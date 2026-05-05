Copa Mundial de Fútbol y democracia americana se unen en el Museo de la Libertad de Filadelfia

El atletismo siempre ha impulsado a los aficionados a reunirse, pero no siempre de manera equitativa. “En la Arena” presenta un trofeo nacional de los años 30 ganado por Ora Washington, una tenista de Filadelfia considerada la mejor atleta negra de su época. Sin embargo, debido a su raza, a Washington no se le permitió competir en los principales torneos organizados por la Asociación de Tenis de Estados Unidos, ahora la Asociación de Tenis de EE. UU.

Washington solo podía jugar en la Asociación de Tenis Americana, una liga negra. A pesar de sus logros atléticos, incluida la consecución de 23 campeonatos nacionales, nunca pudo renunciar a su trabajo diario como empleada doméstica.

Washington falleció en 1971. En 2024, la USTA la incorporó a su salón de la fama.

“In the Arena” incluye un breve repaso del avance racial en el deporte, que abarca la historia de Ora Washington; una bolsa de deporte que perteneció a Jackie Robinson, quien rompió la barrera racial en el béisbol profesional en 1947; y un par de zapatillas Nike Air Jordan, que representan la cúspide del logro deportivo profesional: el contrato comercial más lucrativo jamás firmado por un atleta, y además, un atleta negro. Michael Jordan logró este hito en 1984.

También se exhibe una antorcha de acero inoxidable usada durante los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, Alemania. Ese año marcó el inicio de la tradición de llevar el fuego desde Atenas, Grecia, atravesando varias fronteras nacionales por corredores hasta el lugar de los juegos.

Los Juegos Olímpicos de 1936 fueron organizados por el partido nazi alemán, que intentó dar forma a los juegos como una demostración de supremacía blanca. Este esfuerzo se vio frustrado por Jesse Owens, el atleta negro de América que ganó cuatro medallas de oro.

Ochenta años después, en 2016, el presidente Barack Obama se reunió con las familias de los 18 atletas negros que compitieron en Alemania y les “enseñó una cosa o dos sobre la democracia”.