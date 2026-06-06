Vanessa Frazier, Representante Especial del Secretario General para los Niños y el Conflicto Armado

22 de mayo de 2026

“Señor Presidente, He estado siguiendo con preocupación los informes de la región de Luhansk, en Ucrania, bajo ocupación temporal de la Federación de Rusia, donde un ataque durante la noche a una escuela vocacional y su residencia en la ciudad de Starobilsk ha matado e herido a varias personas, incluidos niños. Varias personas aún podrían estar atrapadas bajo los escombros. Las Naciones Unidas no tienen acceso a la zona y no pueden confirmar los detalles del ataque reportado.

Como hemos escuchado esta misma semana en esta misma sala, más de cuatro años después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación de Rusia, los ataques a gran escala continúan diariamente en Ucrania, causando víctimas civiles y infantiles y dañando infraestructura civil crítica. Los ataques ucranianos reportados dentro de la Federación de Rusia también han resultado en víctimas civiles y daños a edificios residenciales y otros objetos civiles.

Condeno enérgicamente todos los ataques contra civiles e infraestructura civil. Como ha subrayado repetidamente el Secretario General, dichos ataques están prohibidos por el derecho internacional humanitario y deben cesar de inmediato. Civiles, niños, personal humanitario y objetos civiles, incluidas escuelas y hospitales, nunca deben ser blanco. La protección de los niños debe seguir siendo primordial. Sus hogares, sus aulas y sus futuros no pueden ser tratados como daños colaterales. Insto también a todas las partes involucradas a abstenerse de cualquier acción que ponga en peligro a los niños y que pueda escalara aún más la ya peligrosa situación.

El incidente reportado en Starobilsk es un recordatorio contundente de un patrón más amplio y profundamente preocupante: los ataques a escuelas continúan interrumpiendo la educación de millones de niños y niñas en regiones afectadas por conflictos en todo el mundo. Cuando las escuelas se dañan o destruyen, las consecuencias van más allá de la pérdida inmediata de infraestructura, a veces también de vidas. Los niños no solo pierden sus aulas, sino también su sensación de seguridad, estabilidad, su rutina y sus esperanzas y sueños para su futuro. Esto tiene impactos devastadores y de por vida. Las escuelas deben seguir siendo refugios seguros, lugares donde se proteja el aprendizaje, el crecimiento y la dignidad. La educación no es solo un derecho humano; es un salvavidas.

Recientemente viajé a Ucrania y a la Federación de Rusia y visité lugares afectados por el conflicto en ambos países. En Ucrania visité una escuela subterránea en el metro de la ciudad de Kharkiv, donde hablé con escolares que continúan aprendiendo incluso bajo constantes alertas aéreas. También visité varios sitios afectados por el conflicto. En Ucrania, el impacto de la guerra en la educación es trágico y el acceso de los niños a la educación y otros servicios esenciales ha sido interrumpido a gran escala. Según información verificada por la ONU, se verificaron más de 440 ataques a escuelas en Ucrania durante 2025, convirtiéndola en una de las situaciones en la agenda de niños y conflictos armados más afectadas por esta grave violación. Durante mi visita a la ciudad de Belgorod, en la Federación de Rusia, también visité escuelas, hablé con estudiantes y vi de primera mano cómo los niños han sido afectados por el conflicto, y visité sitios también afectados por esta guerra.

En todas las regiones afectadas por conflictos, a partir de los testimonios que he recibido personalmente en diferentes situaciones que visité en los últimos meses, los niños, sus familias y sus comunidades comparten el mismo mensaje: dejen de dañar a los niños. Pongan su protección en primer lugar. Protejan sus escuelas. No comprometan su educación, su desarrollo y su futuro. Debemos actuar con urgencia y determinación. Demostrar que los niños afectados por los conflictos son importantes. Proteger las escuelas y las instalaciones educativas no es opcional; es un imperativo legal y moral.

En conclusión, reitero el llamado del Secretario General a un alto el fuego completo, inmediato e incondicional como un paso hacia una paz justa, duradera y completa en Ucrania, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Gracias.”