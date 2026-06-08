El juez bloquea la tarifa de visa H

Un juez federal anuló el lunes la política del presidente Donald Trump de imponer una tarifa de $100,000 para las solicitudes de visa H-1B de los empleadores.

La política de pago de visas violaba la Ley de Procedimiento Administrativo federal y la Constitución, declaró el juez Leo Sorokin en el fallo en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Massachusetts.

Sorokin coincidió con los demandantes al encontrar que “la sustancia y la aplicación del pago de $100,000 revelan que es un impuesto,” y que el Congreso no había delegado ese poder al poder ejecutivo.

La política H-1B se creó en 1990 y es ampliamente utilizada por gigantes tecnológicos de EE. UU. para traer trabajadores altamente cualificados del extranjero. El programa permite a los empleadores de EE. UU. buscar permiso del gobierno para contratar a trabajadores no inmigrantes en ocupaciones especializadas durante hasta seis años.

Trump implementó la tarifa de $100,000 en una proclamación presidencial en septiembre pasado para restringir el programa, argumentando que su mal uso ha socavado la economía y la seguridad nacional estadounidenses a través de la “reemplazo a gran escala de trabajadores americanos.”

Antes del cambio, las tarifas de visa H-1B oscilaban entre $2,000 y $5,000 por solicitud, según informó anteriormente CNBC.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC sobre el fallo de Sorokin.

La demanda fue presentada en diciembre por 20 estados contra la administración Trump y varios altos funcionarios.

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