Los precios más altos de gasolina, alimentos y vuelos probablemente durarán más que la guerra de Irán.

NUEVA YORK. Un acuerdo tentativo para poner fin a la guerra de Irán hace razonable preguntarse cuándo bajarán los precios de la gasolina, los comestibles, los boletos de avión y otros artículos que se encarecieron durante el conflicto.

Expertos dicen que no tan rápido.

Incluso después de que comience a fluir el petróleo nuevamente desde Oriente Medio, podría llevar un tiempo para que los consumidores vean una diferencia en las gasolineras locales, los supermercados y otros lugares donde compran, según economistas y analistas de la industria.

La lucha por el estrecho de Ormuz no solo interrumpió los suministros de crudo y combustible refinado, sino también las cadenas de suministro de fertilizantes, alimentos e incluso calzado. Las empresas esperan que los costos más altos persistan, lo que significa que sus clientes también podrían tener que prepararse para ello.

“No está claro, a pesar de tres meses de guerra, que se haya logrado algo que beneficie al consumidor estadounidense”, dijo Brett House, un economista que enseña en la Escuela de Negocios de Columbia. “De hecho, por casi cualquier medida, no solo el consumidor estadounidense, sino el mundo, está peor como resultado de este ataque”.

Si el acuerdo entre EE. UU. e Irán se mantiene, así es como los expertos ven los efectos de la guerra retrocediendo, o no, en las próximas semanas:

Los automovilistas estadounidenses pueden esperar cierto alivio en el precio de la gasolina

Tras conocer la noticia del acuerdo tentativo, los precios del petróleo cayeron el lunes a unos 80 dólares por barril de crudo de referencia estadounidense. Eso se compara con los 67 dólares por barril antes de la guerra y el precio de más de 120 dólares por barril alcanzado antes en el conflicto.

Normalmente, las refinerías pagan el petróleo crudo un mes o más por adelantado, por lo que incluso después de que los precios del petróleo bajen, no procesarán de inmediato productos más baratos.

“La tendencia de que los precios de la gasolina bajen lentamente se debe en parte a que la materia prima tarda semanas en pasar por el sistema hasta que se entregue a los consumidores”, dijo Michael Lynch, miembro distinguido de la Fundación de Investigación de Políticas Energéticas no partidista.

En lugares sin suficiente capacidad de refinación para satisfacer sus necesidades, como la costa oeste de EE. UU., los precios de la gasolina tardarán más en bajar, dijo Mark Barteau, profesor de ingeniería química y química en la Universidad de Texas A&M.

En algunos países asiáticos y africanos que dependen más del petróleo de Oriente Medio, el choque de suministro llevó al cierre de escuelas y oficinas gubernamentales e instrucciones para trabajar desde casa, según la Agencia Internacional de Energía.

“La conclusión es que volver a la ‘normalidad’ será un proceso largo que involucra a muchas partes y países”, dijo Barteau. “Conseguir un acuerdo entre EE. UU. e Irán para abrir el estrecho es solo el comienzo”.

Los vuelos no serán más baratos de inmediato

Los expertos de la industria han pasado meses advirtiendo que incluso si la guerra terminara, los viajeros no deberían esperar que las tarifas aéreas bajen de inmediato.

Las aerolíneas suelen comprar combustible por adelantado, ajustar gradualmente sus horarios y fijar los precios de los boletos en gran medida según la demanda, lo que significa que los precios más bajos del petróleo y el combustible para aviones pueden tardar semanas o meses en incorporarse al costo de los vuelos comerciales.

“Creo que es improbable que veamos una retirada o reducción en el costo de volar en cualquier momento de este verano”, dijo House de Columbia.

Las sobrecargas de combustible que algunas aerolíneas fuera de EE. UU. agregaron son una de las primeras áreas donde los pasajeros podrían obtener un respiro, dijo Gordon Ho, profesor de la escuela de negocios USC.

“Los consumidores van a decir: ‘Espera un minuto, ¿por qué sigues cobrándome un recargo por combustible?'”, dijo Ho.

La presión sobre los precios de los comestibles probablemente continuará

Reabrir el estrecho no entregará alivio instantáneo en el supermercado, según David Ortega, profesor de economía y política alimentaria en la Universidad Estatal de Michigan.

El combustible representa aproximadamente el 15% al 30% del costo total de los alimentos, según la Alianza de Minoristas Independientes, un grupo que reúne a 7,500 supermercados globales.

Pero puede llevar meses para que un choque energético como el causado por la guerra de Irán pase a través de la cadena de suministro de alimentos y aumente los precios de los comestibles. Y una vez que los precios suben, les lleva mucho tiempo volver a bajar, especialmente cuando el futuro es impredecible, dijo Ortega.

“Probablemente seguiremos viendo presión inflacionaria en los alimentos en los próximos meses”, dijo Ortega. “Todavía hay una gran incertidumbre sobre cómo se desarrollará la reapertura, y llevará tiempo que los precios del combustible, el diesel y los fertilizantes minoristas vuelvan a bajar”.

Rabobank, con sede en los Países Bajos, dijo que esperaba que la inflación de los precios de los alimentos relacionados con la guerra alcanzara su punto máximo en algún momento del próximo año en Europa. En EE. UU., se espera que los precios de los comestibles suban un 3.2% este año, en comparación con un promedio histórico del 2.6%, según el Departamento de Agricultura de EE. UU.

Los agricultores siguen sin poder acceder a fertilizantes

La reapertura del estrecho de Ormuz también sería un cambio bienvenido para los agricultores y la producción de alimentos a nivel mundial. Aproximadamente el 30% del fertilizante mundial pasaba por la vía fluvial antes de que comenzara la guerra. Los precios se dispararon debido a que el suministro se cortó efectivamente, y los envíos probablemente tardarán mucho tiempo en volver a los niveles anteriores a la guerra.

Sin embargo, las consecuencias de la escasez que enfrentan los agricultores ahora pueden intensificarse en el futuro.

Muchos agricultores de todo el mundo están pasando temporadas de siembra sin el fertilizante que necesitan o pagando precios muy altos tanto por fertilizantes como por combustible necesario para producir y transportar sus productos. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas espera que esto tenga un “impacto devastador” en los rendimientos de los cultivos, y consecuentemente, en los precios de los alimentos y la disponibilidad de alimentos, en los próximos meses.

Los minoristas no anticipan un alivio en los costos

Los minoristas de EE. UU. que venden zapatos se mostraron animados al ver cómo bajaban los precios de la gasolina, esperando que eso significara que los estadounidenses tuvieran más dinero para gastar en las compras de regreso a clases, dijo Andy Polk, vicepresidente sénior del grupo comercial Footwear Distributors and Retailers of America.

Sin embargo, las empresas de calzado anticipan que sus propios costos seguirán siendo más altos en el futuro previsible, dijo Polk. Los miembros del grupo mantienen un inventario de productos terminados de dos a tres meses, pero sus próximos pedidos pueden incluir proveedores que cobren más por los materiales, dijo.

La mayor parte del calzado vendido en EE. UU. es importado, y Polk dijo que espera que los costos de envío sigan siendo más altos durante el resto de 2026 y 2027.

Los aranceles impuestos el año pasado han dificultado que los vendedores de zapatos absorban los costos más altos o los trasladen a los clientes, dijo. En mayo, los precios del calzado eran un 5.2% más altos que en el mismo mes del año anterior, según cifras gubernamentales.

La industria naviera espera una recuperación lenta

Judah Levine, jefe de investigación de la plataforma de reservas de carga Freightos, dijo que el cierre del estrecho de Ormuz ha afectado alrededor del 2% al 3% del volumen total de buques portacontenedores que se utilizan para el transporte marítimo global, pero los precios más altos del petróleo y la interrupción han afectado a la industria naviera de manera más amplia.

Josh Steinitz, director de estrategia de la plataforma de logística comercial ShipStation Global, dijo que los consumidores podrían notar mayores costos de envío y más artículos agotados en línea hasta fin de año.

“Creo que los recargos por combustible, que luego se convierten en costos de envío, que luego se trasladan a los consumidores, aún estarán con nosotros durante bastante tiempo por parte de muchos de los principales transportistas”, dijo Steinitz.

Anderson escribe para The Associated Press.