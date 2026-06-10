Nueve veteranos conectados con Clemson entre los primeros incluidos en el Salón de la Fama de Veteranos Militares de Carolina del Sur

La singular herencia militar de la Universidad de Clemson se exhibió cuando nueve hombres que asistieron a la Universidad, incluidos cuatro receptores de la Medalla de Honor, fueron incluidos en el Salón de la Fama de Veteranos Militares de Carolina del Sur durante su gala inaugural en Fort Jackson el 6 de junio de 2026, el 82 aniversario de los desembarcos del Día D que marcaron el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial.

De los nueve, cuatro sirvieron en la Primera Guerra Mundial, dos en la Segunda Guerra Mundial, dos en Vietnam y uno es el único estadounidense perdido por fuego enemigo durante la Crisis de los Misiles en Cuba. El SCMVHOF fue creado para honrar y preservar el legado de los veteranos militares más destacados de Carolina del Sur. En total, 41 veteranos fueron incluidos en la primera cohorte de inductados: 14 vivos y 27 póstumos.

“Nos acercamos al 250 aniversario de la Declaración de Independencia y la fundación de nuestra nación”, dijo el Mayor General (Retirado) del Ejército de los Estados Unidos, William Grimsley, durante su discurso de apertura. “No puedo pensar en una manera más apropiada de honrar el legado de aquellos que lucharon en ese momento y reconocer a Carolina del Sur no solo como central en la defensa de la nación, sino donde se ganó la Revolución Americana, como dice nuestra placa de matrícula”.

Uniformes militares llenos de premios poblaron el evento, y la presencia de valor silencioso era evidente, con Medallas de la Estrella de Plata, Estrella de Bronce, Corazón Púrpura y otras marcas de heroísmo en todas partes. Tanto el Major General (Retirado) del Cuerpo de Marines, James E. Livingston, uno de los 63 receptores vivos de la Medalla de Honor, como el Coronel de la Fuerza Aérea, Bill Austin, captaron la atención durante la noche.

La Secretaria de Asuntos de Veteranos de Carolina del Sur, el Mayor General (Retirado) del Ejército de los Estados Unidos, Todd McCaffrey, elogió a los homenajeados por ejemplificar las más altas características de valor, dedicación y compromiso con Carolina del Sur y la nación. Destacó la importancia de esta gala para establecer un salón de la fama duradero.

El Salón de la Fama de Veteranos Militares de Carolina del Sur espera inspirar una cultura de patriotismo, responsabilidad cívica y apoyo inquebrantable para aquellos que han servido, están sirviendo y servirán a la nación. Además, planea instalar una exhibición permanente en el Centro de Convenciones de Columbia.

Dieciséis personas representaron a Clemson en el evento, incluidos el Coronel de la Fuerza Aérea Bill Austin y el Brigadier General de la Fuerza Aérea Chalmers “Hap” Carr, los únicos inductados vivos de los nueve homenajeados.