¡Detente ese tren!

La historia de dos heroicas azafatas que se unen a RuPaul Charles, el Presidente de los Estados Unidos, para detener un tren en curso de colisión con un fenómeno meteorológico centenario, “¡Detén! ¡Ese! Tren!” se presenta como una “historia real” donde cada escena se desarrolla “exactamente como sucedió en la vida real”. Dada una secuencia tan extraordinaria de eventos, parece difícil creer que este singular capítulo en la historia estadounidense reciente no sea más conocido por el público cinéfilo. Pero eso podría deberse a que solo fue cubierto por las plataformas de noticias más elitistas: World of Wonder, el servicio de transmisión que emite “RuPaul’s Drag Race”, varias estrellas de las cuales (seguramente solo por coincidencia) tienen un papel importante en este film.

Dirigida por Adam Shankman, este proyecto de largometraje travieso y encantador del “universo Drag Race” puede resonar más inmediatamente con los fanáticos de la serie de competencia de realidad, o al menos con las audiencias que prefieren mantener la lengua firmemente en la mejilla embellecida con cosméticos. Sin embargo, las interpretaciones atractivas de Ginger Minj, Jujubee y RuPaul como el mencionado Comandante en Jefe mantienen esta película de comedia de acción y desastre en el camino correcto, incluso cuando el tren amenaza con descarrilar.

Minj (“The Legacy of Cloud Falls”) y Jujubee (“AJ and the Queen”) interpretan a Tess y DeeDee, azafatas de Stank Rail, una compañía de trenes que acaba de cerrar. Después de diez años trabajando juntas, las dos se preguntan si su sueño de ver América (y “los cuatro chicos gay en el lado de esa montaña”) se cumplirá alguna vez. La oportunidad surge cuando dos de sus compañeras en el lujoso Glamazonian Express no se presentan a su turno y Tess y DeeDee fabrican apresuradamente uniformes para unirse al personal, liderado por la desaprobadora Amber (Brooke Lynn Hytes) y sus tenientes engreídos Ali (Marty Lauter) y Ayshleiygh (Symone).

Antes de la partida, DeeDee entabla una coqueta relación con Cal (Brian Jordan Alvarez), el apuesto copiloto de Glamazonian, mientras Tess supervisa la clientela de A-list del tren. Pero poco después de que el conductor principal Davenport (Chris Parnell) descubre que los frenos del Express están defectuosos, la controladora de tráfico Donna Dusk (Rachel Bloom) descubre una “tormentaza” que está lista para cruzarse en su camino. A pesar de que las súplicas de Donna son ignoradas por su superior (Guy Branum), la cobertura de noticias del desastre inminente lleva a la Presidenta Judy Gagwell (Charles) a involucrarse en un esfuerzo de rescate, aunque la Jefa de Estado está paralizada por el trastorno de estrés postraumático de un incidente enterrado hace mucho tiempo cuando formaba parte de la Fuerza Ferroviaria de EE. UU.

Sin otro apoyo disponible, DeeDee y Tess se ven obligadas a intervenir para detener el tren antes de que sus pasajeros sean asesinados. Pero incluso si el dúo puede ganarse el respeto de Cal, Amber y sus compañeras azafatas para dejarlas tomar el mando, cada una se ve obligada a enfrentar las inseguridades que no solo las han frenado de un mayor éxito, sino que también han desafiado su amistad de toda la vida.

Trabajando a partir de un guion escrito por Christina Friel y Connor Wright, “¡Detén! ¡Ese! Tren!” ensambla un conjunto de clichés de películas de crecimiento personal y desastres, elaborado lo suficiente como para que nadie acuse a la película de originalidad, pero lo suficientemente ágil y consciente de sí misma para que no haya tiempo para preocuparse. Tess y DeeDee son personajes adorables, y ​​el entusiasmo de Minj se equilibra dulcemente con la inocencia de Jujubee. Presentando personajes como Cal como “el modelo de portada para la revista Conductores Cuyo Pene Queremos Ver” (completo con una vista previa de la última edición), el guion enlaza sus ambiciones sanas, la carrera de Tess y el romance de DeeDee, menos con sarcasmo de drag queen que con dobles sentidos. Es una combinación ganadora que mantiene a la audiencia persiguiendo los significados alternativos de los personajes y referencias precisas; después de que Gagwell es culpada por el desastre inminente, su índice de aprobación desciende a niveles “Lea Michele en 2020”.

Se obtiene mucho jugo al utilizar diálogos de thriller típicos como “dímelo claramente” y “¿puedes leerme?” en un contexto LGBTQ+ (en este último caso, reprendiendo repetidamente a Donna por su aspecto descuidado), y funciona precisamente porque roza la obviedad que hace gorgojar los ojos. Los juegos de palabras entre Tess y DeeDee no desbancarán a ninguna leyenda de la comedia screwball de su lugar en el firmamento de Hollywood, pero los chistes vuelan tan rápido y furiosos desde el elenco, desde los protagonistas hasta las estrellas invitadas de una sola escena, que se siente como si algo para todos se inyectara en cada escena. La broma recurrente de Sarah Michelle Gellar como la celebridad a la que todos están demasiado absortos para reconocer, por ejemplo, ejemplifica la disposición de la película a no respetar nada, con los actores invitados a hacer lo mismo.

Tanto como los términos como “tormentaza” evocan comparaciones con la era cinematográfica de “Birdemic” y “Sharknado”, el elenco de decenas evoca más directamente las películas de desastres de Irwin Allen de los años 70, y cada intérprete secundario entrega sus líneas con verdadero entusiasmo, incluso cuando, como con Jesse Tyler Ferguson y Natasha Leggero, su papel literalmente exige que lo hagan por teléfono. Shankman, a pesar de su pedigrí de múltiples habilidades detrás de la cámara, siempre ha mantenido una eficiencia trabajadora, y aquí ofrece un espectáculo, aunque no sea el director propiamente dicho de la producción. Ese sería RuPaul, cuya disposición en pantalla encarna el lema de campaña de Judy Gagwell (“¡Ella es divertida!”), y quien marca el tono de la producción al alternar entre un desfile de escenas y un melodrama cómicamente exagerado.

Más que sus contrapartes civiles, los espectadores familiarizados con “Drag Race”, sus superestrellas y su mitología probablemente disfrutarán mucho viendo al elenco comerciar o modificar las personalidades por las que son conocidos en el escenario. Pero a pesar de su léxico amigable con la comunidad LGBTQ+ (gran parte de la cual ha infiltrado las redes sociales de todos modos), la película de Shankman es una experiencia fácilmente accesible y sorprendentemente gratificante. Ofreciendo una autenticidad burlesca que una parodia como “Scary Movie” solo podría aspirar a lograr, “¡Detén! ¡Ese! Tren!” logra un equilibrio hábil entre satisfacer a su audiencia designada e invitar a una audiencia mucho más amplia a subirse a bordo.