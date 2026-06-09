¿El arma secreta de los Spurs en esta postemporada? Un ex entrenador que ofrece perlas de sabiduría

Los San Antonio Spurs acababan de perder el tercer juego de las finales de la Conferencia Oeste de manera desmoralizante. Oklahoma City los había vencido por 15 puntos en la cancha local de los Spurs para tomar una ventaja de 2-1 en la serie, y San Antonio decidió tener una reunión a puerta cerrada inmediatamente después del juego.

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Sin embargo, esta no fue una reunión de equipo cualquiera. En el vestuario había personal de la oficina principal, entrenadores y varios miembros del personal, personas que normalmente no estarían ahí después del partido.

â€”Cerramos las puertas. “No dejamos que nadie sepa lo que está pasando aquí”, recordó más tarde el guardia de los Spurs, De’Aaron Fox, en una transmisión de Peacock, rompiendo evidentemente la única regla de la reunión. Momentos después, la puerta se abrió. “Vemos a papá entrar y es como, ‘ahhhh'”, dijo Fox, alzando la voz con entusiasmo.

Gregg Popovich, ex entrenador de los Spurs, quiso transmitir un mensaje al equipo. â€”Eso es una tonterÃa. Así no es como jugamos baloncesto”, dijo, según Fox.

Los Spurs regresaron para vencer al Thunder en siete juegos y llegar a las Finales de la NBA, su primera aparición desde 2014. No mucha gente esperaba que estuvieran aquí, en gran parte porque tienen un equipo muy joven, centrado en Victor Wembanyama, Stephon Castle y Dylan Harper, todos ellos de poco más de 20 años. Su entrenador en jefe, Mitch Johnson, también tiene 39 años y apenas está en su primera temporada completa al mando.

Pero el arma secreta de San Antonio en esta postemporada podría ser Popovich, su ex entrenador que ha ofrecido palabras de sabiduría en cada coyuntura crítica. Puede que no esté en el banquillo pero está muy implicado en la periferia. Se pasea por las instalaciones de práctica, asiste a sesiones de video y les da consejos a los jugadores, tal vez en una conversación tranquila al costado de la cancha o mediante mensajes de texto después del juego. O podría transmitir sus mensajes de una manera más contundente, como en aquella reunión a puertas cerradas en las finales de la Conferencia Oeste.

“Cuando él habla, todos escuchan”, dijo Wembanyama recientemente.

Eso es porque Popovich es considerado uno de los mejores entrenadores en la historia de la NBA. Durante 16 temporadas, de 1998 a 2014, llevó a los Spurs a cinco títulos y formó a los miembros del Salón de la Fama Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginóbili y Tony Parker. Era conocido por su atención al detalle, su experiencia en la Fuerza Aérea, su mantra “Golpear la roca”, entrenar a las estrellas tan duro como los matorrales y su capacidad para conectarse con los jugadores dentro y fuera de la cancha.

Popovich todavía entrenaba a los 75 años cuando sufrió un derrame cerebral en noviembre de 2024, pocos partidos después de la temporada. Johnson, uno de los asistentes de Popovich, asumió como entrenador interino. Cuando Johnson fue ascendido al puesto de tiempo completo en mayo de 2025, los Spurs celebraron una conferencia de prensa y Popovich hizo una de sus primeras apariciones públicas desde el derrame cerebral.

Popovich se movió con cautela y Duncan y Ginóbili lo ayudaron a subir al atril. Los dos también lo habían estado acompañando a sus citas de rehabilitación, y Popovich dijo que le habían estado dando “a la gente de rehabilitación nuevas ideas sobre cosas que hacerme”. Estaba “mejorando día a día”, agregó. “Pero no es lo suficientemente bueno para lo que planeamos para el futuro”, y es por eso que se hizo a un lado para que Johnson asumiera el cargo.

Incluso entonces, Popovich reconoció el potencial del núcleo joven de los Spurs. “Tenemos algunos jugadores jóvenes que terminarán siendo realmente grandes jugadores”, dijo. “Y Mitch Johnson será el hombre que forje su futuro. Y haré todo lo que pueda para ayudarlo y ayudarlos”.

Popovich dijo que, de todos modos, tenía un nuevo trabajo. Se quitó la chaqueta, con un poco de ayuda, para dejar al descubierto una camiseta debajo. “Ya no soy el entrenador”, dijo. “Soy El Jefe”, que se traduce como “El Jefe” en español.

Durante el año pasado, Popovich estuvo a la altura de ese título. Asiste a prácticas y tiroteos y está disponible para preguntas, u ofrece consejos no solicitados. “Puede ser algo tan pequeño como boxear a alguien en un tiro libre”, dijo Fox, “o un pase adicional que ocurrió en este punto del juego que podría haber cambiado el juego”.

Esta temporada, los Spurs superaron las expectativas de todos. Después de seis temporadas perdedoras consecutivas, terminaron 62-20, obtuvieron el puesto número 2 en la Conferencia Oeste y se anunciaron antes de lo previsto. La única pregunta que quedaba al llegar a los playoffs era: ¿Hasta dónde podrían llegar con tan poca experiencia en los playoffs?

En varios momentos clave de esta postemporada, Popovich ha ofrecido consejos para ayudar a impulsar a este joven equipo. Por lo general, han respondido y estado a la altura de las circunstancias.

En la segunda ronda, los Spurs perdieron el Juego 4 en Minnesota, durante el cual Wembanyama fue expulsado por lanzar un codazo cerca de la cabeza de un jugador de los Timberwolves. Después, los Spurs volaron de regreso a San Antonio y Popovich se reunió con Wembanyama en el aeropuerto. “Tal vez quería hacer una declaración o hacer que su discurso fuera aún más impactante estando allí”, dijo Wembanyama. El delantero mantuvo la compostura mientras los Spurs ganaban la serie.

En las finales de la Conferencia Oeste, después de que los Spurs perdieran el Juego 5 ante el Thunder, Popovich le envió un mensaje de texto a Harper. El joven base sólo había anotado cinco puntos en la derrota. “Tienes que encontrar una manera de hacer el trabajo”, decía, según Harper. Anotó 30 puntos en los siguientes dos juegos y ayudó a San Antonio a cerrar la serie.

Ahora en las Finales de la NBA, el núcleo joven de San Antonio enfrenta otro obstáculo mental: perdieron los dos primeros juegos de la serie, en casa, ante los New York Knicks. En el Juego 1, Wembanyama tuvo una noche de tiro particularmente pobre y Popovich le envió un mensaje de texto después. “En las líneas generales, fue que he sido malo y soy mejor que esto”, dijo Wembanyama.

Antes de que San Antonio volara a Nueva York para el Juego 3, Popovich se dirigió al equipo. ¿Su mensaje esta vez? Olvídate de los dos primeros juegos. Concéntrate en el siguiente.

Popovich ha estado intentando que jueguen con más equilibrio desde hace algún tiempo. Habla tan a menudo con estos jóvenes Spurs que parece que tienen su voz atrapada en sus cabezas. Repiten como loros sus palabras en las ruedas de prensa.

â€”Como dice papÃ¡, cuando ganas, nunca eres tan bueno como pensabas. Y cuando pierdes, nunca eres tan malo, o rara vez”, dijo Wembanyama durante la segunda ronda contra Minnesota. “Obviamente, mantente humilde y sigue trabajando”.