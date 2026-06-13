2025 Aumenta los conflictos armados entre Estados.

El número de conflictos armados entre estados alcanzó su nivel más alto en 2025 desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hace ocho décadas, duplicándose en comparación con 2024, según un informe del Instituto de Investigación de la Paz de Oslo (PRIO). El documento también destaca que el año pasado fue el tercero más mortal desde 1989, con 245,000 muertes por violencia directamente vinculada al combate.

El estudio, titulado “Tendencias de Conflicto: Una Revisión Global, 1946-2025,” registró ocho conflictos interestatales en 2025: la guerra entre Rusia y Ucrania, la confrontación entre India y Pakistán, enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán, hostilidades entre Tailandia y Camboya, y varios enfrentamientos entre estados relacionados con la guerra en Oriente Medio, que involucran a Israel, Irán, Yemen y Estados Unidos.

“El resurgimiento de conflictos interestatales en esta escala es profundamente preocupante,” afirmó Siri Aas Rustad, directora de investigación de PRIO y autora principal del informe, quien enfatizó que “durante décadas, las guerras civiles dominaron los conflictos globales.”

“Estamos presenciando ahora una peligrosa resurgencia de confrontaciones directas entre estados, impulsadas por rivalidades geopolíticas, disputas fronterizas y escaladas regionales, especialmente en Oriente Medio,” indicó durante la presentación del informe, el cual se preparó utilizando datos del Programa de Datos de Conflicto de Uppsala (UCDP).

Las cifras de UCDP indican que 245,000 personas perdieron la vida en incidentes relacionados con la batalla, un número impulsado por tres guerras principales: la invasión rusa de Ucrania, el conflicto en Sudán, incluidas las muertes atribuidas a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) paramilitares en El Fasher, Darfur, y los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza.

PRIO enfatiza que los niveles de mortalidad elevados suelen ser determinados por algunos conflictos a gran escala. Antes de 2020, era común que solo uno de estos conflictos estuviera activo a la vez, mientras que en los últimos años, se ha observado una acumulación simultánea de varias guerras de alta intensidad.

El salto en las víctimas entre 2024 y 2025, de 188,000 a 245,000, se explica principalmente por la escalada de la violencia en Sudán, donde cerca de 60,000 personas fueron supuestamente asesinadas en la última semana de octubre de 2025 por las RSF en El Fasher, según el UCDP. Los datos también muestran que el número de muertes casi se duplicó en la República Democrática del Congo (RDC), principalmente debido a la ofensiva lanzada a principios de año por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

Sin embargo, el informe aclara que el recuento de víctimas solo incluye a quienes murieron en combate, tanto combatientes como civiles fallecidos en ataques o directamente en el conflicto, pero excluye a un “gran número” de personas que mueren indirectamente por la destrucción de infraestructuras, la falta de servicios de salud o la inseguridad alimentaria, así como aquellos que sucumben más tarde a sus heridas.

Por esta razón, PRIO insiste en que, aunque las cifras permiten medir la intensidad de los conflictos, son estimaciones conservadoras, especialmente porque las muertes indirectas son muy difíciles de verificar “debido a la falta de datos fiables” que permitirían un cálculo aproximado.

Contexto: El aumento de los conflictos armados entre estados muestra una preocupante tendencia a nivel global, con una mayor complejidad y un costo humano creciente.

Verificación de los hechos: La cifra de 245,000 muertes en 2025 es alarmante y refleja un aumento significativo en comparación con años anteriores.

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