Finales de la NBA 2026 Juego 2: New York Knicks vs San Antonio Spurs

Robinson se abre paso para anotar en el interior. Wemby es objeto en la otra punta y realizará su primer viaje a la línea. Solo ha tomado dos tiros: una clavada de larga distancia (anotada) y un triple de larga distancia (errado). Convierte uno de dos tiros libres. La presión de los Spurs está cobrando su precio, forzando una pérdida de balón. Pero los Knicks provocan una de las suyas, y Brunson alimenta a Shamet en transición. Wemby finta el triple, supera a Robinson y conduce frente a McBride. Un emparejamiento bastante fácil. ¿Cuándo volverá Towns?

Knicks 34-42 Spurs, 8:01, 2do cuarto: Towns anota en la pintura. Qué mitad está teniendo. Con Brunson callado, mantiene a los Knicks en el juego. Fox hace un poco de jiu-jitsu, luego conduce, anota y recibe falta.

Knicks 32-39 Spurs, 9:21, 2do cuarto: Hay una falta ofensiva en la NBA. ¡Es Harper, que lanzó su brazo hacia atrás! Alvarado intenta un flotador, y Wemby se eleva aproximadamente 18 pulgadas sobre el aro para rechazarlo. Towns termina con el balón y clava, anulando así los brazos largos de la estrella de los Spurs. Castle encesta dos tiros libres. Gran primera mitad para el jugador de segundo año.

Knicks 30-37 Spurs, 10:01, 2do cuarto: Castle abre la puntuación en este periodo con un triple. Towns encesta uno para los Knicks. Castle se enfrenta a una pared de Shamet. No hay falta, y Alvarado termina con el balón en un espacio abierto pero con un defensor cerca del aro. Se desplaza para un triple pero falla. Wemby vuelve a fallar un tiro exterior. Towns encesta dos tiros libres para reducir la ventaja a siete.