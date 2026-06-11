¿Los recortes de ayuda alimentan conflictos violentos en África? Cómo promover la paz

En los últimos 18 meses se ha producido un histórico declive en los presupuestos de ayuda al desarrollo de varios países donantes, en un periodo en el que muchos de ellos destinan más fondos para el rearme. Las mayores olas se han generado por la brusca y masiva reducción de la ayuda estadounidense.

Menos de una semana después de la inauguración del presidente Donald Trump en enero de 2025, su administración ordenó la suspensión inmediata de todos los programas dirigidos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) – habitualmente el mayor donante humanitario nacional del mundo. Los funcionarios tuvieron horas para abandonar sus puestos, se cancelaron contratos locales y las cadenas de suministro de medicamentos y alimentos se detuvieron.

Los investigadores ya han emitido advertencias sobre la grave repercusión en la salud. Un estudio publicado en Lancet Global Health estima que la USAID ayudó a evitar cerca de 92 millones de muertes entre 2001 y 2021. También proyecta más de 14 millones de muertes adicionales para 2030 si los recortes continúan.

La rápida y masiva disminución en la ayuda extranjera experimentada por varios países receptores puede tener consecuencias muy sustanciales, que van desde resultados en salud hasta conflictos armados. Evidencias recientes sugieren qué tipos de apoyo internacional podrían permitir a los países reconstruirse de manera más sólida y fomentar la paz y la prosperidad para las futuras generaciones.

La ayuda al desarrollo también es importante para diversos resultados socioeconómicos. Por lo tanto, se esperaría que los recortes en la ayuda tengan consecuencias sociales de gran alcance. Basándonos en nuestro trabajo pasado sobre temas político-económicos y economía del desarrollo, hemos decidido investigar esta cuestión.

Nuestro nuevo estudio encuentra que los recortes repentinos a los programas de USAID están asociados con un aumento en los conflictos armados en varias regiones de África.

Cruzamos datos geolocalizados sobre desembolsos históricos de ayuda de la USAID con incidentes violentos registrados por el proyecto de Datos de Localización de Conflictos Armados y Eventos (ACLED, por sus siglas en inglés) en 870 regiones africanas y durante casi dos años. El proyecto monitorea conflictos.

Los datos pintan un cuadro claro: en áreas que habían recibido más ayuda estadounidense, la probabilidad de conflicto aumentó en 3.1 puntos porcentuales después de enero de 2025 en comparación con el grupo de control de lugares que no se beneficiaban de la USAID. Para tener en cuenta que los lugares con ayuda de EE.UU. y otros pueden ser diferentes entre sí, filtramos el riesgo de conflicto constante en el tiempo de lugares particulares y nos enfocamos únicamente en los cambios a lo largo del tiempo.

Esto se traduce en un aumento relativo del riesgo de conflicto del 6.5%. Las batallas aumentaron cerca del 7%, las protestas y disturbios en más del 5%, y las muertes relacionadas con el conflicto en aproximadamente un 9%. Estos efectos surgen en las primeras semanas y se intensifican con el tiempo.

La ayuda internacional siempre ha dividido opiniones. Algunos economistas la ven como un mecanismo de estabilidad; otros, como un terreno fértil para la corrupción y el conflicto, al crear recursos por los que vale la pena luchar. Desde luego, el trabajo académico ha encontrado pruebas que apuntan en direcciones tanto pacíficas como conflictivas cuando se trata de flujos graduales de ayuda. Pero una retirada masiva y repentina sigue una lógica diferente – y nuestros resultados lo confirman.

Cuando la ayuda desaparece de manera abrupta, las oportunidades económicas se contraen muy rápidamente. El costo de la rebelión disminuye mecánicamente, ya que los participantes tienen menos que perder, pero muchas de las razones subyacentes del conflicto – rentas económicas, disputas territoriales, tensiones étnicas, agravios políticos – permanecen intactas.

Este mecanismo puede explicar por qué la violencia estalla precisamente donde la ayuda estaba más presente. Nuestros datos también muestran que las instituciones juegan un papel de amortiguación: donde la gobernanza es más fuerte, los efectos desestabilizadores son claramente más débiles.

Sin embargo, no encontramos evidencia de que la presencia de proyectos de ayuda chinos suavice el impacto de la retirada de la USAID.

¿Qué hacer a continuación?

África subsahariana, donde la USAID financiaba principalmente la salud, la seguridad alimentaria y los servicios básicos, es también el continente donde la fragilidad estatal es más generalizada. Nuestras estimaciones probablemente representan un mínimo: otros donantes europeos (incluida Francia) han comenzado a reducir sus propias contribuciones. Si estos recortes se acumulan, los efectos podrían superar lo que estamos midiendo hasta ahora.

Ya que los conflictos actuales son el mejor predictor de los futuros, un aumento en la violencia puede convertirse rápidamente en una trampa de la que es muy difícil escapar.

Por lo tanto, las implicaciones políticas de estos resultados son variadas. En lo que respecta a otros importantes donantes, una interpretación de nuestros hallazgos es que en la actualidad pueden querer actuar lentamente y con cautela. Después de haber presenciado una importante caída en la ayuda global y un aumento en los conflictos armados, un desvinculamiento rápido y masivo de otros países donantes importantes bien podría acentuar los graves efectos que hemos documentado.

Repensando la ayuda al desarrollo

Tras el desmantelamiento de la USAID, existe una necesidad urgente de repensar la ayuda al desarrollo. Es el momento adecuado para plantear preguntas difíciles y reconsiderar el tipo de apoyo internacional más adecuado para promover la paz y la prosperidad. Surgen muchas preguntas: ¿cómo se puede hacer que la ayuda sea más resiliente, menos dependiente de un único donante, más arraigada en las instituciones locales?

Una creciente literatura académica sobre políticas óptimas para la paz puede servir como una guía útil. Una síntesis de investigaciones recientes destaca el papel de instituciones sólidas, garantías de seguridad y políticas que fomenten la productividad. Si bien la construcción de instituciones suele ser endógena, la cooperación internacional es clave para los otros dos aspectos. En particular, una serie de estudios recientes documenta la importancia primordial de los cascos azules de la ONU para garantizar la seguridad. La presencia de tropas de las Naciones Unidas previene las peores atrocidades, lo que sugiere que lo que la comunidad internacional debería hacer es aumentar el presupuesto de los cascos azules en lugar de recortarlo.

Relacionado, la ayuda financiera puede desempeñar un papel clave en las inversiones en la economía, con consecuencias de gran alcance. Cuando las personas tienen oportunidades y perspectivas en la vida, es mucho menos probable que se involucren en conflictos armados, ya que abandonar el empleo legal implicaría costos de oportunidad mucho mayores. Por lo tanto, no sorprende que políticas como la construcción de escuelas, mejores tratamientos de salud y acceso al mercado laboral se haya encontrado que promueven la paz.

Las políticas públicas sólidas y las redes de seguridad son cruciales. Como se muestra en un artículo reciente, los programas de empleo público pueden proporcionar un seguro frente a shocks adversos, lo que lleva a menores niveles de conflicto.

Reconstruir de manera más sólida

Ahora que el anterior sistema de ayuda extranjera se ha visto en gran medida socavado, la comunidad internacional no debería aspirar a restaurar gran parte de lo mismo. Más bien deberíamos aspirar a “reconstruir de manera más sólida”. Esto comienza favoreciendo tipos de inversiones que no pueden ser fácilmente apropiadas – el capital físico puede ser robado mientras que el capital humano no. Necesitamos asegurarnos de que el dinero se invierta de formas que impulsen la productividad y las perspectivas económicas para todos.

Junto con los impulsos nacionales para el fortalecimiento de las instituciones y la gobernanza inclusiva, esta ayuda financiera internacional puede dar frutos para las generaciones futuras.