern que Andrew “terminará en las noticias” debido a su relación con Lutnick, quien en ese momento tenía una empresa de tecnología de apuestas y apuestas deportivas sujeta a auditorías y divulgaciones financieras. “No lo hagas”, escribió Epstein, advirtiendo en otro correo electrónico que Andrew “tendrá que pagar un infierno” debido a la afiliación de Lutnick al juego.

El mes siguiente, Epstein asesoró a Stern sobre cómo deberían ser los términos de un acuerdo entre Andrew y Cantor Fitzgerald, según los correos electrónicos. Pero cuando Stern le preguntó a Epstein dos meses después si había visto la propuesta, Epstein respondió en una sola palabra: “Goofy”.

No está claro qué resultó finalmente de esto, pero un portavoz de Cantor Fitzgerald dijo en un comunicado que la firma “nunca ha tenido ningún trato comercial con Andrew Mountbatten-Windsor”. (El año pasado, el rey Carlos eliminó los títulos reales de Andrew en medio de un creciente escándalo sobre los conocidos vínculos del ex príncipe con Epstein).

En los años siguientes, Epstein recibió tres invitaciones a eventos relacionados con Lutnick.

A finales de 2017, Epstein donó 50.000 dólares a una organización filantrópica judía que estaba organizando una cena benéfica en Wall Street en honor a Lutnick, según muestran los correos electrónicos. Epstein no asistió, pero escribió “dile a Lutnick que puede llenar” la mesa.

Su última comunicación por correo electrónico parece ser de la primavera de 2018, sobre lo que era un problema urgente en su vecindario.

â€”Â¿Es usted consciente de que estÃ¡n construyendo para bloquear las vistas al parque? ¿Qué debemos hacer al respecto? El tiempo es esencial”, escribió Lutnick en un mensaje enviado al asistente de Epstein.

El cercano museo de arte Frick Collection se estaba preparando para una expansión, amenazando sus codiciadas vistas de Central Park. Lutnick instó a Epstein a escribir una carta a la ciudad. En un correo electrónico posterior, Epstein cambió el asunto: “En otra nota, ¿cuáles crees que son las perspectivas para adfin?” Se refería a la empresa de tecnología cuyas acciones compraron en 2012.

Lutnick respondió: “Por fin estamos produciendo ingresos. Este es su año. En los próximos 12 meses deben volverse económicamente autosuficientes”.

AdFin cerraría en octubre de 2019, tres meses después del segundo arresto de Epstein y su muerte en prisión.