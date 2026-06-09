El nuevo infinito

Importantes reglas:

Las inteligencias artificiales no solo varían en tipo, sino también en tecnologías. Con la rápida evolución y el reemplazo de versiones antiguas, la categorización clara se vuelve difícil. Esto tiene grandes implicaciones legales, ya que la regulación se vuelve complicada sin una definición clara de lo que se está regulando. Al intensificarse el debate sobre la regulación, las empresas reducen deliberadamente el uso de la inteligencia artificial.

La valoración del trabajo también se ve afectada por la inteligencia artificial, no solo por la amenaza a trabajos automatizables, sino también por la reconfiguración del valor del trabajo en sí. Cuatro dimensiones del valor del trabajo se ven socavadas por la inteligencia artificial: didáctica, de construcción comunitaria, de creación de significado y política.

Además, la economía ha evolucionado a lo largo de la historia, expandiéndose en diferentes dimensiones. En el siglo XXI, con los recursos físicos del mundo agotados, el campo se ha expandido hacia el comportamiento humano mismo. El futuro sugiere que el próximo campo será el biológico, desafiando a utilizar la inteligencia artificial para reinventar nuestro mundo.

Las LLM se vuelven cada vez más humanas, generando respuestas conversacionales, empáticas y conscientes de sí mismas. Este proceso de antropomorfización tiene claras ventajas financieras y es probable que continúe, ya que sistemas más similares a los humanos son más fáciles y agradables de usar.