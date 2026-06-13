Personal del CSOC reconocido en la Lista de Honores del Cumpleaños del Rey Carlos 2026

El siguiente artículo reconoce a las siguientes personas de CSOC:
Comandante del Imperio Británico (CBE)
Capitán de la Marina Real A COGHILL
Comandante del Imperio Británico (CBE) – Operaciones
General de Brigada Interino del Ejército Británico R S C BELL
Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE)
Teniente Coronel del Ejército Británico I J LOGAN
Capitán de Grupo de la Fuerza Aérea Real A N BENNETT
Capitán de Grupo de la Fuerza Aérea Real N J DUNCAN
Comandante de Ala de la Fuerza Aérea Real J P L DE VAL
Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) – Operaciones
Teniente Coronel Interino del Ejército Británico A J P SHANNON
Mayor del Ejército Británico R M WALL
Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE)
Teniente Coronel Interino del Ejército Británico T WHITMARSH
Mayor del Ejército Británico K WOODSIDE
Comandante de Escuadrón de la Fuerza Aérea Real K TURNER
Teniente de Vuelo de la Fuerza Aérea Real P MEDFORD
Miembro Ordinario de la Real Cruz Roja (RRC)
Oficial Jefe de la Marina Real del Servicio de Enfermería Real de la Reina Alexandra L J FALLON ARRC
Asociado Ordinario de la Real Cruz Roja (ARRC)
Teniente de la Marina Real del Servicio de Enfermería Real de la Reina Alexandra M J MUIRHEAD
Teniente de Vuelo de la Fuerza Aérea Real N L CORDINGLEY
Mención de Honor del Rey por Servicio Valioso (KCVS)
Capitán de Grupo de la Fuerza Aérea Real K J TERRETT
Teniente Comandante de la Marina Real A SHEPHERD
Medalla al Servicio Meritorio (MSM)
Oficial Superior del Ejército Británico V DAVIES
Suboficial Mayor del Ejército Británico R J SMITH
Oficial Suboficial de la Fuerza Aérea Real P F BELCHER
Oficial Suboficial de la Fuerza Aérea Real K M BRAMLEY
Sargento de Vuelo de la Fuerza Aérea Real P A ROBINSON
Elogios del Vice Jefe del Estado Mayor de la Defensa
Coronel del Ejército Británico M JONES
Elogio del Comandante CSOC
Comandante de la Marina Real R MALONE
Teniente Comandante de la Marina Real O T PROWLE
Teniente Comandante de la Marina Real S A QUINN
Teniente Coronel del Ejército Británico M B P DAVIES
Teniente Coronel del Ejército Británico K L YARDLEY
Comandante de Ala de la Fuerza Aérea Real L J BAYLIS
Mayor del Ejército Británico C D JONES
Comandante de Escuadrón de la Fuerza Aérea Real R SLOLEY
Comandante de Escuadrón de la Fuerza Aérea Real M A WHITTY
Capitán del Ejército Británico I C LORD
Suboficial Mayor del Ejército Británico B D N ANKRETT
Suboficial Mayor del Ejército Británico M D PERRY
Sargento Interino de la Fuerza Aérea Real E ROEBUCK
Cabo del Ejército Británico R N FITZGERALD
Cabo de la Fuerza Aérea Real A J SWAIN
Civil W R MCBETH
Civil S D MCGLYNN
Civil N MYLONAS
Civil D O’DRISCOLL
Premios en Equipo del Elogio del Comandante CSOC
Equipo de Revisión de Defensa Estratégica (SDR)
Equipo de Gestión de Residuos de las Islas del Atlántico Sur de las Fuerzas Británicas
Equipo de Investigación de Seguridad
Equipo de Resistencia Op AUSTRAL
Equipo de Conciencia, Comportamiento y Cultura Cibernética
Elogio del Subcomandante CSOC
Comandante de Ala de la Fuerza Aérea Real R CROUCH
Mayor del Ejército Británico S WARNER
Civil J LANE
Equipo del Programa Químico, Biológico y Radiológico (CBR) de DSTL
Elogio del Jefe de Operaciones Conjuntas (CJO)
Civil A HAMILTON
Elogio del Comandante Conjunto
Teniente Coronel del Ejército Británico M CADMAN
Comandante de Escuadrón de la Fuerza Aérea Real R RAW
Civil D F GENILLARD
Elogio del Jefe del Estado Mayor del Ejército (CGS)
Comandante de la Marina Real M J FITZPATRICK
Mayor del Ejército Británico D M SLATER
Elogio del Comandante del Ejército de Campo
Mayor del Ejército Británico E J SHRIMPTON
Elogio del Comandante del Aire y el Espacio (ASC)
Mayor del Ejército Británico H CLARKE
Comandante de Escuadrón de la Fuerza Aérea Real S M BRADLEY
Comandante de Escuadrón de la Fuerza Aérea Real M PLATT
Elogio del Comandante del SJC
Comandante de Escuadrón de la Fuerza Aérea Real M D BERNETT
Elogio del COMARRC
Comandante de Escuadrón de la Fuerza Aérea Real C S COSTELLO