El primer Island Fest lleva el voleibol de clubes internacionales a Hawái

HONOLULU (HawaiiNewsNow) – El jueves comenzó la competencia para el Island Fest, el primer campeonato internacional de voleibol de clubes de Hawái.

AAU y USA Volleyball se asociaron con Island Fest para albergar a más de 100 equipos en torneos de voleibol de playa y de interior en el Centro de Convenciones de Hawaii. Los tramos de edad oscilan entre los 12 y los 18 años.

El fundador Jason Olive es un ex jugador de voleibol masculino de la Universidad de Hawaii y primer equipo All-American. Dijo que quiere que los equipos visitantes experimenten el “aloha ball”.

“Más del 60% de los equipos son del continente y compiten tres o cuatro países diferentes”, dijo. “Este deporte no es sólo un deporte, sino una tradición cultural en Hawai”.

Antes de que comenzara el juego, Keolalaulani HÄ lau ‘Olapa O Laka bendijo la cancha con hula y mele.

“Para aquellos que pudieron estar aquí por la mañana y sentir lo que fue comenzar un torneo de la misma manera que comienza el Festival de la Isla Hawaiana, es realmente especial”, dijo Olive.

A la luz de las recientes tormentas bajas en Kona, Island Fest renunció a las tarifas de entrada para los jugadores de OÊ»ahu y de las islas vecinas.

El torneo continúa el sábado y domingo. El evento culmina con la Exposición Nacional de Entrenadores de Southwest Airlines, que brinda a los jugadores la oportunidad de impresionar a entrenadores de todos los niveles universitarios, desde los colegios comunitarios hasta la División I.

Island Fest no queda relegado a la cancha. El viernes está reservado para el “Día de la Aventura”, donde se invita a los participantes a disfrutar de lo que OÊ»ahu tiene para ofrecer. Las actividades incluyen un lÅ«Ê»au de bienvenida en Sea Life Park en Waimanalo.

Los eventos adicionales incluyen un lanzamiento de “Genki Ball” a lo largo del canal Ala Wai y una cena del Salón de la Fama para celebrar la incorporación de las leyendas del voleibol hawaiano Jon Stanley y Fanny Hopeau.

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