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No hay espías rusos aquí: El nuevo embajador ruso ansioso por hablar de pavlova, no de guerra.

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Gabriel Sánchez
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“No interferimos en sus asuntos internos. Es su propia decisión qué hacer dentro de su estado”, dijo.

“Cualquiera que sea su evaluación de lo que está en este conflicto, nuestra posición no tiene nada que ver con Nueva Zelanda.

“Ambos lados deben sentarse juntos para hablar juntos y restaurar el diálogo político.”

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