“Cuando el malo Haotong resurja, simplemente dile que se vaya”, Haotong Li, subcampeón del Abierto de Canadá del RBC, lucha con pensamientos negativos.

Haotong Li es probablemente uno de los personajes más impredecibles del golf mundial. Capaz de lo mejor, el cuatro veces ganador del DPWT, ascendido esta temporada al PGA Tour, también puede soltarse cuando la máquina se atasca. A principios de temporada, el chino, por ejemplo, había insultado a su caddie después de su primera ronda fallida en el Arnold Palmer Invitational, antes de romper un palo y pelearse con un espectador, en una escena relatada por el guardián.