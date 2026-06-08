El futbolista danés Eriksen se desploma durante un partido contra Ucrania

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El futbolista danés Christian Eriksen se desplomó en el terreno de juego durante un partido contra Ucrania el domingo, pero estaba consciente, dijo la Federación Danesa de Fútbol (DBU) en una publicación en las redes sociales.

“Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien dadas las circunstancias”, dijo la federación en un comunicado en X, añadiendo que el amistoso había sido suspendido.

El incidente del domingo marcó la segunda vez que el creador de juego de 34 años se desplomó en el césped mientras representaba a su país.

En 2021 se desplomó durante el primer partido de la fase de grupos de la Eurocopa de su equipo contra Finlandia en Copenhague.

Recibió un tratamiento de RCP que le salvó la vida y luego le colocaron un dispositivo especial de arranque cardíaco conocido como desfibrilador automático implantable (DAI), y logró reanudar su carrera tanto a nivel de clubes como a nivel internacional.

Hubo una terrible sensación de deja vu en el fútbol danés el domingo cuando Eriksen se desplomó alrededor de los 20 minutos del segundo tiempo, y una sensación de conmoción se apoderó del estadio cuando los aficionados se dieron cuenta de quién era el jugador que había caído.

Al igual que lo habían hecho los jugadores de Dinamarca y Finlandia hace cinco años, los futbolistas daneses y ucranianos rápidamente formaron un círculo alrededor de Eriksen mientras era atendido por los médicos, y finalmente pudo caminar hasta una ambulancia.

“Christian se encuentra bien y salió del campo. A mi modo de ver, el marcapasos funciona como debería. Estuvo ausente por un momento, pero recuperó rápidamente el conocimiento y rápidamente estuvimos en contacto con él”, dijo el médico de la DBU, Morten Boesen, a los medios daneses.

“Ahora será examinado en el hospital para descubrir qué causó el incidente. Estamos en contacto constante con él y los médicos del hospital. Pero Christian está bien y me pidió que hablara con todos los jugadores y les dijera que estaba bien”.

Ni Dinamarca ni Ucrania se clasificaron para el Mundial de este año. Dinamarca iba ganando 2-1 el domingo cuando se suspendió el partido.