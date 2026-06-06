El 135º MPAD se une a la Operación Escudo de la Libertad 2026 en Corea del Sur

CAMP HUMPHREYS, República de Corea del Sur: Dieciséis Soldados de la Guardia Nacional del Ejército de Iowa asignados al 135th Mobile Public Affairs Detachment, con sede en Johnston, Iowa, recientemente viajaron a la República de Corea (ROK) para apoyar la Operación Escudo de la Libertad 2026. El Escudo de la Libertad es un ejercicio anual enfocado en la defensa, llevado a cabo bajo el marco del Tratado de Defensa Mutua de 1953. El ejercicio integra capacidades terrestres, aéreas, marítimas, espaciales, cibernéticas e informativas para mejorar la capacidad de la alianza entre EE. UU. y ROK para responder a una variedad de desafíos de seguridad, reforzando la disuasión y la estabilidad en la Península de Corea.

Durante el ejercicio, las fuerzas de EE. UU., ROK y el Comando de las Naciones Unidas llevaron a cabo una serie de eventos de entrenamiento en vivo, virtual y constructivo, incluyendo operaciones de evacuación de no combatientes, recepción, estacionamiento, movimiento e integración, y escenarios de contrarresto de armas de destrucción masiva. Estos eventos están diseñados para replicar condiciones realistas y mejorar la efectividad de la lucha combinada.

Mientras que el entrenamiento operativo y maniobras a gran escala seguían siendo centrales en el ejercicio, el ambiente informativo jugó un papel crucial en dar forma al entendimiento, mantener la transparencia y apoyar la toma de decisiones de mando. El 135th Mobile Public Affairs Detachment contribuyó a este esfuerzo en múltiples elementos operativos, demostrando el espectro completo de las capacidades del MPAD.

“Los Soldados del 135th Mobile Public Affairs Detachment continúan demostrando por qué son un activo tan crítico para la preparación y el éxito de la Guardia Nacional de Iowa y las fuerzas armadas de nuestra nación”, dijo el General de División Stephen Osborn, Adjunto General de la Guardia Nacional de Iowa. “Ejercicios como Escudo de la Libertad brindan oportunidades invaluables para entrenar junto a nuestros aliados, fortalecer asociaciones, y operar en entornos complejos del mundo real. Los profesionales de relaciones públicas desempeñan un papel vital en las operaciones militares modernas al garantizar que los comandantes, los miembros de las fuerzas armadas, los socios y el público reciban información precisa y oportuna.”

Asignados a varios comandos, los Soldados del 135th MPAD brindaron apoyo directo a líderes seniores, unidades operativas y entornos de simulación. En la sede del Octavo Ejército en Camp Humphreys, ubicado a unos 64 kilómetros al sur de Seúl, la capital de la nación, el liderazgo del MPAD apoyó los grupos de trabajo de operaciones de evacuación de no combatientes. Colaboraron con secciones de personal para garantizar una comunicación oportuna, precisa y coordinada durante evacuaciones a gran escala simuladas. Estos esfuerzos subrayaron el papel de las relaciones públicas en sincronizar mensajes durante operaciones complejas.

“En operaciones a gran escala como Escudo de la Libertad, los elementos de comunicación son los que convierten la complejidad en coordinación”, dijo la Mayor Melanie Sharp, comandante del 135th MPAD. “Este tipo de operación requiere sincronización entre las fuerzas conjuntas, socios multinacionales y múltiples funciones de combate. La comunicación no es simplemente pasar información, es como funciona toda la operación como una fuerza unificada.”

Aquellos asignados a la sede del Octavo Ejército se integraron en el personal para proporcionar evaluaciones diarias del ambiente informativo y brindar orientación sobre mensajes a los comandantes. El equipo desarrolló una variedad de productos en respuesta a escenarios evolutivos, incluyendo comunicados de prensa, respuestas a medios, contenido de redes sociales y planes de comunicación de crisis.

Además de la integración a nivel de comando, los Soldados del 135th MPAD se integraron con unidades operativas para capturar y producir contenido multimedia que resaltara el entrenamiento combinado. Los Soldados fueron asignados a la 2nd Infantry Division para documentar movimientos tácticos, ejercicios de tiro real, compromisos con líderes clave y producir productos fotográficos y de video para distribución a audiencias militares y civiles.

Estos productos multimedia apoyaron la transparencia y reforzaron la fuerza de la alianza entre EE. UU. y ROK al mostrar los esfuerzos de entrenamiento y preparación combinados. A lo largo del ejercicio, los productos del 135th MPAD contribuyeron a un esfuerzo de comunicación más amplio que generó miles de vistas, interacciones y compartidos en plataformas oficiales.

Otro elemento del 135th MPAD operó dentro del Centro de Simulación de Batalla de Corea como medios de fuerza oponentes (OPFOR), replicando un ambiente informativo realista. Este equipo produjo artículos, realizó compromisos simulados con la prensa y generó actividad en redes sociales para desafiar a la audiencia de entrenamiento y probar estrategias de respuesta.

“Al estar conectado con las Fuerzas de EE. UU. en Corea durante la Operación Escudo de la Libertad, pude ver las relaciones públicas en tiempos de guerra desde una perspectiva diferente al interpretar medios oponentes”, dijo el Sargento Matthew Tudor, OPFOR del ejercicio con el 135th MPAD. “El nivel multinacional del ejercicio me abrió los ojos sobre la gravedad de cómo los medios impactan el panorama de un entorno de guerra.”

Este rol destacó la naturaleza evolutiva de las operaciones militares modernas, donde la información es un dominio crítico junto con las funciones tradicionales de combate. Al introducir presión mediática realista y desafíos narrativos, el equipo OPFOR ayudó a entrenar a los líderes para operar de manera efectiva en entornos de información controvertidos.

La Maestra Sargento Nicole Leidholm, de la Red de Fuerzas Estadounidenses en la Base Aérea de Yokota, Japón, se desempeñó como oficial de relaciones públicas controladora de ejercicios, enfatizando la naturaleza colaborativa de la misión.

“La gente fue lo que hizo que esta experiencia destacara”, dijo Leidholm. “Trabajar junto a nuestros contrapartes de la República de Corea y otros profesionales de la información brindó una oportunidad para compartir conocimientos y construir relaciones duraderas.”

Personal adicional del 135th MPAD apoyó operaciones de sostenimiento y policía militar en la mitad sur de la Península de Corea, cubriendo logística, defensa de bases y operaciones de detenidos, así como visitas de líderes clave. Estos esfuerzos aseguraron la documentación integral del ejercicio y apoyaron la mensajería operativa en múltiples comandos.

Escudo de la Libertad 2026 reafirmó la asociación duradera entre EE. UU. y la República de Corea y demostró el compromiso de la alianza de mantener la preparación y la seguridad regional. La integración de las relaciones públicas en todos los niveles del ejercicio resaltó la capacidad de los MPAD para brindar a los comandantes apoyo de comunicación, conciencia operativa y mensajes estratégicos. Desde asesoramiento a nivel sen…