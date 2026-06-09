Brexit: Una reseña de la Muy Británica Guerra Civil

Empecemos por aclarar una cosa de inmediato: ningún documental sobre el Brexit debería ser tan divertido. El temor que muchos sintieron cuando se anunció el resultado del referéndum – el miedo a que el populismo reaccionario estuviera en aumento y que Gran Bretaña entrara en una era de declive controlado – solo ha florecido como moho en la década transcurrida. El Brexit fue, por supuesto, fuente de mucha comedia involuntaria, pero verlo tratado de forma tan irreverente en masa deja un sabor un tanto desagradable. ¿Reírse viendo una compilación de YouTube de políticos que dicen accidentalmente “desayuno” en lugar de Brexit? Está bien. ¿Reír junto a Nigel Farage mientras rememora las tensiones entre Dominic Cummings y Arron Banks? ¿Pequeña risita al escuchar a Boris Johnson balbucear sobre perder un partido de tenis contra David Cameron durante el cual el primer ministro intentó asegurar su apoyo para permanecer? No gracias.

Aún así, hay algo extremadamente difícil de resistir sobre Brexit: A Very British Civil War, una crónica repleta de entrevistas sobre el periodo entre las elecciones generales de 2015 y el referéndum en sí. En lugar de sumergirse en la seriedad o preocuparse por la integridad (¡como la campaña de permanencia!), se basa casi exclusivamente en el bombo llamativo (¡como las campañas para salir!). Desde el principio, nos bombardean con jugo con sabor a Brexit. Los jefes de Vote Leave “realmente no querían ganar”, dice Farage. La posición de Johnson “no tenía nada que ver con la UE”, dice George Osborne. “Era como Juego de Tronos”. Johnson lo niega, ahogando una sonrisa. “Todo el mundo dice que hice esto para ser primer ministro. De todas formas, habría llegado a ser primer ministro de todos modos.”

En este punto estamos exactamente a los dos minutos. ¿Esta serie ha malgastado sus líneas más impactantes en su avance inicial? Ni en sueños. Dirigida por el director Max Stern y la veterana documentalista Norma Percy, el díptico repasa las cenizas del referéndum y desentierra una interminable serie de anécdotas chispeantes en el proceso. Percy es conocida por atraer a entrevistados de alto perfil para sus películas – que en el pasado han cubierto el proceso de paz de Irlanda del Norte y la Rusia de Putin – y la mayoría de los grandes protagonistas están aquí: Farage, Johnson, Cameron, Osborne, Jeremy Corbyn, Gordon Brown, Michael Gove (aunque Cummings brilla por su ausencia). Incluso Peter Mandelson aparece, con la advertencia de que fue entrevistado antes de que “salieran a la luz todas sus conexiones con Jeffrey Epstein”. ¿Por qué no cortarlo entonces? Probablemente porque el énfasis está en demostrar que esta es una fiesta con una lista de invitados increíble. El infierno siendo la palabra operativa.

Brexit: A Very British Civil War se siente en su mayoría como una pesadilla hilarante: un autobús morado, un autobús rojo, Bob Geldof discutiendo con un pescador furioso en un barco, una mujer mayor aprovechando la oportunidad para lamer el helado de Boris en la campaña. En cuanto a las entrevistas, es un circo de caricatura y exageración. Johnson, como siempre, parece decidido a divertir. El entonces líder laborista es involuntariamente más divertido: “no hay una ‘I’ en Corbyn” es su justificación para negarse a apoyar personalmente la permanencia. Mientras tanto, Farage es comparado con Voldemort, el mesías y un acto de vodevil. Con razón; su tono cada vez más teatral nunca ha sido tan pantomímico (dama, no villano).

A pesar de priorizar los bon mots y las historias de luchas internas viciosas, todavía hay tiempo para mucha información intrigante sobre las maquinaciones de Westminster. Osborne, Cameron, Brown y Corbyn intentan justificar sus perspectivas divergentes de forma fatal sobre cómo influir en el electorado. Sin embargo, desde que vemos al ex CEO de M&S, Stuart Rose, pronunciar un discurso ridículamente torpe para lanzar la campaña de permanencia del gobierno, parece que se acabó el juego. Para Cameron, el punto sin retorno llegó más tarde. Después de amenazar con “joder” a Johnson “para siempre” si cambiaba de bando (según Johnson mismo), el primer ministro finalmente recibió el mensaje de que su compañero extremadamente popular de la escuela de Eton se había pasado al bando contrario. “Parece que se acabó”, es como recuerda el director de comunicaciones, Craig Oliver, la reacción de Cameron.

¿Por qué saltó Johnson de bando? Su ex esposa, Marina Wheeler, cuyo trabajo como abogada la había hecho desconfiar del alcance de la influencia de la UE, se lleva gran parte del crédito por eso. Johnson mantiene que su posición fue el resultado de semanas de reflexión, aunque su hermana partidaria de la permanencia, Rachel, que se unió a él para otro partido de tenis durante su deliberación final, no parece estar tan segura.

La segunda parte nos lleva hasta el día después del referéndum; la renuncia de Cameron y un discurso incierto de Johnson. Termina con una sensación del caos por venir, cortando de forma abrupta que claramente pretende ser cómica. (¿El blanco de la broma? Probablemente todo el mundo en Gran Bretaña.) ¿Esta fijación del programa con el drama chismoso trivializa el Brexit? Absolutamente. ¿Vas a ver un documental sobre política más divertido este año? Absolutamente no.

Britax: A Very British Civil War se emitió en BBC Two y está disponible en iPlayer ahora.