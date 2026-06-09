Comandos de combate generando planes de guerra más rápido y antes con IA

Las fuerzas nucleares y de movilidad del ejército de los Estados Unidos están utilizando inteligencia artificial para generar opciones de mayor calidad para maniobras y operaciones logísticas y de sostenimiento, según dos comandantes combatientes que las lideran.

“Constantemente estamos descubriendo nuevas áreas y nuevas formas de aplicar estas herramientas, y en cada caso estamos viendo que podemos llegar a soluciones y conversaciones significativas de manera más rápida, con mejor información, y, de hecho, nos está haciendo más fuertes y mucho, mucho más rápidos”, dijo el general Randall Reed, comandante del Comando de Transporte de los EE. UU.

Durante una entrevista conjunta con DefenseScoop en una instalación de Sierra Nevada Corporation en Colorado la semana pasada, Reed y el comandante del Comando Estratégico de los EE. UU., almirante Richard Correll, dijeron que sus equipos están desplegando cada vez más IA y aprendizaje automático para acelerar los procesos de planificación para enrutamiento y gestión de activos.

“No para sonar trivial”, señaló Correll, “pero estamos en un punto de inflexión, y esta tecnología se está acelerando, y es la mega tendencia que sustenta esta discusión sobre el cambio en el carácter de la guerra.”

Stratcom es conocido por su gestión del arsenal nuclear de América. Más allá de ese trabajo, el comando suministra vigilancia e inteligencia global a otros comandos, incluidas capacidades para ayudar a garantizar que las redes y nodos logísticos en los que se basa Transcom para mover tropas y equipos no sean interrumpidos por adversarios.

Correll dijo que Transcom permite “tantos aspectos diferentes de la misión de Stratcom” para entregar disuasión estratégica a la nación mientras apoya múltiples campañas militares del mundo real.

“El obvio es la capacidad de ataque global”, dijo Correll a DefenseScoop, refiriéndose a los activos y la doctrina operativa militar estratégica de los EE. UU.

Diferentes comandantes combatientes recibirán instrucciones del secretario de Defensa para impulsar ciertos resultados cuando surjan nuevos conflictos o problemas.

En algunos casos, Reed dijo que Transcom puede proporcionar fuerzas para Stratcom u otros comandos para completar partes específicas de las misiones. Transcom podría desempeñar un papel en el posicionamiento o reposicionamiento de las fuerzas de otros comandos para asegurar que todos y todo estén donde necesitan estar para que la operación tenga éxito.

“Es mucho más complicado que simplemente proporcionar un avión, y es mucho más complicado que un nodo logístico; realmente se trata de Transcom volviendo con su perspectiva global para evaluar lo que necesita suceder en todo el mundo para asegurarnos de que estemos listos, y en algunos casos adelantados [a Correll], para que él pueda hacer su trabajo”, explicó Reed. “Al incluir IA, podemos generar opciones para él de manera más rápida y temprana para que las considere, de modo que pueda acelerar el desarrollo de opciones para su esquema de maniobra.”

Ofreciendo otro caso de uso moderno, Reed dijo que Transcom también está desplegando IA y aprendizaje automático para evaluar mejor los elementos naturales que podrían influir en las operaciones y movimientos militares.

“Una cosa importante para nosotros son los factores meteorológicos y ambientales, como los estados del mar. La IA nos ayuda a predecir cuándo podemos acelerar un flujo a través de cierta área, o cuándo podemos desacelerarlo, o cuándo podemos tener que cambiar una ruta y ese tipo de cosas”, dijo Reed a DefenseScoop.

Para Stratcom, la IA está permitiendo al personal “acelerar los ciclos de decisión” a un ritmo más rápido que los adversarios de los EE. UU., dijo Correll, señalando que la tecnología también está “posibilitando todo tipo de conocimientos” para el “elemento militar del poder nacional.”

“Ventaja de datos para ventaja de decisión para ventaja en la lucha armada, así es como lo pienso”, dijo. “Y dentro del portafolio de Stratcom, cuando hablas de nuestras capacidades nucleares estratégicas, seremos muy deliberados sobre la tecnología que emplearemos y mantendremos a un humano en la toma de decisiones.”