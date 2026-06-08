Los ataques de Israel e Irán amenazan la tregua. Y, el Ébola se está propagando a un ritmo sin precedentes.

Los ataques de Israel e Irán amenazan la tregua. Y, el Ébola...

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Principales noticias de hoy

Las fuerzas israelíes lanzaron ataques en Líbano e Irán, y en represalia, Irán ha atacado a Israel. La violencia está amenazando con sumir Oriente Medio en una guerra total. Esta mañana, sonaron sirenas en todo Israel después de que Irán y sus aliados, los rebeldes hutíes de Yemen, lanzaran misiles. Irán dijo que apuntó a dos bases militares israelíes en represalia por los ataques israelíes a sitios de radar iraníes. Israel atacó el centro y oeste de Irán temprano hoy después de atacar objetivos de Hezbollah en Beirut, la capital de Líbano.



Crédito: Rami Shlush/AP

Irán ha advertido que cualquier ataque de Israel a los suburbios del sur de la capital libanesa sería considerado una línea roja, informa Jane Arraf de NPR en Up First. Irán ha pedido un alto el fuego en Líbano como parte de un acuerdo más amplio entre Irán y Estados Unidos.

El Presidente Trump abandonó una entrevista con Meet the Press de NBC después de ser confrontado sobre su fondo de “anti-armamentismo” y sus persistentes afirmaciones falsas sobre las elecciones. En la entrevista, defendió su política hacia Irán y mencionó un posible acuerdo de paz, pero no ofreció detalles.

Trump dejó claro durante la entrevista que no ha renunciado al fondo de casi $1.8 mil millones de su administración, a pesar de las garantías del Fiscal General interino Todd Blanche de que ha sido eliminado gradualmente. Los legisladores republicanos y demócratas están preocupados de que el fondo, que el presidente dice que apoyaría a personas injustamente blancos por el gobierno, podría utilizarse para pagar a insurrectos del 6 de enero.

Los funcionarios de salud en África advierten que el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo se está propagando más rápidamente que cualquier otro brote de ébola en la historia.

Las autoridades de salud en Congo anunciaron durante el fin de semana que tres nuevos pacientes se han recuperado, lo que eleva el número total de sanados a 12. Esto sugiere que el virus no es necesariamente una sentencia de muerte.

Muestra de imágenes



Crédito: Lucy Hewett para NPR

El Centro Presidencial Obama abrirá sus puertas más adelante este mes en el South Side de Chicago. Durante una vista previa a la prensa, NPR y otros medios recorrieron el edificio y los terrenos, que destacan el legado de la presidencia de Obama.

Detrás de la historia

por Omkar Khandekar, productor en la oficina de NPR en Asia del Sur

Esta semana, NPR publicó un extenso informe sobre el controvertido proyecto Gran Nicobar de la India. En los últimos años, ha habido un debate en la India sobre el futuro de una isla que alberga menos del 0.0007% de su población.

El gobierno nacionalista hindú de Narendra Modi quiere convertir la tranquila isla de Gran Nicobar en un centro comercial y un bullicioso municipio, “La Singapur de India”, como algunos lo llaman.

La lucha en Gran Nicobar es emblemática de muchos proyectos de infraestructura respaldados por el estado en toda la India. Mientras que el gobierno de Modi está ansioso por seguir adelante con tales proyectos ambiciosos en nombre de la economía o la seguridad nacional, la clamor por proteger la naturaleza se ha vuelto más agudo a medida que India ve un aumento en olas de calor, inundaciones glaciares y precipitaciones extremas en los últimos años.

3 cosas que debes saber antes de salir



Crédito: Jae C. Hong/AP

Un grupo de trabajadores en el estadio SoFi en Los Ángeles votó para autorizar una huelga, días antes de que el lugar albergue su primer partido de la Copa del Mundo de EE. UU. Algunas de las demandas de los trabajadores incluyen salarios más altos y seguridad en el trabajo.

Nueva investigación indica que las abejas, a pesar de tener cerebros diminutos, pueden resolver problemas espontáneamente de manera similar a los animales con cerebros más grandes.

Los investigadores han instalado un sistema de cámara térmica en una isla en la Bahía de San Francisco para ayudar a detectar el calor de los exhalaciones de las ballenas. El cambio climático ha llevado a los animales a áreas donde los choques de barcos han sido mortales.

Este boletín fue editado por Suzanne Nuyen.