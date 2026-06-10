Messi y Argentina llegan al Mundial con excelente récord en EE.UU.

Argentina, que jugará dos partidos en el estadio AT&T en el Mundial de 2026, llega al torneo con un récord extraordinario en suelo estadounidense desde que Lionel Messi debutó con la Albiceleste, habiendo perdido sólo una vez en 18 apariciones.

El primer partido de Messi con la selección nacional (el 17 de agosto de 2005, contra Hungría) sigue siendo inolvidable por todas las razones equivocadas. Entró como suplente en la segunda parte y fue expulsado apenas 40 segundos después.

Tenía sólo 18 años cuando el técnico José Pékerman le dio su primera oportunidad con la selección absoluta. Años más tarde, aquel adolescente se convertiría en una de las figuras definitorias de la historia del fútbol mundial.

Desde el debut de Messi, Argentina ha logrado 15 victorias y dos empates contra una derrota en partidos jugados en Estados Unidos.

Ese único revés fue doloroso: en la final de la Copa América Centenario de 2016, Argentina cayó ante Chile en penales, a pesar de que el resultado oficial está registrado como empate 0 a 0. Messi falló uno de los tiros penales y la frustración fue tan grande que anunció que ya no jugaría para la selección nacional.

Afortunadamente para Argentina, cambió de opinión. En 2022, Messi levantó el Mundial de Qatar tras derrotar a Francia en la que se considera la final más importante de la historia, decidida en una dramática tanda de penales. Dos años más tarde, él y Argentina ganaron la Copa América en suelo estadounidense, venciendo a Colombia en la final en Miami.