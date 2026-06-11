Historias de discapacidad

Con 1.3 mil millones de personas (y aumentando) viviendo con discapacidades en todo el mundo, y en el contexto de un orden neoliberal que prioriza la ‘competencia y la optimización del cuerpo’, nunca ha sido más crucial explorar la ‘relación entre la salud y la discapacidad’, escribe la revista austriaca L’Homme: European Review of Feminist History. Pero, ¿qué es la ‘discapacidad’?

En las últimas décadas, el enfoque ha cambiado de entender la discapacidad como algo inherente al individuo a verla como ‘el resultado de las interacciones entre el cuerpo, la persona y el entorno’. Ahora se hace una distinción entre la incapacidad, la condición física o biológica de una persona, y la discapacidad, causada por barreras sociales que impiden que las personas con discapacidades vivan una vida independiente.

Estas barreras pueden tomar diversas formas: ‘intervención gubernamental, normas sociales, regulaciones institucionales u obstáculos prácticos, como la falta de apoyo (financiero, médico o emocional), falta de integración e incluso demonización o criminalización’.

La historia de la discapacidad explora cómo estas barreras han cambiado con el tiempo, y especialmente ‘cómo históricamente se han construido las discapacidades como desviaciones’. Los estudios feministas sobre discapacidad adoptan un enfoque interseccional basado en la observación de que tanto la discapacidad como los estudios de género tratan centralmente sobre las relaciones de poder y las desigualdades.

Los artículos de este número de L’Homme examinan la discapacidad desde la perspectiva de la historia de las mujeres y el género, utilizando ejemplos variados para revelar cómo ‘los límites entre el cuerpo, la sociedad y el discurso cambian y cómo la discapacidad puede adoptar diferentes ‘caras’ muy diferentes’.

Misoginia en la época moderna temprana

Las persecuciones a brujas de la época moderna temprana fueron moldeadas por ‘la relación entre la delirio, la manía o la melancolía, la brujería y el género’, escribe Claudia Opitz-Belakhal. El médico del siglo XVI Johann Weyer fue uno de los primeros en proponer una conexión entre la brujería y la locura, argumentando que las brujas acusadas no eran criminales sino ‘mujeres ancianas, melancólicas, incapaces de controlar sus sentidos’. Basándose en la medicina humoral, afirmaba que las mujeres posmenopáusicas eran especialmente susceptibles a la melancolía y las ilusiones demoníacas debido a un dominio de ‘bile negra’. En lugar de la ejecución, insistía en que simplemente necesitaban la instrucción religiosa adecuada.

El contemporáneo de Weyer, el jurista Jean Bodin, rechazó esta defensa, retratando a las brujas como corruptas intencionalmente y argumentando que las mujeres se entregaban al Diablo por debilidad y codicia. Estas interpretaciones opuestas se intersectaron con estereotipos misóginos más amplios, con las mujeres vistas como ‘más crédulas, supersticiosas y fácilmente influenciables’ que los hombres.

Aunque Weyer pretendía mitigar la persecución al retratar a las mujeres ancianas como ‘dignas de compasión’, su imagen medicalizada de la anciana melancólica reforzó las conexiones entre feminidad, irracionalidad y maldad, creando una comprensión de la melancolía como precursora de la adoración al diablo que en última instancia contribuyó a la persecución y ejecución de miles de mujeres. ‘(Supuesta) angustia y enfermedad mental se convirtieron así en una amenaza mortal para quienes estaban afectados, una discapacidad en su forma más extrema’.

Fascismo y discapacidad

Dagmar Herzog sitúa la historia de la discapacidad dentro de las historias de la sexualidad, el género y la eugenesia, argumentando que los debates sobre la discapacidad también se refieren al valor social y la identidad nacional: ‘acosar a los débiles siempre ha sido una característica distintiva del fascismo’. La historia de la anticoncepción y del aborto ‘no puede contarse sin hacer referencia al auge de la eugenesia’, mientras que el Holocausto mismo estuvo profundamente conectado con la persecución de personas discapacitadas.

Herzog está particularmente interesada en ‘el evidente y poderoso atractivo de la eugenesia, a pesar de la inadequación de sus premisas científicas’, y en cómo las actitudes discriminatorias hacia las personas discapacitadas persistieron mucho después de 1945. El concepto de Raymond Williams de ‘estructuras de sentimiento’ puede ayudar a explorar ‘las complejidades emocionales’ de la discapacidad, ‘sin las cuales realmente no entendemos nada’.

La relación entre el género y la discapacidad es central. Aunque los nazis esterilizaron a números similares de hombres y mujeres, las consecuencias para las mujeres a menudo fueron peores porque la maternidad se consideraba ‘un aspecto esencial de la feminidad’. Más fundamentalmente, las ideas de género sobre ‘capacidad para el trabajo’ y la sexualidad dieron forma a quién se consideraba valioso o desechable. En última instancia, ‘las sociedades en las que las personas con discapacidad son tratadas con cuidado y respeto son también sociedades en las que los derechos reproductivos y la autodeterminación sexual son la norma’.

Edad y (in)capacidad

Aunque no es una discapacidad, el envejecimiento también puede ser explorado de manera útil a través del prisma de la (in)capacidad. Denitsa Nencheva muestra cómo ‘el proceso de envejecimiento representó un desafío para el estado’ en la Bulgaria socialista. ‘Requirió la construcción efectiva, normativa e ideológica de espacios sociales para las personas mayores’. El discurso oficial de revistas médicas emitidas por el gobierno reforzaba ‘la narrativa de las abundantes políticas sociales y bienes provistos por el estado a su población’ al tiempo que ‘responsabilizaba’ a los individuos de seguir siendo miembros productivos de la sociedad hasta la vejez.

Aunque la ideología socialista promovía la igualdad de género, los hombres y mujeres mayores continuaron siendo moldeados por expectativas profundamente generizadas sobre el trabajo, el comportamiento emocional y las responsabilidades familiares. Incluso las discusiones sobre el matrimonio y la vida emocional en la vejez estaban enmarcadas por ideas centradas en el estado sobre el bienestar colectivo. El matrimonio en la vejez se posicionaba como beneficioso para la sociedad y higiénico emocionalmente, arraigado más en la compañía que en la sexualidad. Los discursos sobre el envejecimiento y el matrimonio tardío funcionaban como ‘herramientas regulatorias, negociando los límites del deseo, el cuidado y la autonomía en la vejez mientras reafirmaban el orden moral generizado que sustentaba las visiones socialistas de una población sana, productiva y gobernable’.

Familias y la extrema derecha

Fuera del enfoque: analizando el papel de la familia en el movimiento Identitario de Austria, Judith Goetz escribe que la familia ‘heteronormativa, autóctona’ es vista en la extrema derecha como un ‘refugio donde se pueden proteger los valores tradicionales contra el cambio social’.

Aunque grupos como los Identitarios han modernizado su ideología y lenguaje a través de estrategias en redes sociales y conceptos como ‘etnopluralismo’, su comprensión de la familia sigue siendo profundamente tradicional y patriarcal. La familia nuclear blanca se presenta como el ‘pilar central de la sociedad’ y como el mecanismo clave para preservar la continuidad étnica y cultural contra amenazas percibidas como la migración, las identidades queer y la modernidad liberal.

La familia, retratada como ‘amenazada simultáneamente y como fuente de salvación’, es explotada en una ‘retórica de escandalización y crisis’. Por un lado, las familias blancas son víctimas del multiculturalismo y la ilusión de género, con la educación inclusiva y la visibilidad LGBTQ+ enmarcadas como formas de ‘adoctrinamiento’ que amenazan el orden ‘natural’. Por otro lado, se imagina a la familia como una solución a la disminución demográfica, fomentando que las mujeres tengan más hijos para resistir la llamada ‘Gran Sustitución’.

Revisión realizada por Traducciones Académicas Cadenza