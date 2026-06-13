Personal del CSOC reconocido en la Lista de Honores del Cumpleaños del Rey Carlos 2026

Personal del CSOC reconocido en la Lista de Honores del Cumpleaños del...

El siguiente artículo reconoce a las siguientes personas de CSOC:

Comandante del Imperio Británico (CBE)

Capitán de la Marina Real A COGHILL

Comandante del Imperio Británico (CBE) – Operaciones

General de Brigada Interino del Ejército Británico R S C BELL

Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE)

Teniente Coronel del Ejército Británico I J LOGAN

Capitán de Grupo de la Fuerza Aérea Real A N BENNETT

Capitán de Grupo de la Fuerza Aérea Real N J DUNCAN

Comandante de Ala de la Fuerza Aérea Real J P L DE VAL

Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) – Operaciones

Teniente Coronel Interino del Ejército Británico A J P SHANNON

Mayor del Ejército Británico R M WALL

Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE)

Teniente Coronel Interino del Ejército Británico T WHITMARSH

Mayor del Ejército Británico K WOODSIDE

Comandante de Escuadrón de la Fuerza Aérea Real K TURNER

Teniente de Vuelo de la Fuerza Aérea Real P MEDFORD

Miembro Ordinario de la Real Cruz Roja (RRC)

Oficial Jefe de la Marina Real del Servicio de Enfermería Real de la Reina Alexandra L J FALLON ARRC

Asociado Ordinario de la Real Cruz Roja (ARRC)

Teniente de la Marina Real del Servicio de Enfermería Real de la Reina Alexandra M J MUIRHEAD

Teniente de Vuelo de la Fuerza Aérea Real N L CORDINGLEY

Mención de Honor del Rey por Servicio Valioso (KCVS)

Capitán de Grupo de la Fuerza Aérea Real K J TERRETT

Teniente Comandante de la Marina Real A SHEPHERD

Medalla al Servicio Meritorio (MSM)

Oficial Superior del Ejército Británico V DAVIES

Suboficial Mayor del Ejército Británico R J SMITH

Oficial Suboficial de la Fuerza Aérea Real P F BELCHER

Oficial Suboficial de la Fuerza Aérea Real K M BRAMLEY

Sargento de Vuelo de la Fuerza Aérea Real P A ROBINSON

Elogios del Vice Jefe del Estado Mayor de la Defensa

Coronel del Ejército Británico M JONES

Elogio del Comandante CSOC

Comandante de la Marina Real R MALONE

Teniente Comandante de la Marina Real O T PROWLE

Teniente Comandante de la Marina Real S A QUINN

Teniente Coronel del Ejército Británico M B P DAVIES

Teniente Coronel del Ejército Británico K L YARDLEY

Comandante de Ala de la Fuerza Aérea Real L J BAYLIS

Mayor del Ejército Británico C D JONES

Comandante de Escuadrón de la Fuerza Aérea Real R SLOLEY

Comandante de Escuadrón de la Fuerza Aérea Real M A WHITTY

Capitán del Ejército Británico I C LORD

Suboficial Mayor del Ejército Británico B D N ANKRETT

Suboficial Mayor del Ejército Británico M D PERRY

Sargento Interino de la Fuerza Aérea Real E ROEBUCK

Cabo del Ejército Británico R N FITZGERALD

Cabo de la Fuerza Aérea Real A J SWAIN

Civil W R MCBETH

Civil S D MCGLYNN

Civil N MYLONAS

Civil D O’DRISCOLL

Premios en Equipo del Elogio del Comandante CSOC

Equipo de Revisión de Defensa Estratégica (SDR)

Equipo de Gestión de Residuos de las Islas del Atlántico Sur de las Fuerzas Británicas

Equipo de Investigación de Seguridad

Equipo de Resistencia Op AUSTRAL

Equipo de Conciencia, Comportamiento y Cultura Cibernética

Elogio del Subcomandante CSOC

Comandante de Ala de la Fuerza Aérea Real R CROUCH

Mayor del Ejército Británico S WARNER

Civil J LANE

Equipo del Programa Químico, Biológico y Radiológico (CBR) de DSTL

Elogio del Jefe de Operaciones Conjuntas (CJO)

Civil A HAMILTON

Elogio del Comandante Conjunto

Teniente Coronel del Ejército Británico M CADMAN

Comandante de Escuadrón de la Fuerza Aérea Real R RAW

Civil D F GENILLARD

Elogio del Jefe del Estado Mayor del Ejército (CGS)

Comandante de la Marina Real M J FITZPATRICK

Mayor del Ejército Británico D M SLATER

Elogio del Comandante del Ejército de Campo

Mayor del Ejército Británico E J SHRIMPTON

Elogio del Comandante del Aire y el Espacio (ASC)

Mayor del Ejército Británico H CLARKE

Comandante de Escuadrón de la Fuerza Aérea Real S M BRADLEY

Comandante de Escuadrón de la Fuerza Aérea Real M PLATT

Elogio del Comandante del SJC

Comandante de Escuadrón de la Fuerza Aérea Real M D BERNETT

Elogio del COMARRC

Comandante de Escuadrón de la Fuerza Aérea Real C S COSTELLO