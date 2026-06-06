White de UFC: Pereira supera a Jones como GOAT con victoria contra Gane

Dana White cree que el campeón de dos pesos de UFC, Alex Pereira, está a una victoria de convertirse en el mejor peleador de todos los tiempos.

Pereira (13-3) se enfrentará a Ciryl Gane (13-2) por el campeonato interino de peso pesado de UFC el 14 de junio en UFC Freedom 250 en la Casa Blanca.

Pereira, ex campeón de peso mediano y semipesado, está intentando convertirse en el primer campeón de tres pesos en la historia de UFC. Si Pereira tiene éxito, White cree que superará a Jon Jones en la lista de todos los tiempos. White ha declarado durante mucho tiempo que cree que Jones es el mejor.

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“Si gana el tercer título mundial esa noche, superará a Jon Jones y se convertirá en el mejor de todos los tiempos”, dijo White a Forbes.

Pereira, de Brasil, también fue campeón de dos pesos en Glory Kickboxing, antes de hacer la transición a MMA en 2021. Disfrutó de un ascenso meteórico en MMA, firmando con UFC para apenas su quinta aparición profesional. Ganó el campeonato de peso mediano al destronar a otro grande de todos los tiempos en Israel Adesanya en 2022. Pereira eligió dejar vacante su campeonato de 205 libras a principios de este año en anticipación de pasar al peso pesado.

Todavía existe la posibilidad de que Pereira y Jones se enfrenten en UFC. Jones anunció su retiro en 2025, solo para inmediatamente decir que regresaría para un enfrentamiento contra Pereira. Jones (28-1) tiene el récord de UFC de más victorias en peleas por el título con 16.

El ganador de la pelea por el título interino también se enfrentaría al campeón indiscutido Tom Aspinall. Sin embargo, Aspinall aún se está recuperando de múltiples lesiones oculares sufridas en su último combate y su manager, el promotor de boxeo Eddie Hearn, ha dicho que quiere renegociar el contrato del peleador con UFC.