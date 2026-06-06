Noticias sobre Trump de un vistazo: nuevo director de inteligencia recibe luz verde para despedir a muchas personas

Donald Trump ha dicho que quiere que Bill Pulte, su nuevo director interino de inteligencia nacional, reduzca la oficina, la cual ya ha sido significativamente reducida durante el segundo mandato del presidente.
Trump señaló que el tamaño de la oficina ha sido “demasiado alto durante demasiado tiempo” y que “si recorta, no me importaría”.
“Bill Pulte es muy bueno, es muy talentoso”, dijo Trump a los reporteros en el Air Force One. El presidente afirmó en una entrevista anterior con el Wall Street Journal que ha pedido a Pulte que inicie el proceso de despedir empleados.
Contexto:
- Trump quiere reducir aún más el tamaño de la oficina de inteligencia nacional.
- Bill Pulte ha sido designado como nuevo director interino de inteligencia nacional.
Hecho a verificar:
- Verificar si Bill Pulte realmente ha sido nombrado como director interino de inteligencia nacional.