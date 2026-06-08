Van Persie despedido por Feyenoord después de 15 meses en el cargo

Robin van Persie ha sido despedido por el Feyenoord tras una decepcionante campaña 2025-26, confirmó el club el domingo. Feyenoord terminó en segundo lugar en la Eredivisie, lo que fue suficiente para calificar para la Liga de Campeones la próxima temporada, pero terminó 19 puntos detrás de los campeones indiscutibles PSV. El holandés de 42 años, que fue nombrado sucesor de Brian Priske en febrero de 2025, ganó 30 de sus 50 partidos al mando en todas las competiciones (D9 L19). El despido de Van Persie sigue a la apertura de un nuevo director general, Robert Eenhoorn, y del director técnico Devy Rigaux en el club. “Robin van Persie ha dado todo por el club en los últimos 1,5 años,” dijo Rigaux en un comunicado en el sitio web del Feyenoord. “Sin duda merece crédito por terminar una temporada difícil en segundo lugar al final. Con eso, se aseguró el fútbol de la Liga de Campeones, lo cual es, por supuesto, muy importante. Hemos realizado un análisis exhaustivo. Hemos tenido en cuenta el desarrollo del juego presentado y la tendencia a la baja en cuanto a puntos, tanto en Europa como en la Eredivisie. La conclusión fue que sería mejor comenzar la próxima temporada con un nuevo entrenador jefe.” Durante el tiempo al mando de Van Persie, se informó que tuvo varios enfrentamientos con algunos de sus jugadores, especialmente con Quinten Timber, quien desde entonces se ha unido al Marsella. También tomó la decisión de traer a Raheem Sterling después de dejar el Chelsea de mutuo acuerdo en enero, pero solo logró una asistencia en ocho partidos para el club. Feyenoord no ha ganado la Eredivisie desde 2022-23 bajo el recientemente fallecido entrenador del Liverpool, Arne Slot, y dijo que se anunciaría un reemplazo en las próximas semanas.