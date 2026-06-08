No hay espías rusos aquí: El nuevo embajador ruso ansioso por hablar de pavlova, no de guerra.

“Y después de eso los neozelandeses inventaron el pastel”, dijo Krans, potencialmente renunciando a cualquier esperanza de restablecer las relaciones con Australia.

Krans está ansioso por que la relación con Rusia avance más allá del tema que muchos neozelandeses, y ciertamente el Gobierno, más desean escuchar de él: la guerra en Ucrania.

Como era de esperar, el tema dominó la mayor parte de los 45 minutos del Herald con él.

“Sé que Ucrania será lo más interesante que les gustaría escuchar de mí… pero debemos hacer que sea más comprensible para los neozelandeses que Rusia no es solo el conflicto en Europa”, dijo Krans.

La invasión sobrevuela las relaciones de Nueva Zelanda con Rusia. Se ha roto el contacto a nivel político, lo que significa que es poco probable que Krans tenga una reunión adecuada con el Ministro de Relaciones Exteriores Winston Peters durante su estadía aquí, que no tiene un término fijo.

Mientras Krans mostraba al Herald la embajada, señaló que la gran sala de estar no había albergado a políticos neozelandeses desde hace tiempo.

Vio las sanciones económicas de Nueva Zelanda a Rusia como ilegales y dijo que estaba descontento con las prohibiciones de viaje que Nueva Zelanda y Rusia se han impuesto mutuamente, aunque no ve estas prohibiciones de viaje como sanciones.

En 2024, yo fui uno de varios periodistas afectados por una prohibición de viaje, lo que añade una ironía oscura al folleto “Descubre Moscú” que el embajador me entregó.

Las agencias de inteligencia de Nueva Zelanda han advertido que Rusia, junto con China e Irán, son actores involucrados en “actividades encubiertas o engañosas para influir en discusiones y decisiones, o para acceder a tecnología e información”, según una evaluación de amenazas publicada por el NZSIS.

La misma evaluación de amenazas dijo que había “varios estados llevando a cabo injerencias extranjeras en Nueva Zelanda”, aunque solo mencionaba a China, no a Rusia.

Al preguntar si el alcance público de la embajada es simplemente otra forma de injerencia extranjera, Krans se inclinó hacia adelante y dijo: “¿Sientes alguna interferencia en tus asuntos por parte de nosotros?”

Sobre el tema del espionaje, Krans señaló que “tu ex Primer Ministro dijo que no hay espías rusos aquí”.

No recordaba cuál era este Primer Ministro, pero los comentarios son similares a los hechos por la ex Primera Ministra Dame Jacinda Ardern de que no había espías en el país.

En ese momento, el analista de seguridad Paul Buchanan dijo que la declaración de Ardern sobre los espías rusos amenazaba con hacer de Nueva Zelanda “un hazmerreír”. Los comentarios se hicieron en el contexto de la probable culpabilidad de Rusia en el envenenamiento del ex agente doble Sergei Skripal y su hija Yulia Skripal en Gran Bretaña.

El Canciller de Ardern, Winston Peters, luego dijo que había actividad de inteligencia rusa en Nueva Zelanda, pero nadie se ajustaba a la definición de espía, que se usaría para expulsarlos.

Krans describió la invasión de Ucrania por Rusia como un asunto “interno”.

“No interferimos en sus asuntos internos. Es su propia decisión qué hacer dentro de su estado”, dijo.

“Cualquiera que sea su evaluación de lo que está en este conflicto, nuestra posición no tiene nada que ver con Nueva Zelanda.

“Ambos lados deben sentarse juntos para hablar juntos y restaurar el diálogo político.”

Mientras que la Corte Internacional de Justicia no aceptó jurisdicción sobre la cuestión de la legalidad de la guerra, un Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania fue establecido por el Consejo de Europa para enjuiciar la cuestión.

La Corte Penal Internacional tiene órdenes de arresto contra el Presidente Vladimir Putin y la Comisionada de Derechos del Niño Maria Lvova-Belova. El ex Ministro de Defensa Sergei Shoigu y el general superior Valery Gerasimov también tienen órdenes de arresto.

Las órdenes mencionan varios presuntos crímenes de guerra; en el caso de Putin y Lvova-Belova, las órdenes se relacionan con la supuesta deportación y transferencia ilegal de niños ucranianos. Las órdenes de Shoigu y Gerasimov se relacionan con la presunta dirección de ataques a objetos civiles y el crimen de guerra de causar un daño incidental excesivo a civiles o a objetos civiles.

Krans se tomó su tiempo para responder preguntas sobre crímenes de guerra, deteniéndose en algunos puntos para corregirse.

“Crímenes de guerra… significa… cuando estás hablando de conflictos locales. Muchos países comienzan guerras, operaciones militares, acciones contra otras acciones y todos permanecen en silencio e intentan no involucrarse más allá de una forma diplomática, sin hablar de tribunales, tribunales y demás.

“Con respecto a Rusia, también consideramos que este tipo de instrumento no puede aplicarse porque no hay crimen de guerra… durante el conflicto militar entendemos que es muy difícil evitar cualquier baja”, dijo.

“No hay crimen de guerra allí”, agregó.

Krans dijo que cuando Rusia alega crímenes de guerra contra Ucrania “nadie nos cree”.

Dijo que Rusia tiene “muchos instrumentos que podrían castigar al infractor de las reglas”, como la “policía militar y los tribunales”.

El Proyecto Mundial de Justicia le da a Rusia una puntuación de estado de derecho de 43, lo que sugiere escepticismo de que el estado de derecho funcione adecuadamente en el país. Una puntuación más alta significa una mejor adherencia a los principios del estado de derecho. La puntuación de Nueva Zelanda es 83.