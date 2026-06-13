Trump dice que un ataque militar de EE. UU. mató al líder de la banda Tren de Aragua

Presidente Donald Trump declaró el viernes que un “rápido y letal ataque cinético” de Estados Unidos mató a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, a quien llamó “el líder infame” de la banda Tren de Aragua. Tren de Aragua ha sido etiquetado por Estados Unidos como una organización terrorista. Guerrero Flores enfrentaba cargos en una corte federal de Nueva York por conspiración de crimen organizado y otros delitos, incluido el apoyo a terroristas en crímenes que se extendieron por más de una década, anunciaron las autoridades en diciembre.

El secretario de Defensa Pete Hegseth publicó en X que el ataque ocurrió a principios de semana en un recinto del Tren de Aragua en Venezuela. El Fiscal de EE.UU. Jay Clayton mencionó que la banda es responsable de innumerables actos de violencia, extorsión y tráfico de drogas en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Trump nominó a Clayton el jueves para ser director de inteligencia nacional.

El Departamento de Estado de EE.UU. ofreció recompensas de hasta $5 millones por información que llevara al arresto de Guerrero Flores. En una publicación en su sitio de redes sociales, Trump escribió: “Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela o en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos asesinos viciosos y narcotraficantes en cualquier momento, en cualquier lugar, y los enviaremos a las profundidades del infierno donde pertenecen.” Tren de Aragua tuvo sus inicios hace más de una década en una prisión extraordinariamente caótica con criminales endurecidos en el estado central de Aragua de Venezuela. La banda se ha expandido en los últimos años a medida que millones de venezolanos emigraron a otros países de América Latina o a EE.UU. en busca de mejores condiciones de vida. Durante su campaña para un segundo mandato, Trump prometió endurecer la inmigración y combatir el crimen. Aunque las encuestas muestran que su favorabilidad ha disminuido en cuanto a su manejo de la economía, la inmigración sigue siendo el tema más fuerte para Trump, según el Centro AP-NORC de Investigación de Asuntos Públicos.