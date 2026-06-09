Mets adquieren receptor de 25 años después de la actualización de Francisco Álvarez

CHICAGO, ILLINOIS – 17 de abril: Francisco Alvarez #4 de los New York Mets observa contra los Chicago Cubs en el estadio Wrigley Field el 17 de abril de 2026 en Chicago, Illinois. (Foto de Michael Reaves/Getty Images)

Los New York Mets parecen estar acercándose a recuperar a uno de sus jugadores jóvenes más importantes. Mientras el club busca volver a una posición relevante en la competitiva carrera por los playoffs de la Liga Nacional, la atención reciente en la organización se ha centrado en el receptor Francisco Alvarez y su continua asignación de rehabilitación en Triple-A Syracuse.

La semana pasada, el manager de los Mets, Carlos Mendoza, llamó la atención al indicar que el receptor de la franquicia podría regresar al equipo durante la actual estadía en casa. “El objetivo es que todo vaya bien allí (en una asignación de rehabilitación de Triple-A), para tenerlo para la próxima estadía en casa”, dijo Mendoza, según SNY.

Alvarez parece estar recuperándose rápidamente de una lesión de rodilla, aunque su tiempo de rehabilitación ha tenido resultados mixtos. En recientes juegos consecutivos, se fue sin hits con cuatro ponches. Aun así, los Mets esperarán que Alvarez pueda regresar a su posición detrás del plato y ayudar a construir algo de impulso hacia un cambio en la clasificación.

Pero incluso con Alvarez acercándose a un regreso, los Mets continuaron buscando profundidad adicional en la posición de receptor para agregar a la organización. Y ese esfuerzo resultó en una adición discreta la semana pasada, cuando un equipo de la liga independiente anunció que su propio prometedor receptor había sido adquirido por la organización.

“Los New York Boulders se complacen en anunciar que el receptor Jack Scanlon ha tenido su contrato comprado por los New York Mets”, anunció el equipo en un comunicado de prensa. “Es el primer Boulder en unirse a una organización de MLB esta temporada y el cuarto en los últimos 13 meses, uniéndose a LHP PJ Labriola (Boston Red Sox), LHP Mason Olson (Toronto Blue Jays) y OF Ryan McCoy (Tampa Bay Rays)”.

Scanlon, de 25 años, ahora tendrá la oportunidad de continuar su desarrollo dentro del sistema de los Mets mientras proporciona profundidad organizativa adicional detrás del plato. Mientras Alvarez sigue siendo la respuesta a largo plazo en la posición de receptor, ha perdido mucho tiempo en temporadas recientes con una serie de lesiones, por lo que ser una profundidad de respaldo para los Mets podría convertirse pronto en una oportunidad en las ligas mayores para Sanclon.

Scanlon pasó tres temporadas en la Universidad de Oregon antes de transferirse a la Universidad de Miami y bateó .208/.329/.375 en un total combinado de 413 turnos al bat en la NCAA. Su producción ofensiva no fue mucho mejor en la Liga Independiente el año pasado, pero en 23 juegos con los Boulders esta temporada bateó .337/.437/.651 con siete jonrones.

Si puede mantener ese impulso, podría convertirse en una opción legítima en las ligas mayores para los Mets cuando Alvarez se lesione nuevamente.