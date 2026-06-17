Este es un transcripción apresurada. El contenido puede que no sea su forma final.

Amy Goodman: This is Democracy Now!, democracynow.org, El Reporte sobre la Guerra y la Paz. Soy Amy Goodman. Estamos transmitiendo desde Belfast en el Norte de Irlanda. Aquí en Docs Ireland, la película sobre Democracy Now!, Steal This Story, Please!, se estrenó anoche en el cine Queen’s de Belfast en la primera noche del festival de cine.

Nos dirigimos ahora a Líbano, donde un dron israelí golpeó el lunes a un periodista de la agencia iraní Press TV mientras estaba reportando desde el sur de Líbano. Hadi Hoteit estaba reportando en cámara en el momento del ataque.

Hadi Hoteit: Estoy en el centro de Kafr Tebnit en este momento, en la entrada de Kafr Tebnit desde este lado. Un ataque de artillería acaba de dirigirse al área detrás de mí, como pueden ver. Hay intensa actividad de drones en los alrededores. Y, por supuesto, la destrucción, la cantidad de destrucción, es muy fuerte. Los israelíes intentaron destruir toda la zona.

Amy Goodman: El periodista Hadi Hoteit sobrevivió al ataque pero recibió seis fragmentos de metralla.

Más de 260 periodistas y trabajadores de medios han sido asesinados por Israel en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Con el último y continuo asalto de Israel en Líbano, el número de periodistas allí ha alcanzado los 29.

El cineasta irlandés Seán Murray investigó las muertes de cuatro de esos periodistas. El 28 de marzo, los periodistas Ali Shoeib y los hermanos Fatima y Mohamed Ftouni fueron asesinados juntos en un ataque de dron israelí a su automóvil. El 22 de abril, Amal Khalil resultó herida en un ataque aéreo y murió por sus heridas después de esperar durante horas dentro de un edificio bombardeado, mientras los rescatistas esperaban autorización de las fuerzas israelíes para llegar a ella. El nuevo documental de largometraje de Seán Murray, que se estrenó aquí en Belfast en Docs Ireland, se llama Journacide: La Guerra contra la Verdad. Aquí hay un fragmento del tráiler.

Seán Murray: Esta no es una película sobre la guerra, sino más bien un decreto para ser testigo. Es una película sobre la amistad, el amor y la voluntad indomable del espíritu humano. Mientras Líbano arde, el silencio se ha convertido ahora en la mayor arma de opresión. Esta es la historia de aquellos que lucharon de manera diferente, la historia de los guardianes de la verdad.

Amy Goodman: Ese es un fragmento de la película Journacide: La Guerra contra la Verdad del director Seán Murray, quien nos acompaña aquí en el estudio de Belfast.

Seán, es genial tenerte con nosotros. Tiempos muy dolorosos. Empezamos con este último ataque a un periodista, Hadi Hoteit en Líbano. ¿Lo conocías?

Seán Murray: Sí, bueno, Hadi Hoteit trabaja para Press TV. Creo que, involuntariamente, Hadi está quizás en el documental. Él estaba en Sour, que es Tiro, en el recinto de los medios cuando estaba allí, como verán en la película. Pero sí, él es solo uno de muchos que tienen que vivir con el acoso todos los días en Líbano.

Amy Goodman: Entonces, cuéntanos sobre tu película y por qué decidiste llamarla Journacide.

Seán Murray: Bueno, creo que Journacide da de manera efectiva la naturaleza explícita del acoso y asesinato de periodistas. Creo que encaja perfectamente. No solo vemos el acoso a periodistas, sino que son los ataques doble que vemos con la doctrina de Gaza, que ahora se está aplicando en Líbano. Así, en el caso de Ali, Fatima y Mohamed, el ataque original mató a Ali y a Mohamed, y fue entonces un segundo ataque doble que mató a Fatima, la hermana de Mohamed, en ese segundo ataque. Por lo tanto, este es un acoso deliberado a periodistas. Las razones detrás de eso son, por supuesto, silenciar lo que está sucediendo en Líbano, la limpieza étnica que está ocurriendo, los crímenes de guerra masivos que se están cometiendo. Pero Líbano es un poco diferente. Israel no tiene la capacidad represiva geográfica que tenía en Gaza. Y ahora vemos cómo esto se desarrolla, y con suerte vemos esta semana que algo podría estar cambiando, o veremos el alto el fuego. Todo lo que podemos hacer es esperar.

Amy Goodman: Quiero mostrar un segmento de Ali Shoeib. Voy a ver si lo tenemos.

Ali Shoeib: [traducido] Porque todo el evento ahora gira en torno a nosotros, me grabo a mí mismo, ya que el fotógrafo que me acompañaba día y noche durante meses ahora se ha convertido en mártir. Lo extraño, al igual que a mis colegas en Al Mayadeen, los mártires Mohammad Reda y Ghassan Najjar. En este lugar, los mártires cayeron esta madrugada. Esta era un área dedicada únicamente al alojamiento de periodistas. Aquí, solíamos vivir. Salíamos por la mañana hacia el frente y regresábamos por la noche a este lugar, un lugar que todos ahora saben que está dedicado a los periodistas. El enemigo israelí llevó a cabo un ataque al amanecer con sus aviones de guerra en este lugar. Destruyó varias instalaciones de alojamiento. Matando a tres mártires, y un número de periodistas resultaron heridos. No hay armas aquí, ni presencia militar ni nadie afiliado al ejército.

Amy Goodman: “Y nadie afiliado al ejército,” dice Ali Shoeib. Habla sobre lo que le sucedió a él y luego cómo el ejército israelí intentó destruir su reputación. El 28 de marzo, Ali Shoeib también sería asesinado por un ataque de dron israelí, junto con, como dijiste, los reporteros, los hermanos Fatima y Mohamed Ftouni.

Seán Murray: Bueno, este segmento original es del recinto de medios dentro de Líbano donde Ali y sus colegas se alojaban. Ali describe así Â-es el primer intento de matarlo. Ali estaba alojándose allí mismo y sobrevivió al ataque. Y no mucho después, él mismo fue asesinado.

Pero como hemos visto que se aplican los mismos principios que se aplican en Gaza, estas mentiras y difamaciones llegaron muy rápidamente con Israel con respecto a Ali Shoeib. Entonces, casi inmediatamente, vimos una foto de Ali en un uniforme de Hezbollah, donde la mitad de la foto está recortada entre su uniforme de prensa y un uniforme de Hezbollah. Y la declaración que emitió la IDF fue que Ali era miembro de las Fuerzas Radwan de Hezbollah. Ahora, muy extrañamente, fue Fox News en los Estados Unidos la que cuestionó la veracidad de la foto de Ali Shoeib, y después de ser interrogado por Fox News, la IDF, los israelíes, luego dijeron que la foto estaba photoshopeada.

Amy Goodman: Entonces, quiero ir a otro de los periodistas que perfilas. El 22 de abril, la prominente periodista libanesa del sur de Líbano, Amal Khalil, corresponsal del periódico diario Al-Akhbar, junto con su colega, la fotógrafa Zeinab Faraj, intentaron buscar refugio de los ataques de drones israelíes, que impidieron que los rescatistas y trabajadores médicos las rescataran a ambas. Seis horas después, para cuando los rescatistas pudieron encontrar a Amal, ella estaba muerta. Quiero pasar a otro clip, Seán, de tu película Journacide. Esta es la sobrina de Amal Khalil.

Sobrina de Amal Khalil: Amal es mi tía, y también es la persona más valiente que conozco. Siempre que hablaba, la gente se callaba. Y ella siempre Â- no tenía miedo. Recibió amenazas. Hacía sonreír a todos cuando entraba en cualquier habitación. Estoy muy orgullosa de Amal.

Amy Goodman: Entonces, esa era la sobrina de Amal Khalil. Seán Murray, habla sobre quién era Amal Khalil y el horror de ese día cuando ella y Zeinab buscaron refugio. Bueno, explícanos qué les sucedió.

Seán Murray: Bueno, en primer lugar, Amal era una periodista muy querida en el sur de Líbano. Ella, de muchas maneras Â- el 20 de noviembre, cuando mataron a Ali Shoeib con Fatima y Mohamed, ella tomó el relevo de Ali, en el sentido de que era la periodista a quién otros periodistas internacionales y quienes estaban en el sur de Líbano contactaban para obtener información que necesitaban en el sur. Ella, como Ali, conocía cada hierba del sur. Pero también era muy bien recibida por muchas organizaciones, como dije, muy querida. Lo que le sucedió a Amal ese día fue que iba viajando a un pueblo en el sur de Líbano.

Amy Goodman: ¿Puedo preguntar? ¿Ya había recibido advertencias de la IDF, llamadas?

Seán Murray: Oh, sí, sí. Entonces, de antemano, tal vez unas semanas antes, le dijeron Â- y cito a la propia IDF Â- que le cortarían la cabeza si seguía documentando lo que estaba pasando en el sur. Así que, justo eso es lo que Amal estaba haciendo ese día. Estaba documentando los crímenes de guerra en el sur, la destrucción de pueblos. Estaba en un convoy de dos vehículos. El auto de adelante fue alcanzado por un dron. Varios periodistas murieron allí, a quienes Amal conocía. Amal y su amiga salieron del auto, Zeinab Faraj, salieron del auto. Se escondieron debajo de un árbol y llamaron a familiares y colegas. Luego se movieron muy rápidamente a una casa al otro lado de la calle. Para entonces, el presidente del Líbano había sido contactado por sus colegas.

Amy Goodman: Presidente Aoun.

Seán Murray: Presidente Aoun. Él hizo llamadas al mecanismo, que es un comité que se establece entre el Ejército Libanés, el ejército israelí y un mediador estadounidense. Y ese comité se estableció para tratar efectivamente cuestiones de paz entre Líbano e Israel. Así que, bastante temprano Â- y quiero decir en los primeros 10 minutos Â- todos estaban al tanto de que Amal Khalil Â- Amal y Zeinab estaban en esa casa. Se hicieron intentos para rescatarlas a ambas, pero entonces el ejército israelí bombardeó la carretera mientras el Ejército Libanés se acercaba. El fuego no se detuvo, y luego el auto en el que estaba Amal fue alcanzado por un dron después de todo esto. Así que, no mucho después, la Cruz Roja, junto con el Ejército Libanés, pudieron Â-luego accedieron ala casa después de que la casa fue alcanzada. Entonces, finalmente, la casa fue golpeada y no hubo más contacto con Amal. Zeinab fue rescatada. Luego el fuego israelí comenzó de nuevo, por lo que tuvieron que detener la búsqueda de Amal. Y no fue hasta un par de horas después, tal vez a las 11:00, después de que este incidente inicial comenzara alrededor de las 2:20 de la tarde, que encontraron el cuerpo sin vida de Amal en el sótano de la casa.

Amy Goodman: Quiero preguntarte sobre la solidaridad entre las personas de Irlanda del Norte, en el norte de Irlanda, y las personas de Palestina y también Líbano. Te vi ayer cerca de tu casa, cerca del mural, o murial, como se llama en irlandés, de Bobby Sands, el famoso huelguista de hambre que murió de inanición, pero durante su huelga de hambre se postuló para el Parlamento británico y ganó. Y él fue uno de tantos murales, ahora varios de ellos con imágenes de Gaza. Quiero decir, tienes al poeta Refaat Alareer, asesinado en un ataque militar israelí en Gaza. Su poema “Si debo morir” está escrito en la pared. Y por qué hiciste esta película, y esa solidaridad que sientes, la importancia de estos dos movimientos.

Seán Murray: Fue muy pertinente que mencionaras el mural de Bobby Sands. Quiero decir, el hilo conductor en mi trabajo es cómo Â- digamos que para dar un poco de contexto al conflicto aquí, la comunidad de la que vengo tenía una especie de monopolio de la victimización, por lo que los medios se usaron para vilipendiar a la comunidad de la que vengo. Así que, vengo de una Â- lo que sería ampliamente conocido como una comunidad republicana católica irlandesa, donde tuvimos Â- lo que podrías llamar, una guerra civil de baja intensidad durante más de 30 años aquí, donde muchas personas civiles murieron y muchos combatientes murieron, miembros del IRA, miembros de los soldados británicos, miembros de la policía paramilitar británica. Así que tuvimos eso durante más de 30 años con más de tres mil personas muertas en el conflicto. Y debes recordar, cuando caminas por las calles de Belfast, sabes, en cada esquina a la que doblas en ese breve recorrido, muchas personas murieron en esas calles. Por lo que Â-

Amy Goodman: Debería advertirte, tenemos 30 segundos.

Seán Murray: OK. Así que, sí, es muy, muy importante que los murales estuvieran Â- y el hilo conductor en mi trabajo es que necesitamos recuperar la memoria histórica. Y los murales son una parte muy, muy importante de eso, así como el trabajo que hago ahora.

Amy Goodman: Y la solidaridad con Palestina?

Seán Murray: Sí, y eso, por supuesto, encapsula la solidaridad con Palestina, porque vemos eso en los murales, junto con la política que hemos sufrido aquí.

Amy Goodman: Quiero agradecerte, Seán Murray, por venir a Northern Vision community television aquí en Belfast. Seán Murray es un cineasta documentalista, su nueva película de largometraje se estrena en el festival Docs Ireland el jueves, llamada Journacide: La Guerra contra la Verdad.

Gracias a todos aquí en Northern Visions TV: Dave Hyndman, Dean Hagan, Dave Caskey, Jamie Finlay, Ciaran Ã“ BrolchÃ¡in, Eamonn Higgins, Shauna Lawson, Simon Goligher y Ailbhe Lynch y Geoff Williams.

Eso es todo por nuestro programa. Estaré en Vermont durante el fin de semana con Steal This Story, Please! Soy Amy Goodman, desde Belfast.