Rallye Vosges Grand Est – ES6: Sébastien Loeb toma la delantera esta tarde en Gerardmer

Sébastien Loeb y Laurène Godey no habrán dejado ni una migaja de pastel a sus rivales de hoy. A bordo de su Ford Fiesta WRC 2017, el nueve veces campeón del mundo y su compañero ganaron las seis especiales programadas para este primer día y mantienen esta tarde una ventaja de 53,6 segundos sobre sus subcampeones provisionales.

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Transparentes en el campeonato, Loeb y Godey dejaron que sus oponentes del fin de semana lucharan por la victoria de las preciosas unidades CFR. En este pequeño partido, Hugo Margaillan y Mathieu Coppa se mostraron muy fuertes a lo largo de esta primera etapa y regresaron, a bordo de su Hyundai i20N Rally2, a la segunda posición de la clasificación general provisional. Sobre todo, el equipo del CHL Sport Auto tiene ahora una ventaja de 8,4 segundos sobre Yoann Bonato y Benjamin Boulloud (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale), así como 17 segundos por delante de Raphaël Astier y Marie-Noëlle Ratier (Porsche 992 GT+).

También en este orden los tres equipos mencionados anteriormente cerraron la sexta especial de este Rallye Vosges Grand Est. Detrás de ellos, la jerarquía del segundo paso en Corcieux la completan Lucas Darmezin – Charlyne Quartini (Hyundai i20N Rally2), Quentin Gilbert – Christopher Guieu (Porsche 992 GT+), Benjamin y Florence Stirling (Citroën C3 Rally2), Eric Brunson – Cédric Mondon (Citroën C3 Rally2), Emile Breittmayer – Stéphane Prévot (Skoda Fabia RS Rally2) y Kenneth Madsen – Mads Dalsager (Citroën C3 Rally2) Nótese el pinchazo, en este TC6, de Matthieu Hocquaux y Guillaume Duval (Toyota GR Yaris). Rally2), pero autores de un gran día.

CFR – Rallye Vosgos Gran Este

La clasificación de SS6

La clasificación general provisional tras el TC6

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