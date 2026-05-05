Jugadores v Grand Slams: Aryna Sabalenka dice que los mejores jugadores boicotearán un major en algún momento por dinero en premios

La tenista polaca Swiatek dijo que prefiere continuar con las discusiones y negociaciones con los torneos importantes en lugar de un boicot.

“Creo que lo más importante es tener una comunicación adecuada y discusiones con los organismos rectores para tener espacio para hablar y tal vez negociar”, dijo la campeona de Wimbledon.

“Espero que antes de Roland Garros haya oportunidad de tener este tipo de reuniones y veremos cómo van.

“Pero boicotear el torneo, es un tipo de situación un poco extrema.

“Supongo que nosotros, como jugadores, estamos aquí para jugar como individuos y competir unos contra otros.

“Así que realmente me resulta difícil decir cómo funcionaría, si siquiera está en la imagen. Hasta ahora, no he escuchado nada.”

Pero la campeona del Abierto de Francia, Gauff, piensa que la acción de huelga sería una posibilidad real si los jugadores se unen como uno solo.

“Si todos estamos de acuerdo colectivamente, entonces sí”, dijo la estadounidense.

“No querría ser la única, pero definitivamente podemos movernos más como colectivo.

“Por las cosas que he visto en otros deportes, por lo general para lograr un progreso masivo y cosas así, se necesita unión. Tenemos que sindicarnos de alguna manera.”

La número dos del mundo, Elena Rybakina, dice que no ha estado involucrada en la campaña, pero seguiría a la mayoría.

“Si la mayoría dice que estamos boicoteando, entonces por supuesto que estoy de acuerdo. No es un problema”, dijo la campeona del Abierto de Australia.

La número cinco del mundo, Jessica Pegula, ha sido una defensora elocuente de la campaña de los jugadores, pero prácticamente descartó la acción de huelga durante una entrevista de BBC Sport en Indian Wells en marzo.

“Amamos jugar los Grand Slams – no creo que nadie vaya a hacer una huelga contra los Grand Slams”, dijo la estadounidense.

“Solo creo que estamos pidiendo lo que creemos que merecemos, pero sí creo que si los hombres y las mujeres pueden unirse – lo cual hemos hecho en ese frente – y seguir presionando, no hay nada de malo en solo pedir lo que creemos que es correcto.”