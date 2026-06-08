Las aerolíneas gastaron un 56.4% más en combustible para aviones en el mes después de que comenzara la guerra en Irán, según el gobierno de EE.UU.

Un técnico se prepara para repostar un avión de Delta Airlines en el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom el 10 de abril de 2026 en Austin, Texas. Brandon Bell | Getty Images

Las aerolíneas estadounidenses gastaron un 56,4% más en combustible para aviones en marzo, el mes después de que comenzaran los ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que en febrero, según datos del gobierno de EE. UU. publicados el miércoles. Las aerolíneas estadounidenses gastaron $5.06 mil millones en combustible en marzo, un aumento desde los $3.23 mil millones de febrero. Fue un 30% más de lo que pagaron en marzo de 2025, según el Departamento de Transporte.

Las aerolíneas han reducido o descartado por completo sus pronósticos para 2026 debido al aumento en el costo del combustible, su mayor gasto después del trabajo. Algunas aerolíneas han reducido sus planes de crecimiento para reducir costos y evitar tener demasiada capacidad cara en los mercados. El aumento en el costo del combustible para aviones fue aún más pronunciado y superó los $4 por galón en algunos mercados en abril, mientras la guerra continuaba y el Estrecho de Ormuz estaba efectivamente cerrado. Spirit Airlines colapsó durante el fin de semana, y la aerolínea dijo que el aumento en los costos del combustible de avión frustró sus planes de salir de la bancarrota a mediados de año. Otras grandes aerolíneas informaron a Wall Street al presentar ganancias el mes pasado que esperan que los clientes cubran los mayores costos del combustible para aviones a principios de 2027, si no a finales de este año.

Hasta ahora, las tendencias de reservas muestran que los consumidores siguen viajando. En marzo, las ventas de boletos de agencias de viajes aumentaron un 12% respecto al año anterior a $10.4 mil millones, con el número de viajes domésticos en aumento del 5% y los internacionales del 1%, según la Corporación de Reporte de Aerolíneas.