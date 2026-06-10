¿Qué historias?

Ambos, las visiones ‘cíclica’ y ‘teleológica’ de la historia ofrecen formas de aprender del pasado, escribe Paolo Pombeni en el número de Il Mulino (Italia) centrado en los usos de la historia en la educación y los medios de comunicación.

Un punto de vista cíclico nos permite ver ciertos problemas como recurrentes, y así aprovechar los recursos proporcionados por los esfuerzos pasados para lidiar con ellos. Una visión teleológica nos permite encontrar en el pasado la confirmación de que estamos avanzando hacia un estado mejor. Pero en la actual ‘era del individualismo y singularidad’, ambos enfoques hacia el pasado están siendo abandonados. Simultáneamente, el colapso de las jerarquías dentro de la disciplina académica de la historia y una explosión en la cantidad de investigación producida ha llevado a una ‘Babel’ de erudición.

La pregunta más fundamental es cómo los estudiantes encuentran por primera vez la historia en la escuela, escribe Pombeni. En particular: ‘¿qué historia se necesita para ayudar a desarrollar las herramientas de conocimiento a nuestra disposición?’

El enciclopedismo no funcionará: la historia es simplemente demasiado vasta. Los estudiantes deben comenzar desde un pasado que pueda ser comprendido utilizando ‘conceptos y conocimientos’ con los que ya tienen ‘alguna conexión’. También se debe evitar el moralismo, ya que restringe la capacidad de un estudiante para comprender ‘realidades complejas’ y los alienta a juzgar el pasado de manera negativa. El propósito de la historia no es condenar. Más bien, Pombeni insiste en que es enseñarnos ‘empatía y compasión’.

Enseñar historia

¿Cómo deberíamos enseñar historia? Más que la mayoría de las disciplinas, escribe Francesco Rocchi, la historia está entrelazada con ‘política, memoria personal y diferentes sistemas de valores’. Al enseñar, los historiadores deben descubrir cómo empaquetar ‘esta masa de perspectivas, enfoques y conclusiones provisionales’ en un plan de estudios coherente.

Las pautas actuales de enseñanza a menudo reflejan la suposición de que, si a los estudiantes solo se les enseñan los hechos, aprenderán a pensar críticamente. Pero, de hecho, los estudiantes ya tienen muchas ‘ideas y creencias personales’, algunas de las cuales podrían ser ‘extrañas o contraproducentes’. Después de todo, los niños construyen activamente su propia ‘estructura conceptual’.

Entonces, ¿cómo debería proceder un profesor de historia? Rocchi enfatiza que la enseñanza nunca debe ser solo cuestión de ‘dar una conferencia’ o ‘adoctrinamiento’. Más bien, los profesores deben ofrecer ‘un ciclo continuo e iterativo de retroalimentación y diálogo’. Esa es la única forma de avanzar hacia una práctica docente pluralista e inclusiva que respete genuinamente a los estudiantes.

Historia de la ciencia

La historia de la ciencia tiene un papel ‘marginal’ en la educación italiana, escribe Mónica Azzolini, pero de hecho es ‘un instrumento esencial para comprender los desafíos del presente’.

Azzolini da tres ejemplos para demostrar su valía. En el caso de la botánica, los historiadores de la ciencia han utilizado las notables colecciones de herbarios y museos de Italia para comprender ‘cambios ecológicos a largo plazo’. Los jardines botánicos también han permitido a los historiadores de la ciencia explorar la historia colonial, demostrando ‘cómo las prácticas científicas del pasado continúan dando forma a nuestro presente institucional y cultural’. Finalmente, porque los historiadores de la ciencia ‘interrogan las consecuencias sociales, culturales y éticas’ de la innovación, su trabajo es crucial ‘para desarrollar un uso más consciente, responsable e inclusivo’ de las tecnologías de inteligencia artificial.

En cada caso, la historia de la ciencia hace más que ‘reconstruir el pasado’: ofrece herramientas conceptuales y materiales para guiar las decisiones contemporáneas en áreas cruciales. Actualmente estamos viendo una ‘devaluación progresiva’ de las humanidades, lo que hace más importante que nunca ‘reintegrar la historia de la ciencia en el discurso público’.

Historia popular

A menudo la gente se queja de que la televisión ha dejado de jugar un papel en la enseñanza de la historia. Pero Luca Barra y Matteo Marinello insisten en que esto no es cierto: en términos absolutos, la cantidad de programación histórica de alta calidad ha crecido enormemente en los últimos años.

Pero aunque hay mucha historia en la televisión, la ‘profundidad y complejidad’ disminuyen a medida que los programas de historia se ‘hibridizan’ con el entretenimiento. Esto lleva a una ‘negociación continua’ entre el rigor de la disciplina y las demandas del formato televisivo. Los productores a menudo sienten la necesidad de establecer un ‘vínculo directo’ con el presente; ciertos períodos históricos son preferidos sobre otros; y los presentadores deben negociar entre los roles de historiador y animador.

La historia política, a veces llamada ‘historia de papá’, es particularmente popular. Pero como observan Barra y Marinello, esto no se debe a gustos conservadores, sino porque la popularidad de la historia política es ‘una afirmación de relevancia’, una ‘ruta para reconectar con el presente’ y ‘redescubrir figuras históricas menos familiares’. Si bien la historia televisiva hace ‘compromisos inevitables y necesarios’, también ofrece consuelo en ‘un momento contemporáneo cada vez más incierto’.

Marcel Gauchet

El historiador y filósofo político Marcel Gauchet siempre ha ido en contra de la moda intelectual. En una breve entrevista, Gauchet discute la relación entre historia y democracia, la historia política de la religión, su propia carrera, su colega Pierre Nora, la cultura de cancelación y el papel de la historia en el clima intelectual actual. Ofrece una firme defensa de la historia como ‘el instrumento más poderoso de construcción de paz democrática a nuestra disposición’, si tan solo podemos usarlo bien.

Reseña por Traducciones Académicas Cadenza