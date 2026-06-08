Los lobos revelan nuevos uniformes, logo y canchas

Los Minnesota Timberwolves presentaron su nuevo logotipo, uniformes y diseños de cancha el domingo, con el equipo calificándolos como una mezcla de “piezas familiares de la historia de Timberwolves con la actitud, confianza y energía del equipo liderando la franquicia hoy”.

Los hilos “asociación” e “icono” de Minnesota incluyen colores blanco, azul y verde, una paleta que el equipo lució en su temporada inaugural en 1989-90. La versión “declaración” vuelve al aspecto negro de la era del árbol de pino que ha sido popular entre los fanáticos. Difiere ligeramente de los uniformes clásicos de los Timberwolves de la temporada pasada, una apariencia alternativa que representaba los uniformes del equipo de 1998 a 2008.

“Esta franquicia significa algo diferente para cada generación de fanáticos de los Timberwolves”, dijo el CEO de Timberwolves & Lynx, Matt Caldwell, en un comunicado de prensa el domingo. “Queríamos que este nuevo aspecto reflejara las piezas de baloncesto de los Timberwolves con las que los fanáticos siempre han conectado, al tiempo que se sintiera fiel al equipo y a la cultura que rodea a esta franquicia hoy. Más que nada, queríamos crear algo que reflejara hacia dónde se dirige esta organización y en qué se puede unir todo el estado”.

La leyenda de la franquicia, Kevin Garnett, participó en la presentación, posando con cada uno de los uniformes.

La asociación y el ícono tienen un ribete similar y una marca en el pecho. El ribete es el clásico de tres rayas de los uniformes originales de Minnesota, con líneas azules y verdes gruesas y delgadas inspiradas en la paleta natural de la ciudad. Los números y la marca en el pecho “Wolves” también están inspirados en colmillos de lobo.

Diferente de los uniformes clásicos de la temporada pasada, los threads de “declaración” tienen “Wolves” con contornos azules y verdes brillantes en lugar de “Timberwolves” en blanco y negro. Los árboles de pino regresan como ribete, pero con un borde azul brillante inspirado en los más de 10,000 lagos de Minnesota.

Los Timberwolves también tendrán dos nuevas canchas locales: un diseño “declaración” y otro “núcleo”. Su nuevo logotipo aún incluye al lobo aullando, pero con colores azul y verde, similares a los del primero, presentado de 1990 a 1996.

Antes de la campaña 2023-24, los Timberwolves celebraron su temporada del 35 aniversario con uniformes clásicos diseñados para verse iguales a los originales de color blanco. Esta vez, los uniformes de la asociación presentan el logotipo “Old Shep” en los pantalones cortos.

Sin embargo, hay dos detalles nuevos para los tres uniformes: un monograma personalizado “Tree-M” en la hebilla del cinturón y una alineación de cinco árboles sobre cada etiqueta de suspensor. Los Timberwolves dijeron en su comunicado que esto último es un sutil homenaje al quinteto inicial.

Minnesota perdió ante los San Antonio Spurs en la segunda ronda de los playoffs de la NBA de 2026, poniendo fin a una racha de dos campañas consecutivas llegando a las finales de la Conferencia Oeste. Ahora, los Timberwolves buscarán comenzar una nueva racha con un aspecto nuevo pero familiar en la cancha.