Perrie Edwards Sugiere que el romance de Zayn Malik tenía un traslape con la relación de Gigi Hadid

Para su parte, Malik, quien dio la bienvenida a una hija con Hadid en 2020, admitió previamente que escribió el sencillo “poco después” de dejar One Direction en marzo de 2015 pero resistió revelar su musa. (Edwards y Malik pusieron fin a la relación en agosto de 2015, y él salió con Hadid en noviembre).

“No quiero ser demasiado específico sobre de qué se trata”, dijo durante una aparición en febrero de 2016 en The Zach Sang Show. “Eso obviamente es bastante personal para mí. La gente puede deducirlo por sí misma”.

Mientras tanto, esta no es la primera vez que Malik ha abordado supuestas indiscreciones pasadas sobre su relación con Edwards. En 2015, negó que terminara su relación por teléfono, una acusación que su ex ha mantenido.

“Fue horrible, el peor momento de mi vida”, escribió Edwards en el libro Our World de su grupo de chicas en 2016. “Una relación de cuatro años, un compromiso de dos años terminado con un simple mensaje de texto. Así de simple”.

Pero al mirar hacia atrás en su relación con Edwards en su totalidad, Malik, quien afirmó en 2024 tras sus relaciones con Edwards y Hadid que “nunca había estado enamorado”, el cantante de “Better” ha admitido que era inmaduro.

“De los 17 a los 21, estuve en una relación”, dijo Malik en una entrevista con Nylon publicada en 2024. “Estuve comprometido. No sabía nada sobre nada en ese momento. Pensé que sí, porque tenía 21 años. Legalmente podía hacer de todo, pero no sabía nada”.

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