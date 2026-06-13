Calificaciones de jugadores de USMNT: Balogun, Pulisic los mejores del equipo…

El equipo nacional de fútbol masculino de los Estados Unidos abrió su participación en la Copa del Mundo 2026 anotando la mayor cantidad de goles que ha marcado en una Copa del Mundo, con una victoria por 4-1 contra Paraguay en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood, California.

Un gol en contra de Damián Bobadilla junto con dos goles de Folarin Balogun vieron a Estados Unidos tomar una ventaja de tres goles al finalizar la primera mitad, con Mauricio anotando el único gol de Paraguay antes de que el gol tardío de Giovanni Reyna devolviera la ventaja a tres goles.

Con los estadounidenses liderando el Grupo D mientras Australia y Turquía se preparan para jugar el sábado, aquí les presentamos a quienes brillaron más en una contundente apertura de la Copa del Mundo que coloca a Estados Unidos en una posición fuerte para avanzar a la fase eliminatoria.

Calificación del entrenador (de 1 a 10): Mauricio Pochettino, 7 – Lograr que Chris Richards regrese al once inicial permitió a Pochettino contar con su XI preferido en un juego en el que se vieron fuertes en varios aspectos. Y aunque este era un juego en el que se esperaba que Estados Unidos ganara, ¿cuántas veces ha sido ese el caso para que Estados Unidos falle o no lo logre en absoluto?

Calificación de los jugadores (1-10; 10 = mejor, 5 = promedio): – GK Matt Freese, 4 – RB Alex Freeman, 6 – CB Chris Richards, 5 – CB Tim Ream, 6 – LB Antonee Robinson, 6 – CM Weston McKennie, 7 – CM Tyler Adams, 6 – AM Sergiño Dest, 5 – AM Malik Tillman, 7 – AM Christian Pulisic, 8 – ST Folarin Balogun, 8

Sustituciones (jugadores introducidos después de los 70 minutos = sin calificación): – CM Sebastian Berhalter (Pulisic, 45″), 5 – CM Giovanni Reyna (Tillman, 82″), NR – AM Timothy Weah (Dest, 72″), N/R – ST Ricardo Pepi (Balogun, 72″), N/R