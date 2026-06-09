Trump ha dicho que el acuerdo de guerra con Irán está cerca al menos 38 veces desde el inicio del conflicto

Trump ha dicho que el acuerdo de guerra con Irán está cerca...

Por Chris Walker

Este artículo fue publicado originalmente por Truthout

Nuevas encuestas muestran que dos tercios de los estadounidenses no ven a Trump como un negociador efectivo para poner fin a la guerra.

El presidente Donald Trump ha anunciado que el fin de la guerra de Estados Unidos contra Irán estaba a la vuelta de la esquina más de tres docenas de veces desde que comenzó la guerra no provocada a finales de febrero, revela un nuevo análisis.

El análisis se produce cuando la guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán supera los 100 días. La guerra no ha sido autorizada por el Congreso y ya ha pasado más de 10 días más allá de los límites que deberían seguirse según la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.

Aaron Blake de CNN, quien realizó el análisis, escribió esta semana que, â€œIncluyendo el período antes del alto el fuego, Trump ha afirmado que un acuerdo estaba pendiente al menos 38 veces.â€

â€œEse es el número de veces que ha dicho directamente —en publicaciones en redes sociales, apariciones públicas y llamadas telefónicas a los medios— que un acuerdo estaba cerca o que Irán estaba desesperado por llegar a uno,â€ explicó Blake.

Trump anunció por primera vez que un acuerdo estaba pendiente el 23 de marzo, cuando afirmó que se habían alcanzado los â€œpuntos principales de acuerdoâ€ —de hecho, â€œcasi todos los puntos de acuerdoâ€— entre todas las partes involucradas.

Esa afirmación se derrumbó días después. Trump ha estado haciendo afirmaciones similares de acuerdos alcanzados o casi alcanzados desde entonces, y cada vez que lo hace, termina con resultados similares.

El lunes por la noche, después de salir del juego de finales de la NBA en el centro de Manhattan, Trump presentó a los reporteros otra afirmación de que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán podría firmarse pronto.

â€œEstamos en las etapas finales de lo que será un acuerdo muy, muy bueno,â€ dijo Trump, agregando que un acuerdo que incluya la reapertura del Estrecho de Ormuz y el fin del programa nuclear de Irán podría firmarse â€œen dos o tres días.â€

Esa visión optimista del proceso de negociación contradice los informes de los líderes de Irán. Mohammad Bagher Ghalibaf, portavoz parlamentario de Irán y principal negociador, dijo el lunes que Estados Unidos â€œni busca un alto el fuego ni busca diálogoâ€ con Teherán.

Mientras Trump afirmaba a los reporteros la supuesta llegada de un acuerdo, comenzaron a circular informes de que un helicóptero Apache de Estados Unidos se había estrellado cerca del Estrecho de Ormuz. Más tarde se inició una misión de rescate para encontrar a dos miembros de servicio desaparecidos en ese accidente.

La misión tuvo éxito, encontrando a ambos individuos sanos y salvos. Trump dijo en una publicación en Truth Social que una investigación sobre cómo se estrelló el helicóptero reveló más tarde que Irán lo derribó.

Los estadounidenses son extremadamente escépticos sobre la capacidad de Trump para negociar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. Según una encuesta de Economist/YouGov publicada el martes, solo el 32 por ciento de los encuestados ven a Trump como efectivo en negociaciones, mientras que el 67 por ciento de los estadounidenses dicen que es ineficaz.

En esa misma encuesta, solo el 29 por ciento de los encuestados dijo aprobar cómo el presidente ha manejado la guerra en general, mientras que el 62 por ciento de los estadounidenses dijo desaprobarlo.

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