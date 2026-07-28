Ingeniería mecánica en RMC Découverte: el Golf GTI de Giugiaro descifrado en 3D, ocho generaciones de un compacto de culto

Este martes 28 de julio, RMC Découverte coloca un ícono del automóvil en el centro de atención de su revista Ingeniería Mecánica. A partir de las 21.10 horas, en horario de máxima audiencia, el salón dedica un número completo al Volkswagen Golf GTI, el compacto deportivo que inventó un género. A lo largo de la velada, el experto Aurélien Létheux analiza medio siglo de ingeniería alemana, desde la primera generación diseñada por Giorgetto Giugiaro hasta los modelos más recientes, utilizando modelos 3D y herramientas de última generación.

Un compacto que inventó el deportivo de todos los días

Todo empezó en 1974, cuando el Golf sustituyó al Beetle e impuso una silueta hatchback, funcional y angulosa, nacida bajo el lápiz de Giorgetto Giugiaro y su estudio Italdesign. Dos años después, en 1976, Volkswagen se atrevió a crear una versión musculosa: el Golf GTI. Bajo el capó, un motor de inyección de cuatro cilindros y 1.6 litros entrega 110 caballos de fuerza, una cifra modesta hoy en día pero explosiva en su momento para un coche que apenas pesaba 810 kilos. Resultado: 0 a 100 km/h en unos nueve segundos y una velocidad máxima de 182 km/h, todo ello impulsado por una caja de cambios manual de cinco velocidades.

Volkswagen realmente no lo creía. El fabricante sólo había previsto una pequeña serie de 5.000 ejemplares, apenas suficientes para aprobar el modelo. El éxito acabó con estas cautelas: desde el primer año, los concesionarios vendieron diez veces más. En total, de la primera generación del Golf GTI se produjeron 461.690 unidades, un récord para un deportivo pequeño de este tipo y el punto de partida de una estirpe que hoy supera los 2,5 millones de unidades en todas las generaciones.

Ingeniería mecánica – imagen promocional (RMC Découverte)

Puntos de referencia técnicos que hacen la leyenda.

Más allá de los números, el GTI de 1976 impuso una gramática visual y mecánica que retomará cada generación. El número de Ingeniería Mecánica se centra en estos detalles que se han convertido en firmas, así como en las soluciones de ingeniería que han permitido extraer tanto placer de la mecánica compacta.

Un motor de 1,6 litros inyección poco común en un compacto convencional en ese momento.

poco común en un compacto convencional en ese momento. El borde rojo alrededor de la parrilla, que se ha convertido en el emblema universal del GTI.

El pomo de la palanca de cambios en forma de pelota de golf.

Los asientos están tapizados en tela a cuadros y las extensiones de guardabarros en negro.

Una formidable relación potencia-peso, unos 810 kg para 110 caballos.

110 caballos para apenas 810 kilos: la receta de 1976 sigue vigente medio siglo después.

Aurélien Létheux, mecánico sometido a rayos X

Para contar esta historia, RMC Découverte confía en Aurélien Létheux, un mecánico apasionado también conocido por su papel en Wheeler Dealers France. En Ingeniería Mecánica no sólo comenta: desmonta, explica e ilustra. Gracias al modelado 3D y a herramientas de análisis de última generación, el espectáculo revela los principios operativos del compacto y destaca la destreza de ingeniería de los equipos Volkswagen. La serie ya ha dedicado números a otros mitos, desde el Porsche 911 al BMW M3 pasando por Alpine, con la misma voluntad de hacer visible lo que habitualmente se esconde bajo la carrocería.

Ocho generaciones, ADN constante

Desde el primer GTI hasta las versiones actuales, el espectáculo desenrolla el hilo de ocho generaciones. El segundo, lanzado en 1984, elevó la potencia a unos 130 caballos. El tercero, en los años 90, se centró más en el confort y la seguridad antes de la llegada del motor de dieciséis válvulas. El cuarto da un paso adelante con un turbo de 1.8 litros y 180 caballos, abriendo la era de la sobrealimentación. Las siguientes generaciones suceden a los motores turbo de 2,0 litros, con potencias que van superando progresivamente los 230, luego los 240 caballos, hasta la generación actual que se acerca a los 265 caballos.

El aniversario llega en el momento oportuno: en 2026, el Golf GTI celebrará su 50º aniversario. Volkswagen apoya el evento con un modelo exclusivo, el Edition 50, que se convierte en el GTI de serie más potente jamás producido con 325 caballos, presentado además como el tracción delantera más rápido en el circuito norte de Nürburgring. El fabricante también aprovecha este hito simbólico para iniciar un punto de inflexión histórico al preparar el primer GTI 100% eléctrico. Suficiente para dar un relieve especial a este viaje en el tiempo propuesto por Génie Mécanique.

Ã€ retenir Nacido en 1976, el Golf GTI de primera generación producía 110 caballos de fuerza para aproximadamente 810 kilos y se produjeron 461.690 unidades. Cincuenta años después, la estirpe supera los 2,5 millones de unidades y alcanza un máximo, para su aniversario, de 325 caballos.

Cuando y donde mirar

Cadena Descubrimiento de RMC diario martes 28 de julio de 2026 Cada hora 21:10 Tipo hora de máxima audiencia Género Revista/documental sobre automoción Sujeto El Volkswagen Golf GTI, desde 1976 hasta hoy

el remolque

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