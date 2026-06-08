La estrategia del multimillonario Michael Saylor compra la caída del Bitcoin con una compra de $100 millones

Titulares

Strategy reveló el lunes una compra de bitcoin valorada en más de $100 millones, después de que la empresa del multimillonario Michael Saylor, el mayor poseedor institucional de bitcoin del mundo, anunciara una venta rara de la criptomoneda en medio de una amplia caída en el activo digital más valioso del mundo.

El precio del Bitcoin recientemente cayó por debajo de los $60,000 por primera vez desde el 2024. Getty Images for Bitcoin Magazine

Hechos Clave

En un informe presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa el lunes, Strategy reveló que compró 1,550 bitcoins por $101.3 millones la semana pasada a un precio promedio de $65,332 por moneda, financiándolo a través de $181 millones en ventas de acciones.

El anuncio se produce aproximadamente una semana después de que Strategy revelara la venta de 32 bitcoins para recaudar alrededor de $2.5 millones y pagar dividendos a los accionistas, siendo esta la segunda venta de este tipo de la empresa desde diciembre del 2022, aumentando el sentimiento bajista en el mercado de criptomonedas al caer el valor del bitcoin por debajo de los $60,000 por primera vez desde octubre del 2024.

El valor del Bitcoin subió hasta $63,926 el lunes temprano, aumentando hasta un 8% desde haber alcanzado un mínimo reciente de $59,159 el viernes.

Strategy subió un 3.8% el lunes por la mañana, aunque las acciones han caído más del 33% en el último mes.

número grande

845,256. Esa es la cantidad total de bitcoins de Strategy, con un valor de mercado de $63.9 mil millones, o alrededor de $75,680 por token, según la divulgación de Strategy.

tangente

El token ADA de Cardano, una vez la tercera criptomoneda más grande del mundo detrás de bitcoin y ethereum, cayó a un mínimo de poco menos de $0.16 el lunes, su nivel más bajo desde diciembre del 2020. Esto extendió una caída de más del 26% para el token en la última semana, luego de la cancelación de la cumbre emblemática de Cardano.

antecedentes clave

Una mayor pesimismo se extendió por el mercado de criptomonedas tras la reciente venta de bitcoin de Strategy, borrando el aumento récord para la criptomoneda más grande del mundo que siguió a las elecciones presidenciales del 2024. La iniciativa del presidente Donald Trump de convertir a EE. UU. en la “capital cripto del mundo” impulsó la demanda y optimismo en el mercado de criptomonedas, con promesas de legislación pro-cripto que llevaron al bitcoin por encima de los $120,000 para julio del 2025, y luego a $122,000 solo días después. El valor del Bitcoin ha declinado constantemente desde alcanzar su punto máximo en octubre del 2025, siguiendo una disminución en la demanda de ETFs de Bitcoin y menores probabilidades de recortes en las tasas de interés. Un informe del mercado laboral más caliente de lo esperado la semana pasada aumentó aún más las probabilidades de un aumento en las tasas de interés, contribuyendo a la venta de bitcoin.

valuación de Forbes

Saylor, quien fundó Strategy, antes conocida como MicroStrategy, en 1989, tiene un valor neto estimado de $3.8 mil millones hasta el lunes. Su fortuna disminuyó durante la burbuja puntocom, pero las inversiones de Strategy en bitcoin convirtieron a Saylor en multimillonario una vez más, ya que ha dirigido a su empresa a transferir sus arcas corporativas a bitcoin.