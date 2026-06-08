Israel ataca los suburbios de Beirut en represalia contra Hezbollah

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Los ataques aéreos de Israel alcanzaron los suburbios de Beirut el domingo, el primer ataque de este tipo contra la capital libanesa desde que se renovó la semana pasada un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

en un correo El día X, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el ataque en el distrito Dahieh de Beirut, diciendo que era una represalia por un ataque anterior de Hezbolá contra Israel.

Hezbollah, un grupo de resistencia islámica separado de las Fuerzas Armadas Libanesas oficiales, confirmó que atacó a un grupo de combatientes estatales israelíes con drones durante la noche, según el Agencia Nacional de Noticias del Líbano .

Brian Katulis, investigador principal del Middle East Institute, señaló que se habían violado múltiples altos el fuego desde noviembre de 2024. El último alto el fuego entró en vigor el 17 de abril y fue renovado el jueves. “Estos altos el fuego entre Israel y Hezbollah han sido esencialmente bastante tenues y se han roto casi a diario durante las últimas semanas”, dijo.

“Los ataques de hoy parecen la última escalada de ojo por ojo”, dijo Katulis. Añadió que los ataques a los suburbios de Beirut causaron menos daño que los ataques israelíes anteriores en todo el Líbano.

Netanyahu fue citado en otro correo on X diciendo que el ejército de Israel está “completando la eliminación de las aldeas terroristas adyacentes a nuestra frontera”.

“Los estamos golpeando muy duro y sabemos que Hezbollah está huyendo. No permitiremos disparos contra nuestro territorio o nuestras comunidades, y actuaremos en consecuencia”, afirmó.

En una entrevista del 3 de junio en El correo de Nueva YorkEn el podcast “Pod Force One”, el presidente Trump confirmó una teléfono ardiente llamada del 1 de junio con el primer ministro israelí, en la que Trump le preguntó a Netanyahu si estaba “jodidamente loco” por continuar el conflicto en el Líbano.

Trump dijo que estaba “perturbado” por los persistentes ataques de Israel en el Líbano.

“Si no existiera yo, no habría Israel”, dijo.

La llamada, dijo Katulis, demostró que Trump –quien ha expresado repetidamente su apoyo a las medidas de Israel en Gaza e Irán– tiene opiniones firmes sobre la fuerza de Israel en el Líbano.

“Trump realmente se metió en un hoyo aquí. Y en cierto nivel, lo entiende”, dijo Katulis, un experto en política exterior estadounidense.