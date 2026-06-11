Los nativos de Staten Island fueron una chispa muy bienvenida cuando los Spurs entraron en el tercer cuarto con una gran ventaja. El grupo de Staten Island, Wu-Tang Clan, subió al escenario en el Madison Square Garden el miércoles por la noche para el espectáculo de medio tiempo durante el Juego 4 de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs. El grupo se lanzó a una enérgica actuación de “Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing ta F’ Wit”, “Method Man” y más en un intento de entusiasmar a los fans de los Knicks después de un primer tiempo desastroso mientras los Spurs entraban en el tercer cuarto con una gran ventaja. El año pasado, Wu-Tang ofreció un emotivo espectáculo de despedida en el Madison Square Garden en una actuación anunciada como la última vez que los ocho miembros vivos de Wu estarán juntos en la carretera. “La magnitud fue evidente en cuanto me acerqué a la Séptima Avenida, ya que una multitud de fans vestían zapatillas Wu-Tang Nike y camisetas Wu negras y amarillas”, escribió Rolling Stone en una reseña del espectáculo. “Los fans iban desde lo que parecían veinteañeros hasta mediados de la edad, con algunos niños asistiendo junto a sus padres. Sin duda, fue una multitud adulta y llena de grima la que descendió sobre el MSG para el espectáculo”. La escena fuera del MSG era la misma, solo que la multitud de personas vestía de azul y naranja. Los Knicks están a dos victorias de asegurar el Campeonato de la NBA de 2026. Los Knicks ganaron su último campeonato de la NBA en 1973. La semana pasada, Cardi B llevó su energía del Bronx al MSG para el espectáculo de medio tiempo durante el Juego 3 con una actuación de “Bodega Baddie” y “Bodak Yellow”.