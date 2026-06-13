Marlins en racha, logran séptima victoria consecutiva | Gaceta Demócrata del Noroeste de Arkansas

PITTSBURGH — Owen Caissie conectó un doble de dos carreras para coronar una séptima entrada de cuatro carreras y los Marlins de Miami vencieron a los Piratas de Pittsburgh 8-3 el viernes por la noche para su séptima victoria consecutiva y novena en 10 juegos en junio.

Sandy Alcantara (6-4) ganó por tercera vez en tres aperturas en junio, trabajando ocho entradas. Permitió 3 carreras y 5 hits, ponchó a 7 y dio un boleto.

Empatados 2-2 al llegar al séptimo, los Marlins anotaron cuatro carreras ante el relevista Wilber Dotel (1-2). Xavier Edwards llevó a casa la carrera de la ventaja con un elevado de sacrificio, Heriberto Hernández tuvo un sencillo productor y Caissie abrió el marcador con su doble en la cerca del centro.

Liam Hicks (Arkansas State) agregó un jonrón de dos carreras en la octava ante Antoine Kelly, quien hacía su debut en las Grandes Ligas, para poner el marcador 8-2. Hicks terminó 3 de 4 con un doble y tres carreras.

Endy Rodríguez conectó jonrón y doblete para los Piratas, que perdieron por sexto en siete juegos. Brandon Lowe se fue profundo en la parte baja de la octava después de que los Piratas se quedaran atrás por seis carreras.

BREWERS 6, PHILLIES 0 Jacob Misiorowski ponchó a 15, la mayor cantidad de su carrera, y lanzó un juego completo de un hit para llevar a Milwaukee a una victoria sobre Filadelfia. Misiorowski (8-2) no dio boletos a ningún bateador al enfrentar el número mínimo de bateadores, realizando 95 lanzamientos, 74 de strikes. Con la multitud en pie en el American Family Field, Misiorowski ponchó a Justin Crawford para terminar el juego y levantó las manos en el aire en su primer juego completo en la MLB.

DIAMONDBACKS 5, REDS 2 Blake Dunn dejó caer un elevado en la novena entrada para permitir que la carrera de la ventaja anotara en la victoria de Arizona sobre Cincinnati. Con corredores en primera y segunda y dos outs, el elevado de Geraldo Perdomo a la izquierda se fue del guante de Dunn por un error, y Gabriel Moreno anotó para poner el 3-2. Jordan Lawlar impulsó dos carreras más con un sencillo. Paul Sewald logró su salvamento número 16 en 17 oportunidades para Arizona. Kevin Ginkel (2-2) consiguió la victoria. Brock Burke (2-3) cargó con la derrota.

LIGA AMERICANA

ASTROS 10, ROYALS 8 Yordan Álvarez se convirtió en el tercer jugador en la historia de Houston en conectar dos jonrones en una entrada, con un jonrón de dos carreras y un grand slam durante una primera de nueve carreras, y los Astros vencieron a Kansas City. Álvarez es el jugador número 63 en la historia de las Grandes Ligas en conectar dos jonrones en una entrada, y el primer jugador de Houston desde que Jeff Bagwell lo hizo el 24 de junio de 1994. Es el primero desde David Ortiz de Boston el 12 de agosto de 2008 en hacerlo en la primera. También es apenas el octavo jugador en conectar un grand slam y un jonrón de varias carreras en una sola entrada, y el primero en hacerlo en la primera entrada, según Sportradar. Álvarez terminó 3 de 5 con 6 carreras impulsadas y empató con Kyle Schwarber de Filadelfia por el liderato de la MLB en jonrones con 24.

BLUE JAYS 8, YANKEES 5 Kazuma Okamoto y George Springer conectaron jonrones, Alejandro Kirk conectó tres hits y dos carreras impulsadas en su regreso de una lesión y Toronto venció a los Yankees de Nueva York. Kirk se fue de 3-3 con una base por bolas después de perderse 62 juegos debido a una fractura en el pulgar izquierdo. Anotó e impulsó dos carreras. Cody Bellinger conectó un jonrón para los Yankees, su décimo, pero la racha de cuatro victorias consecutivas de Nueva York se rompió.

GUARDIANS 3, TIGERS 2 Tanner Bibee tuvo ocho ponches para ganar su segunda apertura consecutiva cuando Cleveland venció a Detroit para romper una racha de cuatro derrotas consecutivas. Bibee, quien tuvo marca de 0-7 en sus primeras 13 aperturas esta temporada, permitió sólo dos hits en más de siete entradas, pero fueron jonrones para James Outman y Spencer Torkelson de Detroit. El derecho (2-7) retiró a 14 de los 15 bateadores que enfrentó entre jonrones.

RED SOX 10, RANGERS 1 Ceddanne Rafaela conectó jonrón y logró tres carreras impulsadas, Sonny Gray (8-1) permitió una carrera en seis entradas y Boston logró una victoria sobre Texas. Willson Contreras y Wilyer Abreu también conectaron jonrones para los Medias Rojas, quienes llegaron con un récord de 10-21, el peor de la MLB, en casa. Rafaela también conectó dos dobles, y el segundo impulsó una carrera como parte de la quinta entrada de cuatro carreras de Boston.

INTERLIGA

MARINERS 10, NATIONALS 2 El novato Colt Emerson conectó jonrón en una segunda entrada de cinco carreras y Seattle derrotó a Washington después de una larga demora por lluvia para abrir una serie de tres juegos. Bryce Miller permitió dos carreras en ocho entradas, la mayor cantidad de su carrera, para Seattle, líder de la División Oeste de la Liga Americana, que perdió al jardinero Randy Arozarena en la tercera entrada por una aparente lesión en la pierna mientras corría por la primera base con un roletazo. James Wood conectó su jonrón número 19 para Washington (35-35), que cayó a .500 y cayó a 12-21 en casa, el peor de la Liga Nacional.

ORIOLES 7, PADRES 3 Gunnar Henderson conectó el jonrón número 100 de su carrera en una noche de tres hits, Samuel Basallo también jonroneó y Baltimore venció a San Diego para su quinta victoria consecutiva. El tiro de 386 pies de Henderson en la cuarta entrada lo colocó en un empate con Cal Ripken Jr. en jonrones de un Oriole antes de cumplir 25 años. Henderson está detrás de Boog Powell (127), Manny Machado (121) y Eddie Murray (111). Shane Baz (4-6) trabajó 5 entradas, permitiendo 6 hits y 3 carreras (2 limpias).

WHITE SOX 8, DODGERS 2 Chase Meidroth conectó tres hits y dos carreras impulsadas, y los Medias Blancas de Chicago vencieron a los agotados Dodgers de Los Ángeles en un enfrentamiento de líderes de división. El ex jugador de la Universidad de Arkansas, Andrew Benintendi, conectó un jonrón para que Chicago mejorara a 19-3 en sus últimos 22 partidos en casa. Miguel Vargas conectó un doble productor que rompió el empate y Anthony Kay (6-1) ponchó a siete en cinco entradas efectivas.

Liam Hicks, de los Marlins de Miami, a la derecha, celebra con Javier Sanoja mientras regresa al dugout después de conectar un jonrón de dos carreras ante el lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Antwone Kelly, durante la octava entrada de un juego de béisbol en Pittsburgh, el viernes 12 de junio de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar)

El lanzador de los Marlins de Miami, Sandy Alcantara, lanza durante la segunda entrada de un juego de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh en Pittsburgh, el viernes 12 de junio de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar)

Otto López (6), de los Marlins de Miami, falle con un roletazo de Braxton Ashcraft, de los Piratas de Pittsburgh, permitiendo anotar una carrera, durante la quinta entrada de un juego de béisbol en Pittsburgh, el viernes 12 de junio de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar)