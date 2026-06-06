El miedo generalizado paraliza Gaza mientras continúan los ataques israelíes a pesar del alto el fuego.

Un ataque con drones mató a una joven e hirió a otras 15 cerca de Khan Younis, según informó la agencia de noticias Wafa.

Israel llevó a cabo una serie de ataques en Gaza, continuando su bombardeo a pesar del alto el fuego que sigue en vigor en papel, mientras las facciones palestinas se preparan para reunirse en Egipto para discutir el futuro de la franja.

En el ataque del viernes por la mañana, un dron israelí mató a una joven e hirió al menos a otras 15 personas en el área sur de Khan Younis, según la agencia palestina Wafa.

Más tarde en el día, otro ataque israelí cerca de la Ciudad de Gaza hirió a un niño, informó Wafa.

Hani Mahmoud de Al Jazeera, reportando desde la Ciudad de Gaza, dijo que los continuos ataques han perpetuado una “realidad oscura” en Gaza, dejando a los palestinos preguntándose sobre el estado del llamado alto al fuego.

Los últimos ataques israelíes siguieron a la muerte el jueves de al menos 11 personas, incluidos cinco miembros de la misma familia que fueron atacados en apartamentos residenciales, según la Defensa Civil de Gaza.

El ejército israelí dijo que una persona objetivo y asesinada en el norte de Gaza el jueves era un combatiente, presuntamente planeando ataques inminentes contra las fuerzas israelíes y dirigiendo ataques en Israel.

Las facciones palestinas se dirigen a Egipto para conversaciones

A pesar de un alto el fuego técnicamente en vigor desde octubre, el ejército israelí ha atacado regularmente Gaza, más de la mitad de la cual está bajo control militar israelí en desafío a los términos del alto el fuego.

Los ataques israelíes han matado al menos a 947 personas e herido a 2.935 desde que comenzó el alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza.

La primera fase del alto el fuego implicaba la liberación de los últimos cautivos israelíes retenidos por Hamas a cambio de palestinos detenidos por Israel.

Una transición a la segunda fase del alto el fuego, que supuestamente involucraba el desarme de Hamas y una retirada gradual del ejército israelí, ha estado estancada durante meses.

En un comunicado en Telegram el viernes, Hamas dijo que algunos de sus funcionarios habían llegado a El Cairo para reuniones planificadas con funcionarios egipcios y mediadores este fin de semana para “finalizar la implementación” de la primera fase del acuerdo de alto al fuego.

El grupo palestino agregó que también discutiría cómo “detener los repetidos ataques israelíes en la Franja de Gaza y establecer mecanismos apropiados para entrar en la segunda fase del acuerdo”.

Anteriormente, Husam Badran, miembro de la junta política de Hamas, dijo a Al Jazeera que el grupo no entregará sus armas en este momento, pero se comprometerá a una futura fuerza policial palestina, operando bajo un comité tecnocrático que administra Gaza, y siendo la única organización con armas abiertamente.

“No estamos hablando de entregarlas; estamos hablando, al menos, de que las armas no sean visibles excepto por las armas oficiales de la policía palestina”, dijo Badran.

“Los detalles de este asunto se discutirán dentro de un marco nacional”.