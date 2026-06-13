Courtois disfruta del reencuentro con Mourinho en el Real Madrid

Thibaut Courtois está disfrutando de un reencuentro con Jose Mourinho en el Real Madrid. Mourinho fue confirmado como nuevo entrenador del Madrid a principios de semana, reemplazando a Álvaro Arbeloa. El entrenador de 63 años ya entrenó al Madrid entre 2010 y 2013, logrando un título de LaLiga y formando una feroz rivalidad con el Barcelona de Pep Guardiola. Courtois jugó bajo las órdenes de Mourinho en el Chelsea, y el belga espera hacerlo de nuevo. “Tuvimos nuestros roces ocasionales, por supuesto”, dijo Courtois a los periodistas con una sonrisa. “Por ejemplo, me dejó en el banquillo contra el Everton porque había fallado dos centros desde la banda en el partido anterior contra el Aston Villa. Era su forma de ponerme a prueba. La semana siguiente, volví a la portería contra el West Ham e hice cinco o seis paradas cruciales. Mourinho es un entrenador muy directo; yo soy igual. Nuestra relación siempre ha sido muy buena.” Desde que se unió al Real Madrid en 2018, Courtois ha mantenido 129 porterías a cero, lo que lo sitúa en cuarto lugar entre todos los porteros de las cinco ligas principales de Europa en ese período. De los porteros que han jugado más de 50 partidos en ese mismo tiempo, el 74,3% de ratio de paradas de Courtois lo coloca en tercer lugar, detrás de Gianluigi Buffon (74,6%) y Mile Svilar (75,1%). Sin embargo, con solo un año restante en su contrato con el Madrid, el futbolista de 34 años sabe que se enfrenta a un futuro incierto. “En el Real Madrid, el principio predominante dicta que al llegar a los 30 años, los contratos se renuevan de año en año”, dijo. “Por lo tanto, estoy bastante tranquilo respecto al asunto. Si mi rendimiento mantiene su nivel actual, la renovación no presenta ningún problema. Sin embargo, el Real Madrid opera como un club de primer nivel, y en algún momento, inevitablemente contemplarán un sucesor. Idealmente, visualizo concluir mi carrera en Madrid.”