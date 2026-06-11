El organismo de control de la ONU exige a Irán que proporcione información sobre el arsenal nuclear

El organismo de control de la ONU exige a Irán que proporcione...

El consejo de gobierno del órgano encargado de la vigilancia nuclear de las Naciones Unidas aprobó una resolución respaldada por Estados Unidos exigiendo a Irán que proporcione “información completa” sobre sus reservas de uranio enriquecido y conceda acceso a inspectores para verificarlas.

La resolución de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) se realizó el miércoles, mientras Estados Unidos e Irán intercambiaban ataques después de que Washington culpó a Teherán por el derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz.

Los ataques marcaron la escalada más significativa desde un alto el fuego en abril que puso fin a semanas de devastadores ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y represalias iraníes en toda la región del Golfo.

Irán condenó la resolución y advirtió que podría obstaculizar los esfuerzos para poner fin a la guerra.

La resolución fue presentada ante el consejo de 35 miembros de la IAEA por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. Se aprobó con 21 votos a favor, según diplomáticos en la reunión a puerta cerrada citados por agencias de noticias Reuters y AFP.

Rusia, China y Níger votaron en contra, mientras que 10 se abstuvieron, dijeron.

Un país no votó.

La IAEA estima que Irán tenía 440 kg de uranio enriquecido al 60 por ciento, cerca del grado de armas, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron sus primeros ataques contra el país en junio del año pasado.

Tres de los principales sitios nucleares de Irán en Fordow, Natanz e Isfahán fueron atacados.

Irán suspendió posteriormente la cooperación con la IAEA, y los inspectores no han visto el material desde entonces.

La resolución dijo que la IAEA no ha podido verificar si se ha desviado uranio y que Irán debería “proporcionar a la Agencia información completa sobre los inventarios de material nuclear”.

También instó a Irán a otorgar a la IAEA el acceso que necesita para verificar eso “sin demora”.

El embajador de Irán en la ONU en Viena, Reza Najafi, rechazó la resolución como “contraproducente”, “políticamente motivada” y “legalmente defectuosa”.

Advirtió sobre las consecuencias en las ya tensas conversaciones con los negociadores estadounidenses sobre el fin total de la guerra.

“Complica aún más la situación volátil, el frágil alto el fuego y las negociaciones inconclusas entre Irán y Estados Unidos”, dijo a AFP, añadiendo: “Hemos advertido sobre las consecuencias de tal acto injusto por parte de Estados Unidos y sus seguidores”.

Anteriormente, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, describió la resolución como un intento de trasladar la culpa de los ataques estadounidenses e israelíes a las instalaciones nucleares de Irán de vuelta a Teherán.

“Esto es una inversión de responsabilidad,” escribió Gharibabadi el martes. “Atacan instalaciones bajo salvaguardias, perturban la seguridad nuclear y las posibilidades de verificación, y luego utilizan el Consejo de Gobernadores para presionar a Irán”, dijo sobre Estados Unidos e Israel.

“El Consejo de Gobernadores no debería convertirse en un lugar para blanquear la agresión militar y trasladar sus costos al país víctima”, agregó.

Estados Unidos e Irán están en conversaciones dirigidas a extender su alto el fuego y allanar el camino para negociaciones más amplias sobre temas que incluyen el programa nuclear de Irán.

Las naciones occidentales han acusado durante mucho tiempo a Irán de buscar un arma nuclear, pero Teherán niega la acusación.