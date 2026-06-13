“Cuando el malo Haotong resurja, simplemente dile que se vaya”, Haotong Li, subcampeón del Abierto de Canadá del RBC, lucha con pensamientos negativos.

Haotong Li es probablemente uno de los personajes más impredecibles del golf mundial. Capaz de lo mejor, el cuatro veces ganador del DPWT, ascendido esta temporada al PGA Tour, también puede soltarse cuando la máquina se atasca. A principios de temporada, el chino, por ejemplo, había insultado a su caddie después de su primera ronda fallida en el Arnold Palmer Invitational, antes de romper un palo y pelearse con un espectador, en una escena relatada por el guardián.
Eso es exactamente lo que hice. En el camino de regreso, este tipo estaba allí. Ni siquiera intenté pensar, simplemente le dije: ”Vete a la mierda, déjame en paz.” Perdón por mi vocabulario, pero eso es realmente lo que pasó.“. Autor de una segunda tarjeta de 64, Li incluso ocupa el segundo lugar (-9) en Toronto. A mitad de camino, está a sólo un cuerpo de Ben James (-10), líder sorpresa, y puede soñar con un primer éxito en el PGA Tour.