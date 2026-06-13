Los iraníes sufren fatiga de guerra y precios disparados.

El Cairo (AP) – Los iraníes están viviendo entre confusión y agotamiento mientras el país y su economía son exprimidos por la guerra y las múltiples crisis internas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que canceló nuevos ataques contra Irán, ya que afirmó que un acuerdo para poner fin a la guerra era inminente. Los ataques de ida y vuelta a principios de esta semana llevaron a un frágil alto el fuego al borde del colapso, lo cual, de ocurrir, infligiría más estragos en la maltrecha economía de Irán.

Los ataques a las industrias del acero, petroquímica e infraestructura energética al comienzo de la guerra han provocado una ola de cierres de negocios y pérdida de empleos en Irán, donde las personas ahora luchan por pagar alimentos frente a una inflación de alimentos de tres dígitos.

Muchos iraníes ansían la paz

Junto con el colapso económico, el espectro de la guerra ha dejado a muchas personas desesperadas por poner fin a la agitación y profundamente ansiosas por el futuro. Huraz Ahmadi, un vendedor ambulante de 19 años en la capital de Teherán, dijo que temía un renovado enfrentamiento.

“No creo que lleguen a un acuerdo, dadas las circunstancias actuales. Pero espero que hagan un acuerdo. Un acuerdo es mucho mejor que la guerra,” dijo Ahmadi. “En las guerras, la gente inocente y buena muere. Personalmente, perdí un familiar.”

En el último año, los iraníes han enfrentado dos guerras: primero la guerra de 12 días de Israel en 2025 contra Irán seguida de un ataque conjunto con los Estados Unidos que comenzó el 28 de febrero. Ambos ataques se lanzaron en medio de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Los nuevos ataques de Estados Unidos el lunes sembraron confusión en la capital de Irán después de que creciera el optimismo de que Teherán y Washington estaban cerca de un acuerdo. Un residente de Teherán en sus finales 20 dijo que el eco de las explosiones y las defensas aéreas en la capital causó “quizás media hora de pánico.” Se formaron largas filas en las gasolineras, pero la gente volvió a una vida “normal” en cuestión de horas, dijo.

“La guerra también se está volviendo normal. Y eso es muy preocupante,” dijo el residente, hablando bajo condición de anonimato por temor a represalias.

“Todo el mundo está estresado por mil razones,” añadió. “Nuestras vidas están constantemente en este juego político donde no podemos planificar nada ni saber qué va a pasar.”

Un país “cansado de la inestabilidad”

Una demanda crítica en las negociaciones para los negociadores iraníes es que los EE.UU. brinden algún tipo de alivio de sanciones o económico, además de levantar un bloqueo naval que ha estrangulado las exportaciones de petróleo de Irán, así como las importaciones de materias primas y otros bienes.

Muchos propietarios de negocios están luchando por sobrevivir, dijo un miembro de un consejo que representa a los industriales iraníes.

“La principal preocupación de muchos industriales y empresarios es la supervivencia de sus negocios y producción. La preocupación se debe a la interrupción de la cadena de suministro de materias primas, piezas y maquinaria debido al cruel bloqueo estadounidense,” dijo Mehdi Bostanchi.

Bostanchi, con sede en Teherán y dueño de una empresa que fabrica sistemas de ventilación, forma parte de un grupo de comerciantes de fábricas en todo Irán. Sus miembros incluyen productores textiles, de alimentos y de metal, así como empresas de impresión.

Bostanchi dijo que la incertidumbre sobre cualquier acuerdo para poner fin a la guerra está sofocando la capacidad de las empresas para planificar y mirar hacia cualquier tipo de recuperación.

“La sociedad está cansada de la inestabilidad y no quiere que estalle una guerra más amplia,” agregó

La moneda iraní también ha perdido más de la mitad de su valor en el último año. Las tasas de cambio han caído a alrededor de 1.8 millones de riales por dólar, en comparación con los 41,600 riales hace 10 años.

Los problemas económicos alimentan la agitación y el miedo

Los profundos problemas económicos han avivado la agitación en Irán. En enero, las fuerzas de seguridad dispararon a miles de manifestantes antigubernamentales en las calles. Los arrestos de manifestantes y de aquellos que expresan su apoyo han continuado durante la guerra.

Junto con el temor a sus propios líderes, los iraníes que se oponen al gobierno también temen un retorno a la guerra abierta, dijo un influencer de redes sociales y terapeuta que vive en el centro de Teherán y ha participado en protestas antigubernamentales pasadas.

“La guerra no es más que destrucción para nosotros. Y en realidad, los ataques que ocurrieron mataron a un número de personas ordinarias y destruyeron un número de hogares y edificios residenciales,” dijo, hablando bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Los residentes contactados por The Associated Press también expresaron preocupaciones de que un conflicto renovado llevaría a las autoridades iraníes a cortar nuevamente el servicio de internet. Los continuos cortes desde las protestas de enero han paralizado lo que era una sólida economía digital y han provocado pérdidas de empleo. Una restauración parcial ha visto un aumento limitado en la conectividad.

Los próximos pasos no están claros

Unas pocas horas después de amenazar con lanzar nuevos ataques, Trump publicó en las redes sociales que “puntos significativos en las negociaciones han sido llevados al más alto nivel del liderazgo iraní y han sido aprobados.” Pero un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo en una llamada telefónica en directo en la televisión estatal que los mediadores estaban activos y que no se había finalizado nada para poner fin al conflicto.

La capacidad de Irán para resistir los asaltos de Estados Unidos-Israel y cerrar el estratégico Estrecho de Ormuz a nivel mundial también ha reunido a la base de los enérgicos de la República Islámica. Las autoridades han organizado mítines nocturnos en las últimas semanas en un intento de proyectar el apoyo popular a una postura firme en las negociaciones con Estados Unidos.

Hamid Reza Bani Ebrahimi, un comerciante de 47 años, dijo que se oponía a cualquier acuerdo que limite lo que él ve como el derecho de Irán a enriquecer uranio y desarrollar tecnología nuclear. Israel y Estados Unidos han atacado repetidamente sitios y figuras vinculadas al programa atómico del país.

“Nuestros científicos trabajaron tan duro para adquirir esta tecnología, y luego vinieron y los martirizaron,” dijo Bani Ebrahimi.

Abdullah Hosseini, un profesor universitario de 45 años en Teherán, dijo que los ataques iraníes a los estados del Golfo y Jordania la semana pasada formaban parte de un esfuerzo por disuadir nuevos ataques.

“No me gusta la guerra. Estoy extremadamente preocupado por la muerte de personas y niños,” dijo Hosseini. “Pero a veces la guerra es necesaria, y ahora es el momento de que Irán se enfrente a su enemigo.”

Pero el analista de Teherán Rahman Ghahremanpour dijo que los ataques de ida y vuelta esta semana habían profundizado las preocupaciones en Irán de que el conflicto “pueda convertirse en una crisis sin fin y en realidad dificultar la gestión del país” ante las presiones económicas.

“Tanto Estados Unidos como Irán están buscando una salida a esta situación con honor y para afirmar la victoria, de modo que puedan fortalecer su propia situación interna,” dijo.