Dos estudiantes universitarios mueren después de ser arrastrados al océano en medio de fuertes olas en una playa de California

CONDADO DE SANTA CRUZ, California. – Dos jóvenes estudiantes universitarios murieron después de ser arrastrados al océano por las crecientes mareas y las poderosas olas mientras aparentemente dormían una siesta cerca de una popular playa en el sur de California, según las autoridades.

Múltiples agencias policiales respondieron a la playa para rescatar a dos mujeres jóvenes, posteriormente identificadas como Harshita Nair, de 21 años, y Mahial Sran, de 20, ambas de Fremont, según FOX News Digital.

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Las autoridades dijeron que se creía que los dos amigos estaban durmiendo cerca del “Ojo de la Cerradura”, que es un arco natural utilizado para acceder a Yellow Bank Beach, cuando las mareas entrantes los tomaron por sorpresa y los arrastraron al agua, informó FOX News Digital.

Unos ocho rescatistas saltaron para rescatar a las mujeres, quienes fueron trasladadas de urgencia a hospitales donde luego murieron, dijeron las autoridades.

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“Lo que también estamos viendo es que la gente pasa por el ojo de la cerradura para llegar a Yellow Bank Beach, y luego quedan atrapadas en Yellow Bank Beach debido a las mareas”, dijo el capitán voluntario del condado de Santa Cruz, Kyle Breton, en un video publicado en las redes sociales.

Los equipos de emergencia dijeron que localizaron a una mujer en la costa donde fue trasladada en avión a Yellow Bank Beach antes de ser trasladada a un hospital local.

Mientras tanto, la otra mujer fue llevada a Playa Pantera donde fueron llevados en una canasta de combustible a una ambulancia que los esperaba y transportados a un hospital local.

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FOX News Digital informa que Nair se especializó en estudios jurídicos en la Universidad de California, Berkeley, mientras que Sran estudió derecho salud y la Universidad Estatal de San José.

Ambas mujeres se graduaron de la escuela secundaria Washington de Fremont en 2023 y se esperaba que completaran sus títulos en 2027.

La tragedia ocurrió a lo largo de un tramo de costa notoriamente peligroso conocido por fuertes olas, fuertes corrientes y las llamadas olas de zapatillas que pueden surgir mucho más allá de la línea de flotación sin previo aviso, según FOX News Digital.

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Según la Unidad CALFIRE CZU San Mateo-Santa Cruz, esta fue la quinta rescate acuático la agencia actuó el mes pasado a lo largo del tramo de costa de una milla entre Yellow Bank Beach y Bonny Doon Beach.

Las peligrosas condiciones del agua fueron provocadas por un oleaje del sur, según el Servicio Meteorológico Nacional. Esto ha provocado fuertes olas que afectan a los condados de Orange y Los Ángeles.

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La Oficina del Sheriff del condado de Santa Cruz emitió una advertencia después de decir que respondieron a un mayor número de rescates acuáticos en las últimas semanas.

“Durante las últimas semanas, las fuerzas del orden y los equipos de bomberos han respondido a un mayor número de rescates acuáticos”, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Santa Cruz. “Como se espera un clima cálido este fin de semana, se espera que las playas de todo el condado de Santa Cruz estén abarrotadas. Por favor, mantengan la seguridad como una máxima prioridad”.