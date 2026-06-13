Cuatro goles y una exhibición eléctrica: USMNT en el Mundial …

INGLEWOOD, California — La selección nacional masculina de Estados Unidos había estado esperando el inicio de esta Copa del Mundo de la FIFA durante lo que parecía una eternidad. Cuando finalmente llegó el momento, muchos se preguntaban si estarían a la altura y darían a los fanáticos de EE. UU. algo que valiera la pena celebrar.

Y así fue, logrando una victoria por 4-1 sobre Paraguay en el partido inaugural de la Copa del Mundo que cumplió casi todos los requisitos para los anfitriones del torneo. Christian Pulisic estuvo eléctrico, tuvo un papel en los dos primeros goles de Estados Unidos antes de retirarse en el descanso. El trío de mediocampistas formado por Tyler Adams, Malik Tillman y Weston McKennie fue dominante durante largos períodos, lleno de combinaciones rápidas y toques hacia adelante, proporcionando una presión defensiva implacable cuando se les pidió retroceder. La defensa, tan criticada, que dio la bienvenida al regreso del defensor central Chris Richards, fue sólida en su mayoría, aunque concedió el gol de Mauricio en el minuto 73.

Y luego estaba Folarin Balogun. El delantero del AS Monaco ha sido considerado durante mucho tiempo como la pieza faltante de este equipo de Estados Unidos desde que cambió su lealtad de Inglaterra en 2023. Ha habido momentos, como la victoria en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf en 2023 ante Canadá, en los que ha cumplido con esas expectativas. Pero la Copa del Mundo es un escenario como ningún otro, y Balogun ofreció una actuación espectacular con dos goles impresionantes, el primero mostrando total compostura y el segundo la combinación perfecta de precisión y potencia.

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¿Qué tan impresionante fue la actuación de Balogun? El último jugador del USMNT en marcar más de un gol en un partido de la Copa del Mundo fue en 1930, cuando Bert Patenaude anotó un hat-trick, también contra Paraguay. Los goles en la Copa del Mundo han sido difíciles de conseguir para el USMNT desde ese torneo, anotando 28 en las últimas ocho ediciones. Los cuatro goles que marcó Estados Unidos el viernes fueron los más que han logrado en un partido de la Copa del Mundo. Esto, contra un equipo que se supone tiene una defensa sólida.

“Estamos muy felices, pero esto es solo el comienzo”, dijo Pochettino. “Debemos disfrutar de este comienzo del torneo, pero sabiendo que debemos seguir avanzando, intentando mejorar y tratando de hacerlo mejor en este juego porque para mí, todos los partidos serán muy competitivos.”

Estados Unidos tomó la delantera en el minuto siete cuando McKennie habilitó a Pulisic, recibió un pase de regreso y luego vio cómo su pase rebotaba en Damián Bobadilla y entraba en la red de Paraguay. Puede que no haya sido como lo planeó EE. UU., pero brindó un impulso invaluable en confianza y momento.

No hubo disminución en la intensidad del USMNT, y Balogun duplicó la ventaja de Estados Unidos en el minuto 31. Pulisic fue liberado por la banda izquierda, y su pase tuvo una ligera desviación para quedar perfectamente para que Balogun la empujara a la red con el interior del pie.

Estados Unidos habría aceptado encantado ir al descanso con una ventaja de dos goles, pero Balogun y sus compañeros se mantuvieron agresivos. Tillman habilitó a Balogun en espacio, pero aún quedaba trabajo por hacer. Balogun resistió un tackle, fue paciente y luego disparó el balón hacia la esquina superior para un gol de lujo.

“Es un sueño. Es una noche de ensueño”, dijo Balogun después. “No he podido asimilarlo todo después de esto. Estoy seguro de que cuando regrese a mi hotel y descanse, estoy seguro de que realmente podré estar en el momento y experimentar lo increíble que es esta noche.”

El nivel del USMNT bajó en la segunda mitad después de la salida de Pulisic, quien le dijo a Fox Sports que recibió un golpe en la pantorrilla izquierda y salió como medida de precaución.

“Recibí un pequeño golpe en la primera mitad, así que realmente espero que no sea nada. Tomando un poco de precaución hoy, pero espero estar bien en los próximos días”, dijo Pulisic a Fox Sports. Agregó, “Justo en la parte trasera de mi pierna, área de la pantorrilla. Pero he tenido cosas similares antes, y estoy siendo positivo. No creo que sea nada en absoluto.”

El gol de Mauricio añadió un toque de tensión, pero la ventaja fue restablecida en el séptimo minuto de tiempo de descuento de la segunda mitad, cuando Giovanni Reyna entregó el golpe de gracia con un sublime remate desde el exterior del pie.

Balogun seguirá recibiendo la mayoría de los elogios, pero a pesar de su brillo, casi sería injusto destacar a un solo jugador. El equipo fue la estrella el viernes.

“Estoy muy feliz. Los jugadores merecen mucho crédito por la actuación”, dijo Pochettino. “Y no se trata solo de hablar de algunos nombres, sino de hablar del colectivo. Creo que no es solo [Balogun] o un jugador diferente que puede destacarse. Creo que el equipo fue increíble.”

La victoria contra Paraguay fue casi una actuación completa del equipo en la era de Pochettino, un esfuerzo que los fanáticos han estado deseando desde el momento en que fue contratado. Ha habido destellos de calidad, como la paliza 5-1 a Uruguay en noviembre pasado. Pero ese fue un amistoso. Por mucho que a Pochettino le guste presumir de que no existe tal cosa, la naturaleza de esos partidos siempre supone un freno en términos de impulso.

También ha habido actuaciones lo suficientemente sobrias como para templar las expectativas cuando se trataba de la Copa del Mundo. Hace tres meses, Estados Unidos parecía estar muy por debajo del estándar necesario en un Mundial después de perder 5-2 ante Bélgica y 2-0 ante Portugal. Pero en el momento más importante, al menos hasta ahora, Estados Unidos cumplió.

Ahora, los fanáticos de EE. UU. pueden respirar más tranquilos. Los próximos partidos contra Australia y Turquía prometen ser mucho más difíciles, por lo que, aunque este no era un partido obligatorio de ganar, era muy necesario y es un primer paso positivo.

Es un resultado que también muestra signos de la promesa del USMNT, una que esta Copa del Mundo fue diseñada para mostrar. Hace ocho años, a Estados Unidos se le otorgó los derechos de coanfitrión para esta Copa del Mundo junto con Canadá y México. Las expectativas aumentaron inmediatamente. Solo aumentaron cuando el USMNT alcanzó los octavos de final en la Copa del Mundo 2022 con un equipo joven que parecía listo para crecer y alcanzar mayores alturas. Luego, las cosas se vinieron abajo con una eliminación en la fase de grupos en la Copa América 2024, lo que provocó un cambio lejos de Gregg Berhalter y hacia Pochettino.

El argentino era el tipo de entrenador que los fanáticos habían estado pidiendo, uno que llevaría a este talentoso equipo al siguiente nivel. Sin embargo, el progreso ha sido lento, con el equipo aparentemente retrocediendo por cada paso adelante que daba. Pero ahora, en el escenario más grande, las señales más tangibles de progreso están a la vista.

Todavía hay trabajo por hacer. Pochettino no estará contento con cómo Estados Unidos fue un poco más laxo defensivamente en la segunda mitad. Pero en general, el entrenador, los jugadores y los fanáticos tienen pocas quejas.

¡El Mundial del USMNT ha tenido un inicio casi perfecto!